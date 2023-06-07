【未來大人物 特有種椅人2】台灣公共設施的黑檢視10件事，輪椅族生活要什麼？

文：陳淑玲

在一條窄小的人行道中，椅人Leo坐著輪椅驚險地正在逃跑，後頭正有仇家拿著凶器猛烈追逐，左側是矮牆、右側停滿汽車，就在逃到盡頭轉彎處，人行道硬生生被佇立在正中央電線桿、變電箱擋住去路，輪椅族根本過不去…

這雖然是Leo在自己的「Chairman椅人」頻道內，一隻探討《出門就是一場戰爭！輪椅族出門會遇到的十種狀況，魔鬼往往藏在細節裡》的影片，但卻其實是利用情境劇的方式點出實際生活，輪椅族生活中最常遇到的莫名困境。

不想踏出門其實是怕帶給別人不方便

20歲那年因出車禍脊椎損傷，椅人Leo的人生至此後要與輪椅為伍。但他卻不氣餒，轉化自己的劣勢為優勢，以「Chairman椅人」頻道開啟另一種人生。

透過椅人頻道影片傳達，幽默詼諧的肢體表現去檢視道路設計、人行道設計等，發覺公共設施與民眾普遍來說，對無障礙設施的基本設置觀念如此薄弱。

例如人行道常常在末端設置了電線桿、變電箱擋在中間。人行道轉角斜坡道被車子、三角錐擋住，沒有坡道下去，輪椅族就只能回頭或再繼續往前找出路。超陡斜坡根本上不去，還有可能會往後摔倒。地面凹凸不平落差大或破損，甚至會卡住輪椅輪子。

莫名設置的欄杆為阻隔機車、卻也阻隔了輪椅族與娃娃車通行。更有奇怪建築，在1樓卻還是要走兩階梯才能進入，或甚至店家設置在2樓也無任何輔具上樓。更有身障車位被霸佔，甚至很多停車場有身障車位卻沒電梯可以出入。

Leo：「許多輪椅族的不想出門，其實常常來自於怕帶給別人不方便。」

以「Chairman椅人」頻道中一隻隻影片的檢視，在社會上仍有這麼多不合理的「有礙」設施存在。Leo說：「在過往的出門經驗中，無障礙廁所永遠都是最髒的那間。」甚至常常遇到鎖起來，還要請人來開起才能上廁所，或者被拿來當作倉庫堆東西使用，但往往那都是最急的時候。

而什麼該是適合無障礙者使用的條件呢？內政部營建署於2008年發佈「建築物無障礙設施設計規範」，在裡頭詳細載明無障礙通路、高低落差、坡道、樓梯、廁所盥洗室、停車空間等規範，但最後更新日僅至2020/5/11。

以最基本的廁所來說，盥洗室出入口至少需大於80公分，室內空間至少該要有150公分迴轉空間，固定扶手、自動沖水系統。並在馬桶邊、與地板35公分高範圍設置各一求助鈴。

規範雖有，但卻常常抵不過人心對於貪圖一時方便的需求，Leo分享：「無障礙廁所並不是丟垃圾的地方，那裡永遠都是垃圾最多的那間。且數量已經是最少的了也請大家勿佔用身障廁所。並且等待時多一點耐心，因為身障者需要使用時間比一般人更久。」他更推崇最友善的是百貨公司的無障礙廁所，有的甚至會設置照護床。

透過影片鼓勵身障者走出戶外

Leo說，他不會特別以「檢視」的角度去視察公共空間的無障礙設施，反而會是以旅行實際體驗，去走逛台灣各處的便與不便。例如到陽明山爬山、去動物園玩、到大湖採草莓。

位於宜蘭五結的「蒲公英莊園」民宿就是Leo口中近期旅行的好去處。原本工作於營造業的蔡國隆在工作現場發生事故倒下，成了脊髓損傷傷友，在受傷住院期間就與Leo認識。

出院後並調適心情後蔡國隆轉化成力量，他舉家搬回宜蘭，花費近4年蓋起一棟符合自己心目中理想的無障礙民宿空間。以符合「建築物無障礙設施設計規範」規範為基礎，再加上自己實際所需，例如全棟就有5間無障礙廁所，室內電梯設置、以及走廊扶手、便利性插座空間、整棟預留3個管道間以增加未來若要整修或維修無障礙空間的彈性。

Photo Credit - 陳淑玲 一個透過Youtube頻道、一位透過旅遊時的民宿提供，兩人都用自己的方式在倡議這個社會應該進化無礙友善空間。

蔡國隆自己同時還是無障礙設施的無障礙勘景員，更了解不僅只是身障者，其實是內空間的規劃更該考量行動不便老人、小孩的空間。

「例如說對廁所浴室的標準，對身障者來說並不用做乾濕分離，就是因為希望可以讓輪椅族坐在馬桶上洗澡，淋浴前要有足夠空間能推開輪椅才不會淋濕。」蔡國隆細心的分享著這些細節。

提供旅行時能體驗到的無障礙民宿設施為基礎，其實與Leo相同，蔡國隆也藉由自己身障者感同身受的部分在向社會溝通，希望創造出有愛無礙的友善環境。也因此連新北市、桃園地區的等脊椎損傷協會也都前來取經。

用更開放的心享受人生

如同尼采說的：「凡殺不死我的，必使我更強大」一樣，不管是Leo或者蔡國隆，他們熱愛自由的靈魂沒有被輪椅困住，反而藉由輪椅滑出了人生另一條通道。

Leo說：「走過、滾過人生這一遭，如果老天沒帶走我，那就該繼續享受人生，沒錯，就是『享受』。」沒被打倒、反而能轉化並走出自己的一條道路，這樣說話的椅人，特有種。

Photo Credit - 陳淑玲

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責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範