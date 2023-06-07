2023/06/07,
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烏克蘭應在「爭議領土」辦公投？印尼防長提和平計畫惹議，佐科威要求澄清說法

烏克蘭應在「爭議領土」辦公投？印尼防長提和平計畫惹議，佐科威要求澄清說法
印尼國防部長普拉伯沃。Photo Credit: 中央社

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印尼國防部長普拉伯沃日前在新加坡舉行的「香格里拉對話」上提出烏俄「和平計畫」，內容包括烏克俄雙方建立非軍事區，針對「爭議領土」舉行聯合國公投。印尼總統佐科威澄清那只是個人的想法，他將召見普拉伯沃作出解釋。

（中央社）印尼國防部長普拉伯沃日前在新加坡舉行的「香格里拉對話」上提出烏俄「和平計畫」，籲烏俄停止敵對行動，遭烏克蘭反對且引發國際關注。印尼總統佐科威表示將就該言論召見普拉伯沃，澄清說法。

印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議上，提出烏俄「和平計畫」以結束戰爭，內容包括雙方從前線後退15公里以建立非軍事區，同時部署聯合國維和部隊，並針對「爭議領土」舉行聯合國公投。

對此，印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨天向媒體表示，這是普拉伯沃個人建議，不代表印尼政府。印尼「時代報」（Tempo）報導稱，佐科威昨天說，將召見普拉伯沃，要求他對該計劃作出解釋。

佐科威表示，普拉伯沃未針對提出烏俄「和平計畫」一事與他溝通，這是普拉伯沃個人的想法。

普拉伯沃提出有關烏俄「和平計畫」的提議引發國際關注，主因是普拉伯沃的政黨已支持他參選明年總統大選，若沒意外他將三度挑戰總統大位。

《雅加達郵報》（Jakarta Post）今天發表社論指出，普拉伯沃的提議讓外界看到他在外交上的抱負，「他將自己形塑成在外交、軍事和國防上，親力親為的管理者，而在新加坡，他則把自己視為印尼強國的未來領導人」。

該社論強調，普拉伯沃的發言不會改變印尼支持聯合國譴責入侵烏克蘭的決議，「至於是否會傷害印尼，則應該不會，因為全世界都知道，印尼堅定反對入侵主權國家的行為」。

普拉伯沃所提出的烏俄「和平計畫」日前已被烏克蘭政府拒絕。烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，印尼似乎是從自身歷史得出這樣的結論，並重申烏克蘭的立場是俄國應該撤軍。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元


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