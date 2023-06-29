2023/06/29,
健康

自然老化跟「老年症候群」有什麼不同？老了容易跌倒不一定是「正常表現」

自然老化跟「老年症候群」有什麼不同？老了容易跌倒不一定是「正常表現」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

健康的長輩雖然身體功能仍會隨著年齡增加而下降，但在一般狀態下，自然的老化通常不至於影響個人執行日常生活的能力。然而，老年症候群便有所不同，台灣老年學暨醫學會對此病症定義，為多重因素的健康狀況發生在同一個老年人身上，累積效應造成多重器官系統功能受損，而導致個人較不容易應對的生理與心理挑戰。

「一般老化」與「老年症候群」還傻傻分不清嗎？其實它們有所不同，經常會被誤解和混淆。

健康的長輩雖然身體功能仍會隨著年齡增加而下降，但在一般狀態下，自然的老化通常不至於影響個人執行日常生活的能力。

然而，老年症候群便有所不同，台灣老年學暨醫學會對此病症定義，為多重因素的健康狀況發生在同一個老年人身上，累積效應造成多重器官系統功能受損，而導致個人較不容易應對的生理與心理挑戰。

它包括了多種生理和心理症狀，其症狀不僅僅是單一器官系統的問題，還是老年病患各器官、各系統功能不等程度下降，與各種危險因子、急慢性疾病之間交互作用產生的問題。

因此，這種許多被認為是老化的症狀，實際上經常是生病的早期表現。

以下是老年症候群常見的症狀：

1．肌肉無力易跌倒

由於肌肉、骨骼和神經系統的組織功能逐漸下降所導致，這會讓老年人日常活動變得困難。據國民健康署統計，台灣老人肌少症男性為23.6％，女性為18.6％。等於全台每四個男性長輩、每五個女性長輩就有一人，陷入跌倒、失能、臥床，甚至死亡的風險。

２．尿失禁

老年人可能會出現尿失禁等泌尿系統問題，這會影響他們的日常生活和社交活動。女性盛行率遠大於男性，通常落在10％-30％，而男性只有1.5％-5％

３．認知障礙

老年人常常會出現輕度認知障礙，如記憶力下降、思考能力變差等問題。在一些情況下，這可能是失智症等神經退行性疾病的早期症狀。

４．憂鬱和心理問題

隨著年齡的增長，老年人面臨到的生活壓力和挑戰，包括身體健康、家庭關係、財務問題等，這些都可能導致老年人出現憂鬱等心理問題。

５．多重用藥

老年人常常需要吃很多藥物來治療和控制多種疾病，而這些藥物的副作用往往會對身體造成負擔，甚至導致更多的健康問題。而根據台大統計，有照護需求的老人之中31％長期使用5種以上的藥物。這種多重用藥的情況在失能老人之中更形普遍，有81％長期使用5種以上的藥物，而38％使用藥物高達10種以上。

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Photo Credit: 優照護

因此，對於老年人而言，積極預防老年症候群與保持健康非常重要。平時，長輩可以透過適當的體育運動、均衡的飲食和足夠的休息來維持身體機能。此外，也可以多鼓勵他們積極參與社交活動、學習新知識、保持興趣愛好來平衡心理健康。

最重要的是，照顧者應該尊重老年人的生活和權利，定期讓他們接受醫學檢查，遇到問題及時的發現和治療，以確保高品質的晚年生活，為長者創造一個安全、健康和有尊嚴的生活環境。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此
原標：老化 vs. 老年症候群：你了解兩者的不同嗎？

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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