自然老化跟「老年症候群」有什麼不同？老了容易跌倒不一定是「正常表現」
我們想讓你知道的是
健康的長輩雖然身體功能仍會隨著年齡增加而下降，但在一般狀態下，自然的老化通常不至於影響個人執行日常生活的能力。然而，老年症候群便有所不同，台灣老年學暨醫學會對此病症定義，為多重因素的健康狀況發生在同一個老年人身上，累積效應造成多重器官系統功能受損，而導致個人較不容易應對的生理與心理挑戰。
「一般老化」與「老年症候群」還傻傻分不清嗎？其實它們有所不同，經常會被誤解和混淆。
健康的長輩雖然身體功能仍會隨著年齡增加而下降，但在一般狀態下，自然的老化通常不至於影響個人執行日常生活的能力。
然而，老年症候群便有所不同，台灣老年學暨醫學會對此病症定義，為多重因素的健康狀況發生在同一個老年人身上，累積效應造成多重器官系統功能受損，而導致個人較不容易應對的生理與心理挑戰。
它包括了多種生理和心理症狀，其症狀不僅僅是單一器官系統的問題，還是老年病患各器官、各系統功能不等程度下降，與各種危險因子、急慢性疾病之間交互作用產生的問題。
因此，這種許多被認為是老化的症狀，實際上經常是生病的早期表現。
以下是老年症候群常見的症狀：
1．肌肉無力易跌倒
由於肌肉、骨骼和神經系統的組織功能逐漸下降所導致，這會讓老年人日常活動變得困難。據國民健康署統計，台灣老人肌少症男性為23.6％，女性為18.6％。等於全台每四個男性長輩、每五個女性長輩就有一人，陷入跌倒、失能、臥床，甚至死亡的風險。
２．尿失禁
老年人可能會出現尿失禁等泌尿系統問題，這會影響他們的日常生活和社交活動。女性盛行率遠大於男性，通常落在10％-30％，而男性只有1.5％-5％
３．認知障礙
老年人常常會出現輕度認知障礙，如記憶力下降、思考能力變差等問題。在一些情況下，這可能是失智症等神經退行性疾病的早期症狀。
４．憂鬱和心理問題
隨著年齡的增長，老年人面臨到的生活壓力和挑戰，包括身體健康、家庭關係、財務問題等，這些都可能導致老年人出現憂鬱等心理問題。
５．多重用藥
老年人常常需要吃很多藥物來治療和控制多種疾病，而這些藥物的副作用往往會對身體造成負擔，甚至導致更多的健康問題。而根據台大統計，有照護需求的老人之中31％長期使用5種以上的藥物。這種多重用藥的情況在失能老人之中更形普遍，有81％長期使用5種以上的藥物，而38％使用藥物高達10種以上。
因此，對於老年人而言，積極預防老年症候群與保持健康非常重要。平時，長輩可以透過適當的體育運動、均衡的飲食和足夠的休息來維持身體機能。此外，也可以多鼓勵他們積極參與社交活動、學習新知識、保持興趣愛好來平衡心理健康。
最重要的是，照顧者應該尊重老年人的生活和權利，定期讓他們接受醫學檢查，遇到問題及時的發現和治療，以確保高品質的晚年生活，為長者創造一個安全、健康和有尊嚴的生活環境。
本文經優照護授權轉載，原文刊載於此
原標：老化 vs. 老年症候群：你了解兩者的不同嗎？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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