國泰航空「毛毯事件」，是累積已久的香港問題與中國「巨嬰症」的結合
我們想讓你知道的是
我們看到的場景是，中國留學生可以在京都的清水寺穿漢服，在東京澀谷的人流中展示漢服，但是，在蘇州的日本風情街能不能穿和服？嘉興的日料店的中國籍員工，穿和服去上班都會被認為辱華。這些心態敏感的人，像一個稱職的微生物學家，每天都透過放大鏡去看眼前的一切，任何蛛絲馬跡都可以成為歧視或者辱華的證據。
文：賈葭
國泰航空被「小紅書」使用者舉報的「歧視事件」，不過是中港民間矛盾的又一次爆發，當然也是日益頻發的「中國人被歧視」的又一註腳。事件本身倒是很簡單，自2012年香港「蝗狗之爭」以後，十多年期間，中港之間這種民間衝突的演進邏輯不僅值得仔細梳理，中國人感到被歧視的閾值越來越低，也是重要原因。
先説事件層面。乘客雖然講錯「毛毯」的英文單詞，但空服仍然給了乘客毛毯，隨後在後艙私下吐槽。就歧視的場景而言，如果乘客當場沒有感覺到冒犯，那顯然不算是公開歧視。至於私下吐槽，那是政治正確無法約束的私人場域。空服人員內心有沒有歧視——雖然我覺得是有——這不重要。如果沒有錄音，那是誰也不會知道的。
國泰工會強調的正是這種未經當事人同意的錄音影像。錄音把同事之間的私下對話公開發布，從而將空服人員內心深處的不滿在公共領域呈現出來，形同舉報。這當然是這些年中國盛行的「舉報文化」的流毒。事件導致三名空服被國泰開除，甚至特首也出來表態，這恐怕是這些年中港民間情緒衝突最嚴重的一次。
也有人説，那是在工作時間和工作場所，不算私下對話。可是，我們假設這樣一種場景，如果錄音者在機場廁所或者在飯店大廳偷錄到這段對話，仍然會公佈出來，並指稱這是歧視，最終的結果並不會有變化。只不過，國泰和港府這次迅速認錯，確實堪稱是香港政治地位一降再降的明證。
香港內地認知差異鴻溝不斷擴大
中港民間衝突由來已久。兩地民眾接受不同的教育，獲取的知識、觀點不同，從而在認知上的差異極大。我過去就説過，中國明典判刑的政治犯，在香港是每年紀念的偉大英雄。自稱愛國愛港的小粉紅，在香港青年眼裡基本就是無腦智障。可見這種認知差異不可以道理計，衝突是難免的。
比如説，香港回歸已近26年，普通的中國內地人和香港人，對香港問題的認知差異卻越來越大，尤其是雨傘到反送中這幾年。回歸不僅沒能帶來兩地更多的理解和共情，反而造就了更激烈的族群矛盾，這其中的原因是值得我們深思的。這個問題説來複雜，暫且按下不表。
中國官媒圍剿國泰背後的意圖
國泰事件，中國的官媒本不必下場推波助瀾的。中國的官媒一向不太在意普通老百姓的遭遇，如果突然開始關心起來，那肯定有他們自己的獨特想法。《人民日報》所屬俠客島的「中國遊客是香港衣食父母」這樣的虛假陳述，當然不值一駁，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情三年香港人也沒凍餓至死。但在香港推廣普通話，是回歸這些年的既定目標。易言之，也就是在香港去英語化、去粵語化。
語言當然是一種征服工具。幾年前，一位入境香港的內地遊客，理直氣壯地指責香港海關人員不講普通話，也是一個大新聞。他説：「在中國的土地上不説中國話。」甚至，在網路上，一些中國網友無限上綱，指責那些在社交平台上使用粵語文字的香港人是分離主義分子。
這種「北方中心主義」的心態隨處可見。十多年前，我的一位領導看我們同事在廣東某地拍攝的新聞素材，他請一位香港本地同事幫他翻譯粵語的部分。等到了片中人物講普通話的時候，他説：「這段中文我自己來。」香港同事看著我無奈地輕輕搖頭。我大概知道她的內心台詞：粵語就不是中文嗎？
中國民眾對內外兩種「歧視」的不同反應
單就中國的情形而言，這些年，很多中國民眾的神經越來越脆弱和敏感。芝麻大的事情裡，往往能讀出來「歧視」、「辱華」這樣的宏大命題。比如幾年前的D&G的辱華事件，用筷子吃pizza，即構成辱華，門檻極低，低到了塵埃裡。這當然不僅僅是針對外國企業，2021年的「三隻松鼠」海報的「小眼睛辱華」事件，針對的就是中國企業。
小眼睛就是辱華嗎？錢鍾書在很多年前還説過，「單眼皮是日本女人的國徽。」也沒有任何日本人表示不滿。前一陣的寶馬冰淇淋事件也是如此。看到外國人的不同待遇，即是對中國人的嚴重歧視。
可是，中國內部自身造就的歧視不夠多嗎？不是不夠多，而是視而不見。很多年前，我上大學的時候，列車從西安到南京，在晚上11點車廂熄燈時，會進入河南境內。這時候列車廣播傳來温馨提醒：「旅客同志們，現在列車已進入河南境內，請保管好您的隨身物品。」幾年後，我才意識到，那是赤裸裸的、公開的、官方的地域歧視。後來我對地域歧視比較在意，就是因為火車那段廣播。
中國一些民眾，對來自體制、法律以及來自官方的經常性歧視視而不見，甚至積極配合，比如在幾個大城市的「積分戶口制」，不僅不認為那是戶籍歧視政策，反倒覺得那是一項「德政」。從出生、入學、買車、買房、就醫直至焚化，歧視幾乎是伴隨一生的，可是很多人並不覺得那是一種歧視。他們能夠清晰的分辨出，哪些歧視是可以抗議的，哪些歧視是不可以抗議的。或者説，哪些抗議和不滿是安全的。
國泰事件：香港問題和中國「巨嬰症」的結合
相反，對來自外部、非我族類的歧視或者區別對待，他們卻異常敏感。這些年，中國在WTO體系下的經濟崛起，造就了很多人的「大國心態」，比如居高臨下的認為是「香港的衣食父母」。但這種大國心態與外部世界的文化衝突及價值衝突，讓崛起的自信在外部世界那裡遭遇硬著陸，凡是與自己世界觀不符合的，一概視為錯誤，這種自我中心主義其實是一種巨嬰症。
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。