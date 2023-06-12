【專訪】作家陳冠中：香港、台北、北京的跨域生活經驗，造就了他筆下的世界

文：王芊

作家陳冠中在經濟起飛、政治社會進步的年代長了一對翅膀，順著流金的潮流在中、港、台三地追逐事業。 「我這一代人是十分幸運的，趕上了時代。沒有經歷過戰爭和父輩的流離失所。」陳冠中多次的遷移，是自主且自由的，也是出於一種想去見識世界的慾望。現在，陳冠中已活到人生第71個年頭，轉換過事業上不同的跑道，也見證世界換了好幾個樣子。

訪問當天，他提著裝有三瓶酒的黑色塑膠袋走進台北雙城街的文青咖啡室。 「以前這裡都是美軍酒吧。」台北的巷弄裡，留有陳冠中青年時代的記憶，但這次他在台只逗留數天。他笑言，此行以工作為主，因為文集《又一個時代》即將出版，要處理不少前期工作，不敢通知朋友，怕來不及敍舊，就要回北京去。

流金的年代：他創辦了雜誌，也踏入了電影行業

陳冠中1952年在上海出生，4歲隨母親和姊姊來港。懵懂之際，他就經歷了人生第一次遷移。他最早關於遷移的記憶，是在廣州火車站的一張露天長椅。坐上往香港的火車前，他就在長椅上度過了一個晚上。小學時候，他入讀德信小學，中學考入了九龍華仁書院。那時香港只有兩所大學：香港中文大學和香港大學，入學競爭很大。中七預科後，陳冠中成功入讀香港大學，成為香港的少數精英。

他是1974年畢業的。 70年代，外資銀行紛紛到香港成立總公司，「商界」漸漸形成，成為了大學畢業生在公務員和老師之外的另一種出路，陳冠中在社會科學院的同學畢業後紛紛加入美國銀行實習。然而，陳冠中對三個選項都沒有興趣，他毅然選擇到美國波士頓進修新聞學。一年後，他回到香港，加入英文小報擔任了記者九個月，就萌生了要辦雜誌的年頭。 於是在1976年，他創辦了香港《號外》雜誌，並任總編輯。

辦了雜誌一陣子，他又改變發展航道，踏入電影行業。

70年代也是香港電影的轉捩點。那時候，香港電影市場開始百花齊放，其中武俠和功夫電影是代表，李小龍等人蔘與的作品在國際打響名堂。踏入80年代，電視技術進步、經濟前景不俗，「港產片」成為了華人文化的代表，杜琪峯、徐克、陳可辛、吳宇森、許鞍華等導演產出豐富題材的電影，被稱為「香港新浪潮」，也獲得了星馬台等亞洲市場的青睞。 「那些年的機遇很多，畢業不擔心找不到工作，而是工作找上你的，更重要的是，可以轉工、可以轉行。電影行業在擴充，很需要人，導演就叫我去寫劇本。」

於是，1984年的時候，陳冠中完成了他的第一個劇本《等待黎明》，由德寶電影公司開拍，監製是洪金寶和岑建勳，演員有周潤髮、萬梓良、葉童。未幾，他又從編劇的工作轉去做策劃、監製崗位。 「之前寫劇本只會和導演談，不會叫你去片場，一直覺得入不了行，但做了策劃後，前後很多人招呼你，當你是領導。做到這樣我都覺得神奇，是奇蹟，為何我會有機會做這些事情呢？」

從中國到台北，再到北京去寫作

「當時一直都想留在香港，沒想過要去其他地方。」90年代，中國加快改革開放的步伐。香港資本湧入中國投資文化產業，例如流行音樂、有線電視和雜誌刊物。於是，陳冠中自動請纓去開發中國市場。1992年，他入股香港填詞人劉卓輝創辦的「大地唱片公司」，那也正是鄧小平南巡的一年。唱片公司當時出品了不少民謠，其中一首是艾敬的《我的1997》，道出了中國大陸與香港之間的連結。

「中國需要資本，所以很願意和香港人合作，香港有很大的優勢。」他在中國發展事業時，住在寬敞的公寓，有一個大客廳、一張大飯桌，也請了有餐館工作經驗的阿姨每晚到家裡煮飯。陳冠中的家裡常常打開大門，開了數支白蘭地，就請朋友上來，「他們很興奮，很多人來，上至中央級官員、到演員都有，例如葛優都有來過我家。就是這麼有優勢。」然而，中國大陸的人才在吸收了香港的技術、資本和知識之後，市場漸漸成熟起來，「需要香港人幫忙的時間很快就過去」，而陳冠中已搭過了時代的便車。

在對岸，1987年解嚴的台灣的於90年代初走入了民主化進程 。1994年，台北舉行市長選舉，是中華民國政府遷台後，首次進行的大型首長選舉。 「因應華文世界的變化，發展到哪裡就走到哪裡。」那年，陳冠中去了台灣開發有線電視市場。 「社會自由了，有線電視就做時政評論，名嘴出來吵架，全部都成了受歡迎的電視節目。」

這次，陳冠中一去便是六年，亦深深愛上了台北這個地方，愛到寫下了一篇〈現在讓我們捧台北〉。就算是台北人讀了，也未敢自詡台北的好，反問他：「我們的城市真的有這麼好嗎？ 」他就答：「台北是華文城市最宜居的城市。」陳冠中説：「台北實在太舒服，但還不是國際城市，一年入境人次只有百多萬，香港已經上千萬，變相在台北感覺很安靜，世界都忘記了這個地方。」愜意的台北讓陳冠中的歲月靜好，但當時世界的焦點正落在中國。「咦，我發現那場大戲在中國，是否每天都要在台北嘆世界呢？是否要每天舒服地喝咖啡呢？」

他不想錯過「中國崛起」這場精彩絕倫的大戲。這場大戲，從1990年代一直演到2000年代末，部分人的中國真的富了起來。此時，50多歲的陳冠中不再追逐事業的成就，於是移居到北京，立志專心執筆寫作。

屈指一算，這次已是陳冠中第四次遷居。「上一代做不到，飛機、長途電話都很貴，很難維繫到根，但科技進步，我們和下一代其實都能夠兼顧到。要我守住一個地方，我不滿足；要經常飛來飛去，不知道自己屬於哪裡，我也很不滿足。」即使後來陳冠中背上長了一雙翅膀到處飛，但他的「根」依然紮根在香港。「我完全沒有想過『根』在上海，上海對我來説只是另一個城市。只有香港，我有很完整的時期在香港，所以去到哪裡也不重要，香港是我的鄉。」

從「香港三部曲」到「中國三部曲」