法國學者：馬克宏反對北約東進不是「怕得罪中國」，台海有事必挺身

（中央社）馬克宏（Emmanuel Macron）日前反對北約設東京辦事處，引發議論。法國學者朱利安向《中央社》表示，法國向來希望北約聚焦北大西洋任務，言論無關中國，且法國積極投入印太，若台海有事，法國必有所反應。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）日前表示，為強化與印太地區國家合作，須在東京成立辦公室。但法國總統馬克宏認為，北約不應該擴大到北大西洋以外地區，否則將犯大錯。部分媒體稱馬克宏「怕得罪中國」。

馬克宏發言再次引發國際討論，並分析背後原因。法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）接受《中央社》專訪時表示，其言論反映了法國多年來反對北約將任務擴張至印太地區的立場。

朱利安告訴《中央社》，北約對未來發展也是內部分歧。一為保守派，認為根據最初簽署的「華盛頓協定」，組織宗旨是保障歐洲－大西洋安全。若只看北大西洋公約，北約沒有理由處理印太地區事務。法國即採取此立場。

以美國為首的另一派則希望擴展北約，處理中國等全球議題。各方對於華盛頓協定的詮釋有所不同，北約也確實曾涉入非跨大西洋事務，兩派間不斷對話與妥協。

2019年北約聯合聲明首次點名中國為未來的安全挑戰，並以接近歐盟用詞定調中國，即同時為「競爭者、夥伴及體制敵手」；2022年北約峰會更首次將中國寫入戰略概念藍圖，稱中國為北約的「系統性挑戰」。

「如今中國已進入北約分析框架之下。而法國的立場是，視中國為北大西洋的挑戰，特別是在網路、太空、影響力干涉等跨國領域；但以地域軍事而言，法國認為應由歐盟出面處理，而非北約」。

他認為北約和日、韓、澳、紐4個印太夥伴對話合作很好，可互相學習、評估風險。「若能在東京設辦事處也不錯，但部分法國人恐認為是美國主導想強推北約東進印太，而這非北約主場。」

朱利安認為，馬克宏曾說北約「腦死」，雖然用字極糟，但當時美國總統川普（Donald Trump）揚言退出，加上法國、土耳其成員國間衝突不斷，北約領導危機是不爭事實。

儘管俄烏戰爭讓北約「復活」，但目前對北約更重要的是強化北大西洋區域、鞏固領導與內部協調、解決成員國間問題、迎接新成員芬蘭和瑞典。

「加上當前歐洲正陷入戰爭，俄國是眼前真實的威脅，所以在擴展至印太前，優先要務應是專注北約最初宗旨。」

朱利安不贊同外界稱馬克宏此言是因「怕中國」，並強調馬克宏此番言論與中國無關，「是涉及北約的角色與任務，而非對中國的定位與策略」。

馬克宏立場也引發部分人士質疑，美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）6日對歐洲政治新聞網Politico表示，若中國犯台，「馬克宏基本上在傳達（美國）不應仰賴歐洲」。

朱利安坦言，由於馬克宏4月訪中絕口不提台灣的態度，及他在回程專訪中失言稱歐洲不該涉入台海。

儘管事後聲明強調法國立場數十年未變，反對任何一方片面改變現狀，尤其是以武力，並盼以和平方式解決衝突，但法國可信度與形象已大受打擊，因此他理解為何柯伯吉有此看法。

朱利安指出，法國積極投入台海及與台灣的交流，馬克宏當時受訪所言未反映事實。

「我剛從台灣回來，法國在台協會員工數是全歐洲類似機構之最；法台軍武合作由來已久，法國一直都在。馬克宏失言、中國環台軍演之時，法軍護衛艦正通過台灣海峽。法國幾乎是歐洲唯一重申印太航行自由的國家，也是歐洲印太戰略的推動者。」

朱利安強調，法國不會離開北約，若中國進犯，也將承擔在印太地區的安全責任。「若台海爆發危機，法國和歐盟都將立即大受衝擊，因此問題不在於歐盟是否將有所反應，只要利益受害，歐盟一定會有所回應，因我們的供應鏈、進出口等將遭重創，歐盟必須挺身。」

「且若中國武力攻擊，被視為戰爭罪等非法行動，法國在內的歐盟也必會採取行動，因為別無選擇，不是想不想的問題，而是必須有所回應。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺