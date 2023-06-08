2023/06/08,
歐洲

智庫民調：若美中為台起衝突，62％歐盟人寧作壁上觀

智庫民調：若美中為台起衝突，62％歐盟人寧作壁上觀
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曾任西班牙外交部長、現任巴黎國際事務學院（Paris School of International Affairs）院長龔薩雷斯－拉雅（Arancha Gonzalez Laya）從民調反應歸納歐洲人的心態：對俄國強硬、對中國微妙、對美國現實。

（中央社）智庫「歐洲外交關係協會」今天發布來自11個歐盟國家的民調顯示，多達62％受訪者希望自己國家在美中為台灣起衝突時保持中立。立陶宛外交部次長聶琉嫻娜在論壇中回應，她相信危機真的來時，人們心態會改變。

智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）今天舉辦年度論壇並發表最新民調。這項民調在4月間於德國、法國、義大利、荷蘭、波蘭、瑞典、西班牙、奧地利、丹麥、匈牙利和保加利亞11國進行。

當問及若美國和中國因台灣而陷入潛在衝突時，他們認為自己的國家該如何反應，結果11國民調平均有62％認為應保持中立、23％認為該支持美國、10％答不知道、5％支持中國。

其中瑞典、波蘭和荷蘭支持美國占比都超過3成，匈牙利、保加利亞希望中立者超過7成，中立國奧地利則有80％要保持中立。

在相關論壇中，講者們對此調查結果表示意外，但去年曾率團訪台的立陶宛外交部副部長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）則說她「對人們有信心」，當真正的危機來臨時，人們將會改變心態，就像俄羅斯全面入侵烏克蘭後歐洲人展現的支持，因此政府決策者仍應為台海情勢做好準備。

該民調也詢問11國民眾如何看待其國家與中國的關係，結果平均43％認為中國是「需要的夥伴」、24％認為是「需要去競爭的對手」、11％認為是「敵人」。

合計對手和敵人的占比，德國和瑞典都達50％，法國和丹麥視中國為對手或敵人的比重也超過夥伴關係；但保加利亞、匈牙利和西班牙則有過半傾向夥伴關係。

不過，一旦中國提供俄國武器彈藥，43％的人主張歐盟應對中國祭出經濟制裁，明顯多於反對的33％。該民調報告人普列琳（Jana Puglierin）解讀，軍援俄國就是歐洲人對中國立場的紅線。

對於歐盟與中國的貿易及投資關係，平均21％認為具風險，28％認為「利大於弊」。

美國國務院制裁協調辦公室（Office of Sanctions Coordination）主任歐布萊恩（Jim O’Brien）表示，人們對安全的概念應有更廣認知，「我們不再活在一個多貿易等於好貿易的時代」，中國侵略台灣將衝擊兩地產品供應全球，影響所有人。

他認為當前重要的是對地緣政治情勢建立因應能力，包括北大西洋公約組織（NATO）要求成員國盡速將國防預算提高到占國內生產毛額（GDP）2％以上，就是基於此理。

在與美國的安全關係上，47％認為有利，15％認為有風險。但也有多達74％認為歐洲在防衛上不能總是仰賴美國，比2020年同一題調查結果66％提高不少，反映俄烏戰爭的影響，同時呼應美國政府想更投入亞洲事務，希望歐洲多為本身安全負責的發展背景。

曾任西班牙外交部長、現任巴黎國際事務學院（Paris School of International Affairs）院長龔薩雷斯－拉雅（Arancha Gonzalez Laya）從民調反應歸納歐洲人的心態：對俄國強硬、對中國微妙、對美國現實。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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