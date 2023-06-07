泰緬合作打擊犯罪集團？中國商人與克倫族民兵控制的邊境賭場遭泰斷電
我們想讓你知道的是
泰國泰國省電力局（PEA）切斷位於泰緬邊境的Shwe Kokko和Lay Kay Kaw鎮的電力供應，引起當地克倫民兵組織不滿，該組織負責看守當地的邊境賭場。而先前緬甸軍政府就緬甸網絡詐騙和賭博等地區問題，與中國大使進行了會談。
據《美聯社》報導，一直向鄰國緬甸出口電力的泰國國有企業已經切斷位於泰緬邊境的Shwe Kokko和Lay Kay Kaw鎮的電力供應，這兩個城鎮據稱是大型犯罪組織的聚集地。
這些賭場與遊樂中心被指控誘騙其他國家的求職者（包含中國、泰國以及馬來西亞）前往後將其囚禁在中心，並迫使求職者從事網路詐騙。除了人口販賣的問題，也有指控稱這些遊樂中心的毒品交易氾濫。
泰國鄰近美索縣的警察局長Montsak Kaew-orn說明，泰國省電力局（Provincial Electricity Authority，PEA）於週一（5）切斷Shwe Kokko鎮和Lay Kay Kaw鎮的供電後，營運沒有因此中斷，因為賭場與遊樂中心已針對這種情況做好準備，在停電後使用自己的發電機供電。
泰國內政部長Anupong Paochinda向媒體表示，這兩個城鎮的電力被切斷是因為供應合同到期，而緬甸政府拒絕延長合同，但若是緬甸決定續簽協議，泰國將會恢復供電。
Shwe Kokko鎮和Lay Kay Kaw鎮的賭場集遊樂中心多由中國大亨進行投資，並由克倫邊防部隊（The Karen Border Guard Force）進行管控。
由於中央政府的權力難以觸及到國家邊境，緬甸許多少數民族，如克倫人，皆有尋求自治或獨立的武裝團體。有時這些民兵組織會與犯罪集團結盟以獲取利益。政府為避免與少數民族的衝突，默許了這些行為，卻也導致犯罪行為在緬甸邊境地區猖獗。
據泰國媒體《The Nation》報導，在泰國省電力局在緬甸軍政府的要求決定切斷Shwe Kokko鎮的電力後，克倫邊防部隊（The Karen Border Guard Force）便威脅將關閉美索區的泰緬友誼橋。
對此，泰國美索縣警察局長Montsak Kaew-orn表示，省警察、士兵和安全官員正準備應對供電中斷後湧入的緬甸人和外國工人，抵達邊境的緬甸人將被要求返回自己的國家，而外國人將面臨法律訴訟。
此外，他也補充克倫邊防部隊仍在與緬甸政府針對是否續簽電力合同進行談判。
「如果談判沒有成果，我們可能會在一兩週內開始看到一些影響。」他說。
泰國官員也表示，已指示美索地區的士兵確保邊境地區的安全，特別是在泰緬友誼大橋周圍。
緬甸軍政府尚未公開解釋其對此事的立場。不過，據緬甸《全球新光報》報導，中國駐緬甸大使陳海於先前會見了緬甸內政部部長以及該國高級警官，就緬甸網絡詐騙和賭博等地區問題進行了會談。
新聞來源：
- Thailand cuts power to Myanmar border towns’ notorious casinos, but they keep operating（美聯社）
- Karen BGF threatens to close Thai-Myanmar bridges as power cut to casino town（The Nation）
- MoIC Union Minister receives Chinese Ambassador（全球新光報）
延伸閱讀：
- 《我的鴉片戰爭》：毒梟大王昆沙和國民黨軍隊的淵源很深，台灣也把他的部隊視為反共游擊隊之一
- 疫情退去後，泰緬邊境為何遲遲不開放？考慮的或許是利益而非疫情
- 泰緬第二座友誼大橋啟用，每年邊境貿易額可望達千億元
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
我們想讓你知道的是
在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。