泰緬合作打擊犯罪集團？中國商人與克倫族民兵控制的邊境賭場遭泰斷電

據《美聯社》報導，一直向鄰國緬甸出口電力的泰國國有企業已經切斷位於泰緬邊境的Shwe Kokko和Lay Kay Kaw鎮的電力供應，這兩個城鎮據稱是大型犯罪組織的聚集地。

這些賭場與遊樂中心被指控誘騙其他國家的求職者（包含中國、泰國以及馬來西亞）前往後將其囚禁在中心，並迫使求職者從事網路詐騙。除了人口販賣的問題，也有指控稱這些遊樂中心的毒品交易氾濫。

泰國鄰近美索縣的警察局長Montsak Kaew-orn說明，泰國省電力局（Provincial Electricity Authority，PEA）於週一（5）切斷Shwe Kokko鎮和Lay Kay Kaw鎮的供電後，營運沒有因此中斷，因為賭場與遊樂中心已針對這種情況做好準備，在停電後使用自己的發電機供電。

泰國內政部長Anupong Paochinda向媒體表示，這兩個城鎮的電力被切斷是因為供應合同到期，而緬甸政府拒絕延長合同，但若是緬甸決定續簽協議，泰國將會恢復供電。

Shwe Kokko鎮和Lay Kay Kaw鎮的賭場集遊樂中心多由中國大亨進行投資，並由克倫邊防部隊（The Karen Border Guard Force）進行管控。

由於中央政府的權力難以觸及到國家邊境，緬甸許多少數民族，如克倫人，皆有尋求自治或獨立的武裝團體。有時這些民兵組織會與犯罪集團結盟以獲取利益。政府為避免與少數民族的衝突，默許了這些行為，卻也導致犯罪行為在緬甸邊境地區猖獗。

據泰國媒體《The Nation》報導，在泰國省電力局在緬甸軍政府的要求決定切斷Shwe Kokko鎮的電力後，克倫邊防部隊（The Karen Border Guard Force）便威脅將關閉美索區的泰緬友誼橋。

The Karen Border Guard Forces (BGF) threatened to close the Thai-Myanmar Friendship Bridges that connect the border towns of Myawaddy and Mae Sot, The Nation reported. The threats come after Thailand’s Provincial Electricity Authority announced it /1 #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/JyFRmEFHz0 — DVB English (@DVB_English) June 6, 2023

對此，泰國美索縣警察局長Montsak Kaew-orn表示，省警察、士兵和安全官員正準備應對供電中斷後湧入的緬甸人和外國工人，抵達邊境的緬甸人將被要求返回自己的國家，而外國人將面臨法律訴訟。

此外，他也補充克倫邊防部隊仍在與緬甸政府針對是否續簽電力合同進行談判。

「如果談判沒有成果，我們可能會在一兩週內開始看到一些影響。」他說。

泰國官員也表示，已指示美索地區的士兵確保邊境地區的安全，特別是在泰緬友誼大橋周圍。

緬甸軍政府尚未公開解釋其對此事的立場。不過，據緬甸《全球新光報》報導，中國駐緬甸大使陳海於先前會見了緬甸內政部部長以及該國高級警官，就緬甸網絡詐騙和賭博等地區問題進行了會談。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒