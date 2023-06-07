2023/06/07,
社會

【未來大人物 特有種椅人3】做一場社會實驗：輪椅族僅是喝一杯咖啡權利也失去了嗎？

【未來大人物 特有種椅人3】做一場社會實驗：輪椅族僅是喝一杯咖啡權利也失去了嗎？
Photo Credit - 陳淑玲

我們想讓你知道的是

社會上，平均每20個人就有一個是身心障礙者，我在採訪時進行了一次社會實驗，僅是一個捷運站周邊的咖啡館，5間裡就有4間不友善這1/20的客人。難道身體不便，就連喝一杯咖啡的權利都失去了嗎？

文：陳淑玲

＊未來大人物主編後記，寫在採訪Leo之後＊

為了採訪Leo與媽媽，我做了一場小小社會實驗。

那天我找了捷運周邊5間咖啡館試著訂位。第1間離近，但我透過地圖發現門口有個近45度大斜坡，就算上了斜坡還有個大概10公分的大門檻，從沒在意的我意識到了這是一間對身障不友善的咖啡館，先放棄。

第2間很美，雖然走廊、門口都是平坦道路，但進到裡頭後1樓僅能點餐，所有用餐空間都需走上2樓，2樓也沒有設置任何輔具能上樓，我進一步詢問店員，身障者怎麼上樓喝咖啡，她輕聲地說：「建議別來我們這裡。」當然這間也直接封殺。

第3、第4間都是因為門口門檻、或者店內座位需要走幾格階梯，甚至有老闆直白的說，輪椅客人不適合我們這裡。

最後終於在距離捷運站7分鐘的地方找到了咖啡館，進門無坡無檻，店員甚至貼心留了店內最寬敞的座位區給我們、並事先撤掉了一個椅子。

這只是採訪時的一個小插曲，但我卻在找到採訪地方時而深深體悟，這個社會對於輪椅族、嬰兒車的不友善程度極高。僅是喝一杯咖啡的權利，卻這麼輕易的被忽視。

在椅人的頻道裡曾這樣說著，平均每20個人就有一個是身心障礙者，而僅是一個捷運站周邊的咖啡館，5間裡就有4間拒絕這1/20的客人，不友善的程度高出我想像的更多。

畢業旅行時，椅人跟同學搭著廉價航空去泰國一趟，現在雖然說起來雲淡風輕，但可以想像的是在旅行的過程一定有著更多沒能處在當下時體驗的不方便的事情。例如沒有空橋能夠上飛機，就由同學輪流背著他上機……

雖然Leo說自己喜歡說話、希望透過網路影片的分享讓更多人知道關於身心障礙人的日常生活，但近身觀察他，Leo說話有時慢慢的、有時會偏著頭想一陣再回答，更多的時候會帶有一點鬥嘴式的回答。

他在影片裡說自己是「全台最懶的Youtuber」，因為他全程坐著拍片。最懶，是幫自己找到的社會轉譯。

當我看著他辛苦轉動著輪椅在爬一段上坡的路，我好奇的問他說，滑動的這麼辛苦為什麼不要乾脆換成電動輪椅算了，他這樣回我：「我腿已經不能動了，但至少我的手還萬能，我要靠著雙手看遍這個世界。」

他在成大的演講後，成大醫學系的黃湘涵同學回饋：「真正會阻止自己去做想做的事，只有自己的心而已。」Leo透過演講、透過影片分享，把自己的生活、困境、歡喜與悲傷呈現在大眾眼前，用特有的椅人幽默來解套這個世界對身障者的不方便。

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Photo Credit - 何秉錡
到成大的演講引發許多同學的共鳴與提問。

在他身上看到的強大轉化力與能量，甚至可能是一般人也無法擁有的勇氣與行動力。就像Leo媽媽說的：「我的兒子是一個這麼心智強大的人。」合作夥伴Harry則感性地說：「謝謝他的出現讓我的人生變得不一樣。」

心智強大且勇敢向前行，他用自己的不方便迎戰這個還不那麼友善的社會。下次，我想應該會找他去冒險一番，就像他說的一樣，不試試看怎麼知道行不行？

如果在冒險的路上遇到他，別忘記給他一個鼓勵與掌聲。

如同椅人一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」

責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範


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