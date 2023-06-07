【未來大人物 特有種椅人3】做一場社會實驗：輪椅族僅是喝一杯咖啡權利也失去了嗎？
我們想讓你知道的是
社會上，平均每20個人就有一個是身心障礙者，我在採訪時進行了一次社會實驗，僅是一個捷運站周邊的咖啡館，5間裡就有4間不友善這1/20的客人。難道身體不便，就連喝一杯咖啡的權利都失去了嗎？
文：陳淑玲
＊未來大人物主編後記，寫在採訪Leo之後＊
為了採訪Leo與媽媽，我做了一場小小社會實驗。
那天我找了捷運周邊5間咖啡館試著訂位。第1間離近，但我透過地圖發現門口有個近45度大斜坡，就算上了斜坡還有個大概10公分的大門檻，從沒在意的我意識到了這是一間對身障不友善的咖啡館，先放棄。
第2間很美，雖然走廊、門口都是平坦道路，但進到裡頭後1樓僅能點餐，所有用餐空間都需走上2樓，2樓也沒有設置任何輔具能上樓，我進一步詢問店員，身障者怎麼上樓喝咖啡，她輕聲地說：「建議別來我們這裡。」當然這間也直接封殺。
第3、第4間都是因為門口門檻、或者店內座位需要走幾格階梯，甚至有老闆直白的說，輪椅客人不適合我們這裡。
最後終於在距離捷運站7分鐘的地方找到了咖啡館，進門無坡無檻，店員甚至貼心留了店內最寬敞的座位區給我們、並事先撤掉了一個椅子。
這只是採訪時的一個小插曲，但我卻在找到採訪地方時而深深體悟，這個社會對於輪椅族、嬰兒車的不友善程度極高。僅是喝一杯咖啡的權利，卻這麼輕易的被忽視。
在椅人的頻道裡曾這樣說著，平均每20個人就有一個是身心障礙者，而僅是一個捷運站周邊的咖啡館，5間裡就有4間拒絕這1/20的客人，不友善的程度高出我想像的更多。
畢業旅行時，椅人跟同學搭著廉價航空去泰國一趟，現在雖然說起來雲淡風輕，但可以想像的是在旅行的過程一定有著更多沒能處在當下時體驗的不方便的事情。例如沒有空橋能夠上飛機，就由同學輪流背著他上機……
雖然Leo說自己喜歡說話、希望透過網路影片的分享讓更多人知道關於身心障礙人的日常生活，但近身觀察他，Leo說話有時慢慢的、有時會偏著頭想一陣再回答，更多的時候會帶有一點鬥嘴式的回答。
他在影片裡說自己是「全台最懶的Youtuber」，因為他全程坐著拍片。最懶，是幫自己找到的社會轉譯。
當我看著他辛苦轉動著輪椅在爬一段上坡的路，我好奇的問他說，滑動的這麼辛苦為什麼不要乾脆換成電動輪椅算了，他這樣回我：「我腿已經不能動了，但至少我的手還萬能，我要靠著雙手看遍這個世界。」
他在成大的演講後，成大醫學系的黃湘涵同學回饋：「真正會阻止自己去做想做的事，只有自己的心而已。」Leo透過演講、透過影片分享，把自己的生活、困境、歡喜與悲傷呈現在大眾眼前，用特有的椅人幽默來解套這個世界對身障者的不方便。
在他身上看到的強大轉化力與能量，甚至可能是一般人也無法擁有的勇氣與行動力。就像Leo媽媽說的：「我的兒子是一個這麼心智強大的人。」合作夥伴Harry則感性地說：「謝謝他的出現讓我的人生變得不一樣。」
心智強大且勇敢向前行，他用自己的不方便迎戰這個還不那麼友善的社會。下次，我想應該會找他去冒險一番，就像他說的一樣，不試試看怎麼知道行不行？
如果在冒險的路上遇到他，別忘記給他一個鼓勵與掌聲。
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如同椅人一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。