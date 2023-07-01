把握五重點減重不復胖：選對食物比飲食限制重要，可從「反轉便當盒」開始
我們想讓你知道的是
愈來愈多的研究也證明肥胖是種疾病，會帶來更多的慢性病、癌症、失智等問題。因此不管是為了健康，抑或為了面子，許多人不停落在「減重→復重」的惡性循環裡。究竟要怎樣做到良好的體重控制，有幾點你需要先了解......
文：白映俞醫師
人類終於活在一個糧食不虞匱乏的環境時，我們似乎愈來愈掙扎，因為……這世界讓我們太容易變胖了！而體型的增長不僅會變成受人評論的一環，愈來愈多的研究也證明肥胖是種疾病，會帶來更多的慢性病、癌症、失智等問題。因此不管是為了健康，抑或為了面子，許多人不停落在「減重→復重」的惡性循環裡。究竟要怎樣做到良好的體重控制，有幾點你需要先了解。
一、運動對減重的幫助有限
大家都知道想要減重，需要少吃多運動。但從研究看到的結果是「多數人並不會因為開始運動而降低體重」，甚至在開始多做運動後，體重反而還上升了。這常常是出於大家的補償心態：「好的好的，我今天有做運動呢！真是辛苦了……那麼，既然有消耗一些熱量的話，應該可以多吃一點點吧！」
所以到後來你會發現，運動對減重好像不太有幫忙，甚至還可能幫了倒忙。
不過，這絕對不是說，我們不需要運動。運動對保持健康至關重要。一個人從不運動到開始運動，經過幾個月後，即使體重沒有下降，血壓、血脂、血糖的數值都會愈來愈好。所以請務必記得，多運動，多讓肌肉喚醒器官，才能讓身體機能UP。
另外，雖然運動無法快速幫助體重下降，但「可以長期維持體重的人，幾乎都有良好的規律運動習慣」。雖然在減重初期，「控制熱量攝取」是最容易帶來減重好處的做法，但當到適當體重之後，保持多活動、多運動，才是明智之舉喔。
二、想一下自己的減重動機
減重常常不僅是個人生活的志業，也是方興未艾的產業，市面上你可以看到眾多的書籍、器材、各種飲食方法，或邀請你加入會員計畫，讓人盯著你減重。許多宣傳會告訴你：「我真的很懂你，我也曾經那樣胖過。不過呢，你只要乖乖照著我的話去做，走我這一套，一定可以瘦下來。」而在你接觸一堆減肥秘訣後，卻發現好像成效不彰。
建議大家，你在下決心減重之前，最好先了解自己的「動機」。減重會失敗，其中一個很常見的原因就是「有不合理的期待」。例如你非常趕時間，可能下個月要參加婚禮、要同學會，為了外觀而想要減重一下。根據這種追求速效的動機，人就會容易相信錯誤但迷人的資訊，覺得自己只要靠著短時間的犧牲就該看到成果。
這種心存僥倖的想法，會讓身體的反撲也來的快，然後就會進入「減重→復胖」的迴圈。這樣短期的反覆減重，然後失敗，反而會落入一個更糟糕的迴圈，自己都忍不住相信每次減重都會失敗，最後自暴自棄。
所以，減重前，先好好想想自己是為了什麼要減重吧！是看到同齡同學生病了、中風了，於是想要避免慢性病，還是體重過重已經讓你血糖血脂血壓出現紅字？了解這些，才能讓自己可以做出「持續性改變」的重點。
除了瞭解動機，想減重的時候也應該先想想「我是怎麼胖起來的」，是壓力很大，有慢性疾病，還是正在服用藥物？還是純粹就是喜歡許多不健康的甜食、油炸物，畢竟許多不健康的食物又好吃，價格又較低呢！而且速食或加工食物總比健康的原型食物更好取得，自然體重就降不下來。
三、不會有神奇減肥法
我們曾經在照護線上介紹過許多飲食法，像是「生酮飲食」、「168斷食法」、「原始人飲食法」、「低碳飲食」、與「地中法飲食法」。在研究看起來，靠著這些飲食法能帶來的體重控制都是有限度的，一年平均降個三到五公斤，而且之後也很有可能再度增重。
也有人選擇跟著某個飲食計畫APP，或參加某個減重社團，買了本減重的書跟著吃，甚至用一些相當極端的方式想要變瘦，這段期間可能經歷一段剝奪感很重的生活，撐到「畢業」後，就又回到原始的飲食方式，然後再度復胖。
自遠古以來，我們的基因沒有變化太多，但生活的環境卻是大大不同，但我們身體還是喜歡貯存熱量。不幸的是，現代有各式各樣高熱量的食物，而且食品工業總希望你吃多一點，會用各種廣告來讓食物與好心情、高格調、新體驗等綁樁在一起，讓你忍不住一再消費美食。
了解這一點後，你就要知道，要保持正常體重，不要只是注重「現階段的體重下降」，而是要變成一種持之以恆的好習慣，把「選擇適當的食物」當成生活的一部分。不要只是跟著吃，不去想，自己不去做選擇。最重要的，還是你要認清食物，學會選擇適當的食物來吃，攝取足夠的熱量即可。不要過頭。這才是可以繼續走下去的辦法。減重過程中理性地吃，不要總是飢餓地過生活，別穰自己經歷太重的剝奪感，這樣絕對撐不久。
四、飲食限制通常沒用，學會選擇食物最重要
如果研究過很多減肥法，你會覺得有些資訊出入極大，有些叫你多吃油脂，有的多吃蛋白質，眾多資訊讓人很迷惘。但其實事情沒有這麼複雜，保持體重並不需要走在科學研究的尖端，不需要一有某種減肥法問世你就要去嘗試。
盡量不要選擇會讓你營養不良或營養失衡的減重方式，因為我們吃東西的目的就是要維持身體的正常作用，如果為了減重而營養失衡，並不是個長期值得長期持有的方式。
比較重要的是學會選擇食物。在這個部分「地中海飲食」的指引就很適合：
- 可以天天吃：蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果、橄欖油
- 一星期吃三次：魚類、海鮮
- 一星期吃一到兩次：奶類、蛋、起士、優格等乳製品
- 盡量不吃，保留給特殊情況再吃吧：紅肉、甜點
- 多喝水
- 減少攝取紅肉、糖分、飽和脂肪
- 減少攝取加工食物
- 多用天然香料調味（辣椒、香草、薑、蒜），減少鹽分
- 維持多活動、多運動的生活型態
當然，你還要注意一些小陷阱，像上頭寫了「低脂」的食品，就一定比較健康嗎？那可不一定，當一樣食物變成低脂，可能是用更多的糖或鹽，來提升食物的風味，卡路里自然也就不少，也不一定比較健康。總之，如果可以的話，盡量選擇加工程度愈低，愈看得到食物原型的樣貌，都會愈好。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
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