2023/06/11,
中國

每週工作一小時算就業？中國失業率統計恐怕與事實相去甚遠

每週工作一小時算就業？中國失業率統計恐怕與事實相去甚遠
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國官方日前公佈的4月城鎮失業率為5.1％，青年失業率20.4％。有研究者認為，這兩個數字在統計上都有失真之處。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

中國國家統計局日前公佈今（2023）年4月的全國城鎮調查失業率為5.1％，16－24歲的青年調查失業率則為20.4％

微訊號「財經十一人」刊登北京改革和發展研究會研究員王明遠的文章，其中認為，5.1％的整體失業率明顯與大家的實際感受不同。他分析失業率統計失真的幾個原因。

首先，中國把「就業」的標準定得太低了。根據中國國家統計局的官方網頁，每週工作時間1小時即算為就業。王明遠的文章指出，相形之下，美國為15個小時，法國為20個小時。

其次，城鎮失業調查無法把因失業返鄉的農民工統計在內。

第三，中國靈活就業人口的社保參與率很低，因此很難通過領取失業險和失業登記等指標瞭解其就業情況。

20.4％也難具代表性

不過，王明遠文章認為，16－24歲失業率20.4％，對於整個青年群體來說，這一結果也不具代表性。因為這個年齡段、特別是16－20歲，即便不升學，勞動參與率也不高，長期維持在18％以上。因此，他選取了16－40歲這個年齡段來界定青年失業率。

依據他的推算，中國疫情三年，大約累計1500萬應屆畢業生未找到工作，同時約10％的企業在職員工失業，其中16－40歲約2500萬。此外，他引述北大盧鋒教授的研究，近三年至少2300萬農民工失業返鄉，其中青年估計約1400萬。也就是說，疫情以來青年新增失業人口約5400萬。

與此同時，這些失業人口中，不排除部分靈活就業，如三年來滴滴活躍司機數量增加了1200餘萬，外賣騎手、快遞員、配送員增加了約800萬。不過，估計仍有一半、即2500萬－3000萬仍處於失業。因此，保守估計青年絕對失業人口比疫情前增加了2500萬－3000萬，約佔該年齡段就業市場勞動力總量（4.02億）的6.2－7.5％。

農村不是解決之道

王明遠指出，擴招以及經濟增速放緩，將導致未來幾年就業問題更為嚴峻。而解決之道，他認為，並非國企或者分流到農村，——因為農村經濟規模非常有限，他推算相當於10個華為，或3個中石油、7個半京東，因此頂多只能安置一、兩百萬高學歷青年人就業。

他認為，從最近10年來看，中國就業增量基本是有民營經濟發展所創造的。因此，民營經濟、特別是數位經濟和服務業需要得到扶持，青年創業應當受到鼓勵。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。