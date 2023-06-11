每週工作一小時算就業？中國失業率統計恐怕與事實相去甚遠

文：德國之聲中文網（綜合報導）

中國國家統計局日前公佈今（2023）年4月的全國城鎮調查失業率為5.1％，16－24歲的青年調查失業率則為20.4％。

微訊號「財經十一人」刊登北京改革和發展研究會研究員王明遠的文章，其中認為，5.1％的整體失業率明顯與大家的實際感受不同。他分析失業率統計失真的幾個原因。

首先，中國把「就業」的標準定得太低了。根據中國國家統計局的官方網頁，每週工作時間1小時即算為就業。王明遠的文章指出，相形之下，美國為15個小時，法國為20個小時。

其次，城鎮失業調查無法把因失業返鄉的農民工統計在內。

第三，中國靈活就業人口的社保參與率很低，因此很難通過領取失業險和失業登記等指標瞭解其就業情況。

20.4％也難具代表性

不過，王明遠文章認為，16－24歲失業率20.4％，對於整個青年群體來說，這一結果也不具代表性。因為這個年齡段、特別是16－20歲，即便不升學，勞動參與率也不高，長期維持在18％以上。因此，他選取了16－40歲這個年齡段來界定青年失業率。

依據他的推算，中國疫情三年，大約累計1500萬應屆畢業生未找到工作，同時約10％的企業在職員工失業，其中16－40歲約2500萬。此外，他引述北大盧鋒教授的研究，近三年至少2300萬農民工失業返鄉，其中青年估計約1400萬。也就是說，疫情以來青年新增失業人口約5400萬。

與此同時，這些失業人口中，不排除部分靈活就業，如三年來滴滴活躍司機數量增加了1200餘萬，外賣騎手、快遞員、配送員增加了約800萬。不過，估計仍有一半、即2500萬－3000萬仍處於失業。因此，保守估計青年絕對失業人口比疫情前增加了2500萬－3000萬，約佔該年齡段就業市場勞動力總量（4.02億）的6.2－7.5％。

農村不是解決之道

王明遠指出，擴招以及經濟增速放緩，將導致未來幾年就業問題更為嚴峻。而解決之道，他認為，並非國企或者分流到農村，——因為農村經濟規模非常有限，他推算相當於10個華為，或3個中石油、7個半京東，因此頂多只能安置一、兩百萬高學歷青年人就業。

他認為，從最近10年來看，中國就業增量基本是有民營經濟發展所創造的。因此，民營經濟、特別是數位經濟和服務業需要得到扶持，青年創業應當受到鼓勵。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀