美中關係緊張、介入亞洲困難，歐盟如何有效參與印太事務？
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「歐洲在很大程度上仍被視為一個區域外的行為體，對印太、亞洲的區域安全動態影響有限，」歐盟外交政策負責人波瑞爾表示：「我的核心訊息是，聯盟是一個可靠的安全夥伴。我們不是一個典型的軍事聯盟；我們不是一個耀武揚威的傳統大國；我們也沒有第六、第七艦隊要部署在印太地區。」
文：David Hutt
歐洲高級國防官員利用上週末在新加坡舉行的亞洲頂級安全論壇，闡述了他們更多參與印太地區安全的願景。歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）在香格里拉對話上說，歐洲和亞洲在彼此的安全中有著「直接的利益關係」。
「我們必須共同努力，以避免該地區的對抗」，波瑞爾在論壇上說。「在一個全球化的世界裡，沒有所謂的事不關己。」
目前，該地區緊張加劇。其中一個潛在的衝突爆發點是台灣，台灣問題也是中美關係緊張的一個主要來源。另外，南中國海的主權歸屬以及北京的戰略野心也導致地區緊張不斷。在這樣的背景下，歐洲正在尋求制定一個有凝聚力的回應。
週六（6月3日），在香格里拉對話進行之際，美國印太司令部宣佈，美國海軍驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）在通過台灣海峽時險些與一艘中國海軍艦艇發生碰撞，「鍾雲號」不得不改變航向，以避免相撞。
中方拒絕與美方單獨會晤，但選擇與歐洲對話
中國防長李尚福在香格里拉對話會上警告，任何試圖將台灣從中國分裂出去的做法都會得到軍事回應，中國「不畏懼任何對手，也不管付出多大代價。」
李尚福還批評說，一些該地區以外的國家派軍艦在南中國海「以航行自由之名，行航行霸權之實，想要把南海攪渾。」
中國在南中國海與多個東南亞國家存在主權爭端。
據美媒報導，美國本希望促成美中防長在論壇期間會面，但中國拒絕了美方的會晤請求。李尚福沒有與美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）在新加坡單獨會晤。不過，這位中國防長確實坐下來與歐盟外交政策負責人波瑞爾、德國國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）等歐洲官員進行了會談。
波瑞爾稱會晤是「建設性的」，並在推特上表示，布魯塞爾希望「在信任和尊重國際法的基礎上，繼續發展歐盟與中國的關係。」
在香格里拉對話會上，波瑞爾還表示，歐盟將採取更多措施與該地區國家接觸，以幫助維護穩定。他在講話中強調，布魯塞爾計劃做出更多努力來維護該地區的和平，「你們可以信賴我們」。
安全合作是區域夥伴關係的關鍵
德國國際與安全事務研究所高級研究員海杜克（Felix Heiduk）表示，歐盟在印太的參與度「儘管起點很低，但正在緩慢而堅定地增加。」
新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）表示，在東南亞，針對該地區「精英階層」的意見調查顯示，人們信任歐盟能維護國際法，並將歐盟看作是安全夥伴。
安全合作是歐盟與東協於2020年批准的戰略夥伴關係的支柱之一。歐盟已經與越南簽署了防務協議，目前正在與該地區其他國家就夥伴關係和自由貿易協定進行談判。
包括德國、法國在內的幾個歐洲國家在南中國海進行了航行自由演習，這被視為對中國領海主張的回應。
德國防長皮斯托利斯在香格里拉對話會上宣佈，繼2021年的部署後，德國將於2024年再次向南海派遣一艘護衛艦和一艘補給船，作為航行自由演習的一部分。他強調，這些演習不是為了威懾中國，而是「致力於保護基於規則的國際秩序，我們都認可這些秩序，並且都會從中受益——無論是在地中海，還是在孟加拉灣或在南中國海。」
歐盟在印太的安全影響仍然「有限」
歐盟外交政策負責人波瑞爾在香格里拉對話會上的講話中承認，「歐洲在很大程度上仍被視為一個區域外的行為體，對印太、亞洲的區域安全動態影響有限。」
他說：「我的核心訊息是，聯盟是一個可靠的安全夥伴。我們不是一個典型的軍事聯盟；我們不是一個耀武揚威的傳統大國；我們也沒有第六、第七艦隊要部署在印太地區。」
與此同時，波瑞爾表示，一些歐洲國家「有一定的技術能力，我們希望發展這種能力，成為一個『智慧型推動者』，致力於共同安全。」
布魯塞爾的歐盟事務評論員莎達（Shada Islam）對DW表示，大多數亞洲國家知道歐盟不會成為一個像美國、中國一樣的真正的安全行為體，「而且他們不希望這種情況很快發生」。
莎達補充說，歐盟在該地區的價值在於它的軟安全實力或者說非傳統安全實力，例如在打擊海盜、打擊非法捕魚、應對氣候變化和貧困等問題上。分析家們認為，歐洲的參與可以從低調並且低爭議的合作形式中獲益。
然而，這種低調限制了歐洲在亞洲正式安全平台的參與度。歐盟最近才被允許參加年度東亞峰會，這是印太地區最重要的戰略對話論壇。歐洲官員們也被排除在區域主導論壇東協防長擴大會（ADMM-Plus）以外。目前，歐盟、法國、德國和英國的加入申請仍是未決狀態，不過法國和英國今年將參加東協防長擴大會的幾個專家工作組，這些工作組是較低階的討論平台。
倫敦東北大學政治和國際關係的助理教授陳雪晨（音，Xuechen Chen）告訴DW，歐盟不太可能在短期內加入東協防長擴大會。她說，歐盟認為自己是一個重要的安全行為者，尤其是在非傳統安全領域，「然而，東協及其成員國仍然認為歐盟主要是一個市場力量和重要的經濟行為體，而不是該地區的安全行為體。」
還有一個實際問題，使歐盟的介入更困難。多年來一直是東協防長擴大會成員的中國和俄羅斯，都反對更多西方民主國家加入地區框架，而印度可能也是這樣的態度。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。