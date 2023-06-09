企業如何打造現代開發技術？馬上報名「AWS 現代開發技術嘉年華」，開創現代化開發佈局思維

隨著科技的迅速更新與發展，企業市場充滿了各種可能，也意味著更多的不確定性，這也使得企業組織越來越重視在商業模式上的創新、使用者體驗與滿意度回饋、營運效率提升和成本的優化等。 AWS 向來致力於提供創新、快速、敏捷的解決方案，為企業組織帶來更多的競爭優勢，例如無伺服器（ Serverless ）及容器技術，就是幫助企業大幅提升敏捷性、降低運營及管理壓力，讓企業可以聚焦自身業務，在實現創新同時也能具備降低管理成本等彈性優勢。

2023 年 6 月 30 日 （五）， AWS 將於華南銀行國際會議中心舉辦「 AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。

活動內容亮點搶先看

當天活動除了許多實際案例分享，更會根據不同主題需求做分場議程，包含產業進階應用場景、無伺服器與容器開發指南、企業現代化遷移。

活動邀請到的講者也都是重量級嘉賓，在產業進階應用的主題裡，樂居的 CTO John Tsai 會跟大家分享樂居如何設計驅動資料設計架構，而在 Track 2 無伺服器與容器開發指南中，則由FunNow 的 Backend Lead Charlie Hsieh 分享 FunNow 如何透過無伺服器現代化架構，讓企業出海走向國際時，發揮關鍵技術應用實力；最後，在 Track 3 企業現代化遷移的主題中，邀請到補教業雲端教學平台 Soarogo 分享如何從單體式現代化到負載百萬流量無伺服器SaaS架構，巨量的資料如何進行遷移？

除此之外，這場免費活動還能讓你：

與 AWS 現代開發技術專家面對面交流，獲得實用的技巧和建議。

參與多場精彩的技術演講和實戰工作坊，探索無伺服器和容器應用的最佳實踐和案例分享。

與來自不同領域和背景的開發者交流，擴展人脈和視野。

有出席有機會！三重好禮免費送

Photo Credits: AWS

#早鳥禮 : AWS 遮風擋雨自動傘

早鳥報名並出席活動，當天前 100 名至現場報到者即可獲得 AWS 遮風擋雨自動傘 (數量有限，贈完為止)

#問卷禮 : AWS 品牌手提袋

現場參與活動並填寫會後問卷即可獲得 AWS 品牌手提袋 (圖片僅供參考，以實物為準 ; 數量有限，贈完為止)

#現場深度參與禮：AWS 精品咖啡

現場參與並投遞名片乙張及拍照打卡，即可獲得現煮咖啡乙杯 (每人限得一杯，贈送指示以現場公告為準；數量有限，贈完為止)

AWS 現代開發技術嘉年華 活動資訊

活動時間：2023 年 6 月 30 日 | 10:00 AM - 3:15 PM

活動地點：華南銀行國際會議中心 (台北市信義區松仁路 123 號)

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