2023/06/24,
動漫

《一級火葬士的工作日常》：我生平第一次看見的遺體，竟然邊噴著血邊坐了起來

《一級火葬士的工作日常》：我生平第一次看見的遺體，竟然邊噴著血邊坐了起來
Photo Credits: 台灣東販

我們想讓你知道的是

死亡之前人人平等。不管是家財萬貫風光一世的鳳子龍孫，還是陰溝裡求生的底層鼠輩，最後的去處都在這裡，經大火焚燒後，再回歸土地。帶著熱忱與抱負成為火葬場員工，在這裡所度過的每一天皆驚奇連連。

文：下駄華緒

（警告：以下部分圖片可能令人不適，請斟酌後再繼續閱讀）

一級火葬士的工作日常-6
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一級火葬士的工作日常-7
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一級火葬士的工作日常-13
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書籍介紹

本文摘錄自《點燃最後一把火的送行者：一級火葬士的工作日常》，台灣東販出版

作者：下駄華緒
譯者： 陳姵君

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死亡之前人人平等。不管是家財萬貫風光一世的鳳子龍孫，還是陰溝裡求生的底層鼠輩，最後的去處都在這裡－－經大火焚燒後，再回歸土地。

帶著熱忱與抱負成為火葬場員工，在這裡所度過的每一天皆驚奇連連──曾被火化中破散的遺體碎骨與肉塊所傷，銳利到非常恐怖，甚至能割破手指的顎骨，在暴風雨中被送來、含有大量水分的遺體，從火化爐送出的半焦遺體……因員工失誤而造成的慘劇。

．火化主要分上燒和下燒兩種方式。
．火化時，遺體不但會噴血還會移動！？
．生前體內裝有心律調節器等儀器的遺體火化時常常會引發大爆炸！
．新冠疫情最嚴重時，不僅遺體要層層包起來，連火化技師進行操作時也要全身包緊緊。

未命名
Photo Credits: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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