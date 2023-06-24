《一級火葬士的工作日常》：我生平第一次看見的遺體，竟然邊噴著血邊坐了起來

文：下駄華緒

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Photo Credits: 台灣東販

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書籍介紹

本文摘錄自《點燃最後一把火的送行者：一級火葬士的工作日常》，台灣東販出版

作者：下駄華緒

譯者： 陳姵君

死亡之前人人平等。不管是家財萬貫風光一世的鳳子龍孫，還是陰溝裡求生的底層鼠輩，最後的去處都在這裡－－經大火焚燒後，再回歸土地。

帶著熱忱與抱負成為火葬場員工，在這裡所度過的每一天皆驚奇連連──曾被火化中破散的遺體碎骨與肉塊所傷，銳利到非常恐怖，甚至能割破手指的顎骨，在暴風雨中被送來、含有大量水分的遺體，從火化爐送出的半焦遺體……因員工失誤而造成的慘劇。

．火化主要分上燒和下燒兩種方式。

．火化時，遺體不但會噴血還會移動！？

．生前體內裝有心律調節器等儀器的遺體火化時常常會引發大爆炸！

．新冠疫情最嚴重時，不僅遺體要層層包起來，連火化技師進行操作時也要全身包緊緊。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航