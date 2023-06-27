《一直以為爸媽不會老》：為什麼老人家常常聊天聊到一半就開始翻舊帳？
我們想讓你知道的是
年邁的雙親沉迷於園藝。不僅是自己的父母如此，這算是老人家的共通興趣。為什麼他們會那麼勤快的照料植物呢？
文：佐藤真一
老人家為什麼幾乎都會愛上種植物？
年邁的雙親沉迷於園藝。不僅是自己的父母如此，這算是老人家的共通興趣。為什麼他們會那麼勤快的照料植物呢？
年紀大了以後，人的腦功能會逐漸低落，很難對伴隨複雜步驟的興趣樂在其中。照顧植物比較單純，每天只要澆水施肥就好，適合高齡人士。老人家看著植物的生長也會開心，於是會投入更多熱情。
喜歡接觸植物的不只是老人家，不論是在工作的人，還是孩童，大家都一樣。只不過退休的老人家會花大把時間照料植物，細細觀賞。
另外，年輕人看到植物，主要感想是它的美麗和可愛，而老人家看到植物的生長和逐漸枯萎的模樣，會把人生與此重疊在一起。正因為老人家累積了各式各樣的人生經驗，所以對植物的魅力有更深的感受。
植物不會說話，但只要好好照料它，就一定會有所回應，討人喜愛。或許這跟會反抗的兒女有點不同吧。
窩心建議：人老了之後，興趣會跟以前不同，園藝對老人家來說是溫和的活動。
聊天聊到一半就開始翻舊帳
父母會在不經意的對話中提起過去，並尖酸的數落我們的過失，為什麼他們會翻舊帳呢？
只要回想一下應該就會發現，父母翻出的舊帳多半是沒解決或他們無法接受的事情。「到頭來做出的決定還是以兒女為優先」、「為了兒女而妥協」的事件，就是老人家抱怨的內容。
另外，兒女在家中擁有決定權，或許會讓爸媽無法適應。照理說父母還在職場時，是由他們決定家裡大大小小的事。然而現在力量關係逆轉，要聽從兒女輩的指示、違反自己的意願，時間一久，便會累積許多不滿。
一個人不會輕易轉讓曾經獲得的身分認同，當父母的也很難馬上放棄以前擁有的身分認同（決定權）。
父母抱怨過去的事情，或許是對於世代交替的微弱反抗。這時我們要稍微理解父母的心情。
窩心建議：不論什麼事都由兒女作決定，相當於是在否定父母的立場。有時要妥協讓步，由父母去做。
書籍介紹
本文摘錄自《一直以為爸媽不會老：年逾花甲之後，父母都會成為自豪又自憐的矛盾結合體。理解了，你就知道該怎麼幫助父母過得更好。》，大是文化出版
作者：佐藤真一
譯者：李友君
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說起來，爸媽讓我苦惱的症頭可多了：
老是講冷笑話；東西找不到就說被偷；每次聊天都能翻舊帳；
給他手機總是不帶出門；不肯用拐杖、助聽器；年紀一大把還騎機車單車；
拜拜祭祖的規矩多如牛毛；勸他幾句就勃然大怒；
我下廚累得半死，她直白說難吃完全不給面子；
窩在家裡喊無聊找她出門卻不要……怎麼溝通比較好？
這時我們總忍不住想，父母為何老是找我們麻煩？越來越不懂他們到底想做什麼。
請你現在先停下來，看看、想想爸媽的樣子，你會突然明白，一直以為不會老的爸媽，竟然在一夕之間如此蒼老。
作者佐藤真一是大阪大學研究所人類科學臨床生死學、老人行為學研究領域教授，他說，人老了，其實行為大同小異，當作者自己也步入花甲之年後才發現，高齡者就是自豪又自憐的矛盾結合體，行為才會讓人又氣又想笑。
本書以漫畫和簡單文字，說明年邁雙親可能招人誤解的心態和行動，並提供建議和貼心的提示，只要看懂了這些行為背後的心理，你跟父母相處時的誤解就會越來越少。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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