【專訪】2023新點子實驗場——李憶銖、趙偉丞：不論有沒有長成自己喜歡的樣子，普通的活下去也很重要

文：陳姿樺

採訪這天，2023新點子實驗場的作品大多已進入緊鑼密鼓的排練期，《昆蟲物語：裝死》的李憶銖與《跳躍少年》的趙偉丞聚在一起談談他們的作品，沒想到話題卻從《數碼寶貝》開始。「我們兩個在臉書上的互動都跟《數碼寶貝》有關。」趙偉丞先是這麼說，「對對對，我們是《數碼寶貝》粉！」李憶銖接著附和。

然而，沒特別深聊過的兩人，一聊才發現在《數碼寶貝》之外，兩人有著更多的共通點。

Photo Credit: 國家兩廳院提供，攝影林科呈 趙偉丞（左）、李憶銖（右）

逃避有用，且不可恥

趙偉丞說，自己是被日本漫畫餵養長大、週末得守在電視機前看台灣偶像劇的人。小時候，為了方便日本親友稱呼想取個日文名，便採用了《數碼寶貝》的主角名稱「太一」並沿用至今。

然而，當那些伴著自己成長的事物有了改變——漫畫裡的八神太一和他一樣，開始面臨對未來的迷惘；這些年台灣的偶像團體也早已改朝換代，當年朗朗上口的主題曲都成了懷舊經典，「長大」這回事，隨之變得無比真實。

人是怎麼長成現在這個樣子的？趙偉丞嘗試以創作梳理，「我想要透過一個作品，至少能夠去回應自己的少年時期」。

於是他在《跳躍少年》中使用了大量的日本動漫與台灣流行文化符碼，從《鋼之鍊金術師》到《格鬥天王》，描繪千禧世代共同的成長經驗；裡頭同時交織曾實際發生的青少年社會事件，霸凌、毒品、同儕壓力，試圖完整世代的群像。其實，那個世代也有人是這樣成長、或沒能順利成長的。

所以，現在有長成自己喜歡的樣子嗎？趙偉丞透露主視覺上的文案是出自《20世紀少年》的台詞，也是他對自己與朋友的喊話——「想逃跑的時候就逃跑吧／普通的活下去也很重要」。

漫畫裡，大敵當前，主角依然告訴夥伴儘管逃跑，不當英雄也可以；回到現實生活，面對人生的抉擇，儘管最終沒有長成自己當初想像的模樣，「其實那沒關係，不一定要很努力、很特別，我們可以普普通通地活著」。不論是二次元或三次元的世界，逃跑並不可恥，放棄也沒關係，至少趙偉丞是這麼相信的。

Photo Credit: 國家兩廳院提供，攝影林科呈

逃跑不了的時候，就裝死吧

有趣的是，類似的「逃跑」概念在李憶銖的《昆蟲物語：裝死》也能看見。

兩人的作品皆是從自身的生命經驗開展而來，如同趙偉丞從小就受到動漫文化影響，李憶銖自國中開始，便發現自己比起人更喜歡接觸昆蟲，「在蟲身邊我會覺得很安心，可是在人身邊我就會不安心。」回想十幾歲的自己面對家裡的變化、或得要適應新的生活圈時，她總是想找個地方躲起來，或是跟昆蟲講講話，消弭自己的不安。

「昆蟲的裝死機制，其實本身好像也是生命給自己的一個休息時間。」那樣的心情或是本能，在李憶銖眼裡看來格外珍貴。還會想逃跑，代表還有自覺、還能意識到自己需要空間；若一時不知道該往哪逃，不如嘗試像昆蟲一樣練習裝死，喘息一下，也許就有勇氣回來面對「活」這件事。

《昆蟲物語：裝死》靈感取自法布爾《昆蟲記》的〈裝死〉篇章，以情境實驗、裝死遊戲等形式呈現人與蟲、裝死與活著的關聯，看似遙遠的概念與物種，實則存在著某種相通性。

「人很難理解蟲，但法布爾是一個很努力在試著理解蟲的生物學家」。就像法布爾以實驗認識昆蟲行為，《昆蟲物語：裝死》大概就是李憶銖、演員乃至於觀眾共同參與的大型實驗，大家一起試著在幽默之中，理解自己不曾接觸的彼端。

Photo Credit: 國家兩廳院提供，攝影林科呈

理解也好，不理解也很讚

談及理解，兩人身為創作者，對於觀眾能否理解、如何理解作品，則有各自的想法。

「比起看懂或看不懂，我更在乎跟觀眾的關聯性，如果看不懂但覺得跟你有關，也是一個好的結果，或者說好的橋樑」。對趙偉丞來說，他不會期待所有進場的觀眾都看過《獵人》或是聽過〈放手一搏〉。然而，一層一層剝開來看，《跳躍少年》終究是在談一個少年如何走到退伍、面對社會的過程；最終的核心，依然是所有人都會面臨的「成長」。

因此，這次的集體創作，不只讓演員丟出想法與自身經驗，就連劇本也和演員線上協作，這種創作方式對趙偉丞來說是冒險，也是必要過程，「我是必須按下按鍵的決策者嗎？還是演員也有權利堅持」？

各種自我詰問在心裡碰撞，但他最終總會試著接受共創者的想法，「因為這是他的成長故事，我不能去篩選每一個人的生命史」。也正因為每個人都將自己的生命坦誠攤開於劇中，當創作者確信故事與自身有關，和觀眾之間的關聯與否似乎也就無須擔心。

而對時常跨界創作的李憶銖來說，最好玩的也是共創者之間的連結，「其實只要願意給時間去觀看、感受，在排練場中出現的各種觀點聯合起來，有時候難題就會被解決」。

例如，不停地和演員用肢體討論昆蟲獨特的肉身性，或是喜愛昆蟲的她，與懼怕昆蟲的演員分享彼此對角色狀態的想像與觀察，正因為存在歧異、無法共感，於是得以形成溝通、甚至創新的起點。

創作者和觀眾之間的聯繫也可能是如此，「不是我們要創造一個什麼給對方看，比較像是我看見了一座森林，然後我邀請觀眾跟我走入這個森林」。李憶銖認爲必須先有分離，才有所謂相遇；正因為彼此看向不同之處，只要我們都在森林裡，那樣的交流便足夠有趣。

emo之後：蛻變與釋懷

隨著排練進入尾聲，兩人回看自己的狀態，恰巧也與各自的作品有所呼應。

「我覺得其實可以用蛻變來形容」。李憶銖說她的蛻變源自於先前因疫情延期、取消演出等各種遺緒，在近期終於得以消化整理，「我之前好像很常把自己當成一座橋，大家會踩過我來彼此交流」。作為編導，李憶銖給自己更大的責任，串連起團隊的每個人，不免因此感到消耗。