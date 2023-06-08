【專訪】2023新點子實驗場——李憶銖、趙偉丞：不論有沒有長成自己喜歡的樣子，普通的活下去也很重要
我們想讓你知道的是
對趙偉丞來說，他不會期待所有進場的觀眾都看過《獵人》或是聽過〈放手一搏〉。然而，一層一層剝開來看，《跳躍少年》終究是在談一個少年如何走到退伍、面對社會的過程；最終的核心，依然是所有人都會面臨的「成長」。
文：陳姿樺
採訪這天，2023新點子實驗場的作品大多已進入緊鑼密鼓的排練期，《昆蟲物語：裝死》的李憶銖與《跳躍少年》的趙偉丞聚在一起談談他們的作品，沒想到話題卻從《數碼寶貝》開始。「我們兩個在臉書上的互動都跟《數碼寶貝》有關。」趙偉丞先是這麼說，「對對對，我們是《數碼寶貝》粉！」李憶銖接著附和。
然而，沒特別深聊過的兩人，一聊才發現在《數碼寶貝》之外，兩人有著更多的共通點。
逃避有用，且不可恥
趙偉丞說，自己是被日本漫畫餵養長大、週末得守在電視機前看台灣偶像劇的人。小時候，為了方便日本親友稱呼想取個日文名，便採用了《數碼寶貝》的主角名稱「太一」並沿用至今。
然而，當那些伴著自己成長的事物有了改變——漫畫裡的八神太一和他一樣，開始面臨對未來的迷惘；這些年台灣的偶像團體也早已改朝換代，當年朗朗上口的主題曲都成了懷舊經典，「長大」這回事，隨之變得無比真實。
人是怎麼長成現在這個樣子的？趙偉丞嘗試以創作梳理，「我想要透過一個作品，至少能夠去回應自己的少年時期」。
於是他在《跳躍少年》中使用了大量的日本動漫與台灣流行文化符碼，從《鋼之鍊金術師》到《格鬥天王》，描繪千禧世代共同的成長經驗；裡頭同時交織曾實際發生的青少年社會事件，霸凌、毒品、同儕壓力，試圖完整世代的群像。其實，那個世代也有人是這樣成長、或沒能順利成長的。
所以，現在有長成自己喜歡的樣子嗎？趙偉丞透露主視覺上的文案是出自《20世紀少年》的台詞，也是他對自己與朋友的喊話——「想逃跑的時候就逃跑吧／普通的活下去也很重要」。
漫畫裡，大敵當前，主角依然告訴夥伴儘管逃跑，不當英雄也可以；回到現實生活，面對人生的抉擇，儘管最終沒有長成自己當初想像的模樣，「其實那沒關係，不一定要很努力、很特別，我們可以普普通通地活著」。不論是二次元或三次元的世界，逃跑並不可恥，放棄也沒關係，至少趙偉丞是這麼相信的。
逃跑不了的時候，就裝死吧
有趣的是，類似的「逃跑」概念在李憶銖的《昆蟲物語：裝死》也能看見。
兩人的作品皆是從自身的生命經驗開展而來，如同趙偉丞從小就受到動漫文化影響，李憶銖自國中開始，便發現自己比起人更喜歡接觸昆蟲，「在蟲身邊我會覺得很安心，可是在人身邊我就會不安心。」回想十幾歲的自己面對家裡的變化、或得要適應新的生活圈時，她總是想找個地方躲起來，或是跟昆蟲講講話，消弭自己的不安。
「昆蟲的裝死機制，其實本身好像也是生命給自己的一個休息時間。」那樣的心情或是本能，在李憶銖眼裡看來格外珍貴。還會想逃跑，代表還有自覺、還能意識到自己需要空間；若一時不知道該往哪逃，不如嘗試像昆蟲一樣練習裝死，喘息一下，也許就有勇氣回來面對「活」這件事。
《昆蟲物語：裝死》靈感取自法布爾《昆蟲記》的〈裝死〉篇章，以情境實驗、裝死遊戲等形式呈現人與蟲、裝死與活著的關聯，看似遙遠的概念與物種，實則存在著某種相通性。
「人很難理解蟲，但法布爾是一個很努力在試著理解蟲的生物學家」。就像法布爾以實驗認識昆蟲行為，《昆蟲物語：裝死》大概就是李憶銖、演員乃至於觀眾共同參與的大型實驗，大家一起試著在幽默之中，理解自己不曾接觸的彼端。
理解也好，不理解也很讚
談及理解，兩人身為創作者，對於觀眾能否理解、如何理解作品，則有各自的想法。
「比起看懂或看不懂，我更在乎跟觀眾的關聯性，如果看不懂但覺得跟你有關，也是一個好的結果，或者說好的橋樑」。對趙偉丞來說，他不會期待所有進場的觀眾都看過《獵人》或是聽過〈放手一搏〉。然而，一層一層剝開來看，《跳躍少年》終究是在談一個少年如何走到退伍、面對社會的過程；最終的核心，依然是所有人都會面臨的「成長」。
因此，這次的集體創作，不只讓演員丟出想法與自身經驗，就連劇本也和演員線上協作，這種創作方式對趙偉丞來說是冒險，也是必要過程，「我是必須按下按鍵的決策者嗎？還是演員也有權利堅持」？
各種自我詰問在心裡碰撞，但他最終總會試著接受共創者的想法，「因為這是他的成長故事，我不能去篩選每一個人的生命史」。也正因為每個人都將自己的生命坦誠攤開於劇中，當創作者確信故事與自身有關，和觀眾之間的關聯與否似乎也就無須擔心。
而對時常跨界創作的李憶銖來說，最好玩的也是共創者之間的連結，「其實只要願意給時間去觀看、感受，在排練場中出現的各種觀點聯合起來，有時候難題就會被解決」。
例如，不停地和演員用肢體討論昆蟲獨特的肉身性，或是喜愛昆蟲的她，與懼怕昆蟲的演員分享彼此對角色狀態的想像與觀察，正因為存在歧異、無法共感，於是得以形成溝通、甚至創新的起點。
創作者和觀眾之間的聯繫也可能是如此，「不是我們要創造一個什麼給對方看，比較像是我看見了一座森林，然後我邀請觀眾跟我走入這個森林」。李憶銖認爲必須先有分離，才有所謂相遇；正因為彼此看向不同之處，只要我們都在森林裡，那樣的交流便足夠有趣。
emo之後：蛻變與釋懷
隨著排練進入尾聲，兩人回看自己的狀態，恰巧也與各自的作品有所呼應。
「我覺得其實可以用蛻變來形容」。李憶銖說她的蛻變源自於先前因疫情延期、取消演出等各種遺緒，在近期終於得以消化整理，「我之前好像很常把自己當成一座橋，大家會踩過我來彼此交流」。作為編導，李憶銖給自己更大的責任，串連起團隊的每個人，不免因此感到消耗。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選