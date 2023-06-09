《東南亞獨角獸大商機》：商業離不開政治，原來佐科威曾任命Gojek執行長為印尼教育部長
我們想讓你知道的是
在印尼，電商巨頭Grab與Gojek成功引領民眾不然政府限制平台的服務，但同時也面對旗下司機對待遇不滿的壓力。2019年，Gojek的CEO Nadiem Makarim被延攬入閣擔任教育部長，也改變了Gojek的發展道路。
文：中野貴司、鈴木淳
倚賴政治力量是把雙面刃
在最大市場的印尼進行政治活動這一點，作為對手的Grab也是如此的。如前所述，創辦人兼最高執行長CEO的陳炳耀頻繁來訪雅加達，並多次與政府幕僚進行會談。2017年1月，他讓印尼國家警察總長的Badrodin Haiti擔任印尼公司的監察委員會的會長，Grab與Gojek相比擁有更多資金，他強調會在印尼投資，並試圖討好佐科威威政權。
Grab在2017年二月於雅加達市中心的高級飯店Pullman Jakarta內招開記者會，以「Grab for Indonesia」為題的活動中，宣布至2020年止，預計在印尼投入7億美元的資金，協助設置研究開發中心、支援新創產業的投資基金及運營系統，其中特別針對佐科威威政權注重的培育IT等高度技術企業、人才發展……等加以闡述。而陳炳耀也特別穿著印尼的傳統服裝巴迪（Batik）登上演說台，他強調希望對於印尼的發展做出貢獻，並說：「這項投資將促進印尼的數位化經濟發展。」
2019年7月29日，陳炳耀及Tokopedia的創辦人兼CEO的William Tanuwijaya陪同軟銀集團的孫正義會長與與佐科威威總統在雅加達市中心的總統官邸進行會談，席間孫正義多次提及將透過Grab於印尼投資20億美元並在印尼設立Grab第二總部的計畫。不過截至2022年3月的今日， Grab尚未在印尼使用第二總部這一名稱。
歸功於Gojek與Grab向各方政要激烈的遊說，在車輛派遣服務的禁令徹底移除後，兩間公司也可以自由的拓展服務。但最重要的是，差不多到了2018年初時，兩間公司的服務早已成為民眾日常生活不可或缺的一部分了，在穩固民眾對於服務依賴的同時，還明確的引導民眾若是這樣舒適的服務被政府禁止的話，要將批判的矛頭指向當今政府。
以司機數量作為政治靠山其實也是把雙面刃。針對改善司機待遇的抗議活動日漸激烈，提供車輛派遣服務的司機們集結為勞工聯盟，於2018年3月27日，約有超過一千名以上的司機集結在雅加達總統官邸前進行大規模的抗議示威活動。佐科威威總統也接見了抗議團體代表並承諾「會與企業端對話來尋求解決的方法」。Gojek等企業也承諾會改善司機的待遇，不過這也可能會加重業績的負擔。（對於零工的保護將於第9章進行說明）
突然就任教育與文化部長對於Gojek的衝擊
2019年10月23日，這天就這樣來了。同年的4月佐科威威總統在大選中贏得連任，並任命代表印尼年輕企業家的Nadiem Makarim為印尼教育部長，他就任時僅僅只有35歲。也是佐科威總統啟用的首位千禧世代的官員，而依據法規政府官員不可兼任民間企業的職位，Nadiem Makarim還因此辭任Gojek的CEO一職，而這一場突如其來的辭職戲碼讓人無法接受。
從數日前就傳出來這樣的流言，當天， Nadiem Makarim身著白色襯衫進入總統官邸。「Nadiem Makarim進入總統官邸了」，於總統官邸入口附近蹲點關注內閣名單的記者們緊張不已。佐科威總統傳喚Nadiem Makarim前來總統官邸，這也代表了他將入閣。
對於一心想要振興經濟的佐科威總統來說，第二任期最重要的政策莫過於推動數位化，而最佳人選就是一手促成印尼最大新創公司Gojek 的Nadiem Makarim莫屬，數位化部長、通訊和信息技術部長等各式各樣的傳聞相繼而出，而經過數小時，出現在記者群面前並由Nadiem Makarim 親口公宣布擔任教育與文化部長職則讓人有些意外。
為什麼是教育與文化部長呢？這在Nadiem Makarim同一天發給Gojek的員工信件中可一見分曉。
Nadiem Makarim回顧了開拓Gojek至今的旅程，從一家「除了讓事情變成現實之外什麼都沒有」的公司，到一家至2019年為止的9年間，於印尼及東南亞成長為「真的能夠改善廣大群眾生活的科技公司」，乘載著這段經歷，他將他的就任原因記述如下：「這一段旅程的下一階段會是哪裡呢？ Gojek需要具有才能的人才。如果期望印尼從今以後能夠孕育出更多具有高才能的人才，我們不得不改革國家的教育體制，學校、教育相關政府單位都需要因應未來經濟的期望去進行改變，所以我接受了教育與文化部長的任命，而我也認為這是我的使命。」（Nadiem Makarim 寄給Gojek 員工的電子郵件，2019年10月23日）
對於佐科威總統的第二任期來說，開發及培養人才是最重視的部分。第一任任期的5年間，持續的放鬆投資相關法規限制及簡化投資手續，以招募國外資金投入印尼市場為主要政策導向。而下一階段就是配合產業的需求，注重人才的培養及發展，更早早的注意到了Nadiem Makarim，決定再度參選後的2019年4月即開始與Nadiem Makarim接觸進行後續佈局。
佐科威政權首先注意到的是Gojek關於勞動者們的數位化模型案例。Gojek大部分的司機都屬於非正規經濟群眾，並不像一般上班族獲得每月固定的薪資，而是作為Ojek（計程摩托車）司機賺取零散生活費的低所得者。Gojek提供他們智慧型手機，讓他們具有所謂的數位化裝備，並藉由使用智慧型手機讓數以百萬的司機獲得更好收入這一操作，佐科威政權給予非常高的評價。
Tags：
「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選