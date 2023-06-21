《獲利冠軍的價值股交易法則》：當政府出手挽救景氣，就是富人累積財富的時候

文：金兌洪（김태홍）

解析政策與指標如何反映漲跌

普發現金的紓困，到底便宜了誰？

民主主義是人類在歷史上最偉大的發明，在經濟篇章中提及政治制度，是因為民主主義扮演著人類平等與自由精神的經濟上的角色；在民主主義體系下出生成長的我們，國民行使投票權選出領導人雖然是理所當然的事，但相比於人類歷史有紀錄以來，這仍是在近期才發生的事。

從「投票選舉」解析民主國家的經濟效益

現代社會的常識與共識，對於做較多事的人會給予更多的報酬，看似很理所當然。

這個社會是在工地工作10個小時的人會比工作七個小時的人有更多收入、在企業能展現更多附加價值的人會得到更多報酬，在以力氣取勝的原始人時代也是一樣。最終除了幾乎消滅的共產主義經濟系統外，這是符合人類本能的公平，結論就是體力或能力出眾的人，在自己的領域中取得更高地位的機率越大。

除了個人之間的體力差異之外，制度上也接受資本的階級差異。

舉例來說，提供更好的服務給付比較多錢的人，從演唱會的一等座位區、飛機的頭等艙、飯店的貴賓服務，到名牌的VIP 禮遇等等，都是特別優待有錢人的，但卻不會有人對此提出不滿。

我們雖然從出生起就學到平等，但是那只是機會的平等，並非結果的平等，在原始人時代也是有力氣的人可以拿走更多財富，現在也是有資產或有能力的人在累積財富上更有利，其實單看有「傾斜的操場」這個詞的產生，就能知道機會的平等也大大減少了。

即便如此，仍然存在著至少未來幾世紀也不會消失的平等，那就是民主主義的投票系統。在選舉中，所有國民都擁有一人一票的權利，不管是創立全球企業、雇用數十萬員工的人，或者是在戰爭中拯救國家建功的人，與前科犯或對社會有害之人，對於決定國家未來的這件事上，全都享有同等的權利，這從歷史角度來看是多麼偉大的一件事——讓原本較弱勢的人民階層，能有機會拿走最上面階層的權力。

這雖然不符合前面提到的公平人性本能，但不管怎樣大家都做到了。

最終在民主主義制度下，不管是誰當國家領導人，他的目標都是更多數國民的支持率，重要的階級已經不是貴族階級或富裕階層，而是一般人民。

英國效益主義哲學家傑洛米．邊沁（Jeremy Bentham）主張，最多數人的最大幸福，就是民主主義系統的根基，當然也有像有些南美國家相較重視國家發展的領導人，反而是讓散布金錢的領導人當選的民粹主義。

儘管民主主義套用在各國時，會依不同國家的問題而存在缺點，但整體來說早已根深蒂固；接下來就讓我們看看，從現代民主主義的體系所衍生出的偌大經濟效益。

政府為維持政權，必須平息大多數國民的不滿以維持其支持率；若因景氣低迷丟掉工作或傳統市場物價在一夜之間上漲的話，人民就會到街頭舉牌抗議。

1990年初，美國經濟陷入物價上漲與景氣停滯的不景氣，導致1991年美國總統大選時，前總統比爾柯林頓以「笨蛋，問題在經濟。（It’sthe economy, stupid.）」的競選口號拉下老布希，取得政黨輪替，這就是一個因執政時導致景氣低迷而威脅到政治生命的標準案例。

2008年從美國開始的次貸金融危機以及當2020年COVID-19疫情發生時，美國政府迅速地釋出兩批前所未有的流動性供給，分別為三兆美元（包含QE1~3）與四兆美元，與過去發生景氣危機時不同，導入了量化寬鬆（Quantitative Easing）這項新的貨幣政策。

與過去展開降息以及以財政支出為主的扶植政策不同，透過更為強力的支付紓困支援金（PPP：薪資保護計畫），也就是向所有家庭直接給付現金，宛如聖誕老人的角色，最後雖然引發10% 以上的失業率與大量的人民不滿，但多虧這迅速的政策，並未陷入經濟大恐慌時期那般景氣低迷，並從危機中脫身。

對那些在餐廳等工作，後來變成失業者的服務業勞工來說，這是一筆令人感激又珍貴的資金，最終政府為了讓人民脫離困苦，背負上龐大債務與通膨副作用的痛苦代價。

當政府出手挽救景氣，就是富人累積財富的時候

每次在出現景氣危機時，人民都透過政府的幫助來獲得救濟，但是在這樣的決策下，實際上更能受惠的階層在哪呢？

當然就是富裕階層的資產家！為了救濟失業者與防止景氣低迷，政府執行的政策就是提供大規模的流動性到市場經濟內，在此過程中，必然伴隨的就是資產價格的上漲；當然，在景氣危機初期，投資資產的價格會大幅下跌，但不到6個月股市就會創新高，不動產價格也跟著暴漲。

我檢視聯準會的資產負債表（2020年初與2021年第一季）後，可以發現在COVID-19疫情發生的這一年期間，約三兆美元流入股市、另有約三兆美元流入不動產，最終為了防止景氣低迷的紓困支援金，比起消費，更多用在了資產價格上升。另外作為參考，在這個期間，比起聯準會釋出的3.5兆美元，投資在股市和不動產的量更多，是因為透過金融機構讓流動性更擴張的緣故（貨幣流通速度的概念）。

這就是為什麼前文說到民主主義很偉大的原因，雖然對失去工作受苦的庶民階層以失業補助為目的，支援約950兆美元（第1-2次PPP合計），而富裕的資產家即便沒有這種補助，但資產價格的暴漲，反而讓他們得以集中更多財富，那麼失去工作的庶民階層雖忌妒富者更富，但也不可能耍賴地說那就不收這些補助，不是嗎？在近期強勢的政府下，民主主義表面上看似乎發展成像這樣讓所有人都可得利的系統。