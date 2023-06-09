TNL+ 2023/06/09,
歐洲

用「德國票」遊邊境，尋無數待發掘的異地故事

用「德國票」遊邊境，尋無數待發掘的異地故事
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

來自邊境小城的德國人，自我介紹時總愛提到自己來自德國與某外國邊境。或許因為自己家鄉鮮為人知，聽聞之外國人更希，反而提到鄰國的名字，別人會更易知其位置，在腦袋裡的地圖悄悄釘上這城市。

德國上月起推出49歐羅月票「德國票」（Deutschlandticket），可搭乘大部分公共交通。一眾德媒紛紛刊出，哪些邊境外國城市是車票範圍之內。

德國位於歐洲中心，毗鄰九個鄰國，因此去外國旅遊是咫尺之遙。這張月票覆蓋處，除了德國國內，還有各鄰國部分邊境城市。因為這些邊境車站都與其鄰近的德國地區共享交通網絡，因此亦受惠於這月票。

媒體介紹的地方，一些在「德國票」推出前已廣為人知。例如德瑞邊境的沙夫豪森 （Schaffhausen） 和巴塞爾 （Basel），均是旅遊景點，亦是德國邊境州巴符州票涵蓋之地域。因此不少巴州人都知道可以這優惠月票盡覽另一頭的山色艷景。另一為人知之處，則為德國西部的小國盧森堡。盧國的公共交通都是免費，因此只要坐車到德盧邊境，就可轉乘當地交通遊覽。

至於較鮮為人知的城鎮，則包括位於德丹邊境的丹麥小城Tondern。從石荷州乘火車前往這個人口七千多的小鎮，看著德丹兩地的人來往，亦饒有感覺。而在東部，則可坐車到波蘭和捷克的邊境城市。德波邊境城市Görlitz，曾是多部電影取景之處。《八十日環遊世界》（Around the World in 80 Days）、《偷書賊》（The Book Thief），還有以二戰為題材的塔倫天奴喜劇《希魔撞正殺人狂》（Inglorious Bastards），都在那裡取景；而在德波邊境的Łęknica，也有一個廣大的日用品市場，開業了三十年，曾吸引不少德東人遠道前來購買廉宜用品。

這些邊境地區，很多未必是德國人熟悉，只有來自那些地區的人才會知曉。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

來自邊境小城的德國人，自我介紹時總愛提到自己來自德國與某外國邊境。或許因為自己家鄉鮮為人知，聽聞之外國人更希，反而提到鄰國的名字，別人會更易知其位置，在腦袋裡的地圖悄悄釘上這城市。

德文有個字叫「Fernweh」，意思就是無法遠遊帶來的傷痛；這字可比對「Heimweh」，就是思鄉之痛。「Weh」是痛楚、「Fern」是遙遠，對於慣了周遊四方的德國人，疫情的封關確帶來不少的Fernweh。來自邊境的人總較幸福，因為他們從小都在兩個文化中來往，聽到兩種不同的語言，甚至有親友在另一頭。外國對他們來說，不會是Fern，卻是遠中帶近，近裡見遠，既熟悉亦有異國情懷。

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