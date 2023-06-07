總花費超支12億美元，印尼雅萬高鐵完工日再度延遲

據《路透社》報導，印尼交通部與三名顧問延遲了原定今年8月啟動該國首條高速鐵路的商業營運，該計畫耗資73億美元（新台幣2兆211億元），主要由中國出資。

高鐵計畫為佐科威政府的標誌性政策，同時也是中國一帶一路的一部分，該計畫預計打通首都雅加達到西爪哇省首府萬隆、總長度142公里的高鐵路線。由印尼與中國企業組成的財團正在建設鐵路，但因為工程不斷延宕，使得通車時間比原定計畫晚了四年；最初60億美元（新台幣1兆843億元）的預算，也已經超支12億美元（新台幣368.93億元），目前總花費高達73億美元。

Padjadjaran大學國際關係分析師Teuku Rezasya表示，若鐵路在今年內順利開通，這條東南亞最大經濟體將會為其執政黨在明年大選前打一針強心劑，他指出：「拖延（通車時間）只會成為反對派攻擊的理由，並且損害中國在東南亞地區開發和實施大型項目的信譽。」

Photo Credit: GettyImages 圖為2022年10月13日，印尼總統佐科威視察雅萬高鐵建設進度。

在一份48頁的官方文件顯示，在預計開始商業營運的幾個月前，雅萬鐵道項目受到新問題的困擾，而交通部和顧問Mott MacDonald、跨國會計事務所PwC和當地律師事務所Umbra皆同意，全面的商業運營應延遲到2024年1月後開始。

「8月開始的商業運營目標，可能會推遲到12月31日以後。」該份文件顯示。

不斷的延遲使得該計畫的貸款逐漸累積，投資協調部高級官員Septian Hario Seto表示，印尼正在與中國就額外的貸款進行談判，印尼要求人民幣貸款部分的利率為2.8%，低於國家開發銀行 （CDB） 提供的 3.46%的利率。

他補充說，鐵路計劃在8月中旬對乘客進行免費試乘，預計9月開始收費，而目前尚未完工的車站可能會在11月完工。

中國則要求印尼保證支付不斷提高的預算，據非營利媒體《THE CONVERSATION》報導，若印尼政府接受了這項請求，可能會對該國經濟造成不利的影響，就像斯里蘭卡的漢班托塔港開發計畫，以及烏干達恩德培國際機場擴建項目，兩國都因計畫成本超支而欠下中國鉅款。

該媒體同時也建議，印尼可以效法馬來西亞2016年與中國合作、重新啟動的東海岸鐵路線計畫，該計畫原預計耗資655億令吉（新台幣4兆371億元），但經過馬來西亞政府九個月的反覆談判，中國同意將項目成本降低三分之一至440億令吉（新台幣2兆936億元）。

財團PT KCIC於2015年得標印尼鐵路項目，原本預計將於2019年完工，但由於土地所有權糾紛、COVID-19大流行以及工程列車脫軌的死傷意外，使得該項目一直受到延誤的困擾。

一位高層主管表示，PT KCIC的投資需要40年的時間才會開始盈利，是最初估計20年的兩倍。

據PT KCIC的數據，該線路的單程票價將高達35萬印尼盾（新台幣723.87元），將近印尼人平均每週收入的四分之一，而實際價格取決於行駛的距離。

此外，印尼大學交通分析師Sutanto Soehodho也表示，由於高鐵的終點站位於市中心以外，因此高鐵可能難以吸引商務乘客。

「他們（商務乘客）珍惜時間、尋求便利，但如果需要再次中轉，他們為什麼要搭乘高鐵呢？」

對此，投資協調部官員Seto回應，將車站設在雅加達或萬隆市中心的成本太高。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒