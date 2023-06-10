《東南亞獨角獸大商機》：東南亞人口多且年輕化，帶動了新創企業成長的榮景

文：中野貴司、鈴木淳

高度的經濟發展帶動新創企業的成長

對於東南亞新創企業的投資，並不單單只是來因為國際熱錢過剩的短暫現象，有非常高的可能性是一股穩定且持續成長的資金流動趨勢。在這邊要對內部隱藏的細節進行說明，就讓我們再一次審視東南亞經濟的狀況及背景吧。

亞洲開發銀行於2021年12月所發表的「亞洲發展展望」的修訂版中提到，東南亞2021年的國內生產毛額約成長3.0%，比起於同年9月時的預估成長的幅度有微微下調，不過仍是自2020年負成長的4.0%成功轉正。

亞洲開發銀行（ADB）的報告中提到，預期2022年東南亞的國內生產毛額會成長5.1%，而這個數字相較美國的（3.9%）、歐盟國的（4.5%）、日本的（2.9%）預計達到更高的成長率，而考量到了疫情再擴大的可能性以及俄羅斯入侵烏克蘭等影響市場發展的多個不確定因素，不過如果在疫情趨緩後，也期許世界各國的經濟狀況能夠回到更高的經濟成長水平。

而若是針對個別國家的狀況的話，預期擁有東南亞最大經濟規模的印尼會在2022年回復到5%的高成長水平。而近年來在經濟成長方面繳出優秀成績單的越南及菲律賓也將回到高成長的軌跡，越南也將取代中國成為高科技產業及投資熱錢最新的聚集中心，除了韓國的三星電子也將製造據點設置於越南之外，美國Apple也開始將一部分的產品製造工廠移至此處。

而「人」也是一重要因素，人口為推動經濟成長的重要基本要素，包含擁有世界第四多人口的印尼、全國總人數約有1億的菲律賓等東南亞國家協會十個國家擁有超過6.6億人，雖然與人口總數近14億人的中國以及印度相比只有一半左右的程度，不過相較日本、美國及歐盟國等國家相比，人口仍是佔有優勢。

與先進國家相比，人口組成較為年輕也非常積極的在協助人民獲取知識。而超越國家框架的整合性事業體也在東南亞市場內穩健且持續發展，截至2022年1月包含東亞區域在內的區域全面經濟夥伴協定正式生效，以東南亞國家協會為核心的整合性事業體正蓬勃的發展。

而且國民具有很高的創業意願，根據統計各國創業意願等項目的「全球創業觀察」調查顯示，各國18到64歲的國民考量在三年內創業的比例，印尼為26%（2020年）、泰國為31.5%（2018年）、越南為25%（2017年），各國佔比之高難分軒輊，更遠超美國的（12.5%）、中國的（21.4%），另一方面，日本則僅有4.3%。可見擁有年輕化人口組成的東南亞人們擁有更強的挑戰精神來成為新創企業浪潮的中流砥柱。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 雅加達市中心天際線。

另外還有一個重要因素，那就是高經濟成長背景的市場，居住在東南亞的人們生活型態正在急遽的改變，而這個改變也擴展到生活中的每一個面向，脫離貧困及擁有更高收入後轉變為中產階級以及接受高等教育的人們都在持續的增加。

舉例來說，除了發展的較早的新加坡之外，大部分東南亞國家人民個人的交通方式都是以摩托車為重心，因此隨著國家經濟成長，各國摩托車的銷售量也跟著提高。

而印尼及菲律賓等海島國家，民眾的交通方式則是以快艇及船為主，這一現象也催生了以馬來西亞為發展據點的亞洲航空集團（現為Capital A）以及獅子航空等廉價航空，來提供價格便宜且更加迅速的交通方式。約於2015年進一步的出現了Grab及Gojek等提供民眾更輕鬆快速地交通方式的企業，而這類服務也快速普及於東南亞市場，配合商業及觀光需求的衍生需求也因應而生。

美中對立造就東南亞市場衍生的優勢

美國與中國間的對立，對於東南亞經濟體來說也可能帶來相應而生的優勢。包含美國拜登政權在內七大工業國組織（G7）共同推動了名為「重建更好世界」（Build Back Better World）來對抗中國國家主席習近平所提倡的「一帶一路」政策，也進而加劇了各國基礎建設的競爭，競爭範圍也從基礎建設擴展至其他領域，其中就包含科技技術領域，致力發展數位化的東南亞市場就成為美中兩國反覆角力的重點，事實上就不乏美中兩國的知名企業對Grab 及GoTo集團進行投資。

中國及美國對於科技公司政策緊鎖也是資金流入東南亞市場的重要原因之一。一般來說東南亞國家對於科技相關的限制相比美中等先進國家更為寬鬆，而其中最具代表性的就是被稱為資料在地化規範，要求企業需要將蒐集到的個人及企業資料都留在國內的規範。

中國於2017年6月通過網絡安全法，限制將個人資料等資訊傳輸至中國以外的國家。歐盟（EU）則於2018年5月嚴格執行一般資料保護規則，針對由歐盟國及歐洲自由貿易聯盟的加盟國所構成的歐洲經濟區，要求企業禁止將區域內的個人資料移轉以及對相關數據進行妥善處理等，若有企業違反相關規定，將被罰款企業年營業額2％或是一千萬歐元的高額罰金。

而東南亞方面，雖然印尼等國家已經導入了限制將數據資料移轉至國外的規範，不過一般來說規定並不像先進國家及中國那樣的嚴格，對於透過活用使用者的個人資料及使用紀錄來進行行銷及服務開發都相對容易，而這也同時協助推動了市場的創新。

Photo Credit:GettyImages 圖為2022年在印尼峇里島舉行的G20峰會期間，GOJEK提供了電動機車載客的服務。

書籍介紹

本文摘錄自《東南亞獨角獸大商機：世界經濟版塊大洗牌！放眼全球最具潛能的新創發展地 各方投資湧入的關鍵吸金力》，高寶出版