日本老牌魚店推出冷凍握壽司，「液體凍眠」技術讓壽司半年後依然鮮美可口
我們想讓你知道的是
位於東京都杉並區的的老牌魚店「東信水產」推出一款「冷凍握壽司」，品質勘比高級壽司店，連飯粒都美味無比，不只吸引了水產行業的高度關注，人們也期待這款產品能有助於減少食物浪費並惠及長照設施。
文：川本大吾
老牌魚店推出選用豪華配料的冷凍握壽司
如今，握壽司已成為一道頗具代表性的日本料理，廣受全世界人民的喜愛。從坐在吧檯就餐的高級壽司店到親民的迴轉壽司店，再到百貨公司地下賣場以及超市的鮮魚櫃檯，各種店鋪出售不同價位的握壽司。人們一年四季都可以品嘗到這份美味。
然而，不僅是在炎熱的夏天，其實任何季節都不太適合外帶壽司。除壽司的配料是生鮮品之外，醋飯過段時間就會變得乾硬，和剛捏好時的口感有天壤之別。因此，在購買握壽司時，店家一般都會叮囑一句「請儘快吃完」。而現在上市的這款「冷凍握壽司」套餐不僅可以長期儲存，同時也極其美味。
用液體快速冷凍新鮮美味的壽司
加工這款冷凍壽司的是東信水產的中央廚房「東信館」。如今，吃魚的人變得越來越少。東信水產於2018年啟用東信館，用來解決消費者「魚處理起來很麻煩」及小型超市中「沒有專門處理魚類的技師」等問題。如今，東信館正在為東京都內和近郊地區約100家店鋪提供生魚片、切好的魚肉片、壽司、魚類副食品等商品。
近年來，受疫情影響，人們居家時間變長，冷凍商品銷量增加。此外，因永續發展目標（SDGs）觀念深入人心，人們呼籲採取對策以減少食物浪費。於是，東信水產開始著手研發能夠長期儲存且可以郵寄至日本全國各地的冷凍生魚片、握壽司。該公司在回顧時表示：「大家一直覺得，已經處理好的魚肉和壽司必須要馬上吃掉。我們的新產品顛覆了這個常識。」
雖然之前也有過冷凍壽司，但不要說上面的配料，就連醋飯的米粒在解凍後都喪失了水分，味道根本不及格。在東信水產引進冷凍設備製造商「TECHNICAN公司」（位於橫濱市）研發的快速冷凍機「凍眠」後，這一問題得到了有效解決。
「凍眠」這款機器的工作原理是，將真空袋包裝的食材浸入約含50％酒精成分的零下30度液體中進行快速冷凍。雖然以往的氣體冷凍法也在不斷地進化升級，但酒精冷凍法最大的優點是具有良好的熱傳遞效果。TECHNICAN公司解釋稱，同等溫度下，液體比氣體更容易進行熱傳遞，「就像人可以進入90度的三溫暖，卻不能進入90度的熱水中一樣。」
酒精的凝固點很低，像威士忌和伏特加這種高度烈酒即使在零下的寒冷地區也不會結冰。如果使用零下30度的酒精，那麼冷凍速度會比零下100度的氮氣速凍機快8倍左右。秉持食品安全第一理念的東信水產將壽司配料和白飯進行分別包裝，兩者最快都能在15分鐘內完成冷凍程序。
沒有「肌紅蛋白」，徹底鎖住鮮味
為什麼經過快速冷凍的食物在解凍後依舊美味呢？東信水產董事小菅將光解釋稱：「食材溫度從5度降至零下5度時，容易發生膨脹。通過液體快速冷凍，可以避免出現這種情況。」
冷凍的魚類和肉類在解凍時會流出一種被稱為「肌紅蛋白」的淡紅色液體。在冷凍時，食材發生膨脹，細胞組織被破壞，水分、蛋白質和美味成分就會流失。如果用液體進行快速冷凍，可以幫助食材儘快通過容易產生肌紅蛋白的溫度範圍，達到封鎖鮮度的目的。該技術對鎖住白飯水分、保持香糯口感具有同樣效果。
壽司的配料最快會在漁船卸貨後的第二天被送至東信館，然後在這些食材還鮮美的時候進行處理，再採用立體真空包裝。儘量擠出袋子裡的氣體，增大食材與液體接觸的面積，以此來提升冷凍效果。可以說，這款冷凍商品充分利用了東信水產擁有的高效貨物運輸網路和長年累月積累起來的專業技術。
冷凍結束後，將其存放在零下60度的商用冷庫，可保持180天。東信水產稱，消費者購買後，「放在冰箱的冷凍室裡，可以保鮮3、4天。」在解凍時，只需將裝有海鮮類食材的袋子直接放入冰水中浸泡20分鐘左右，白飯放入微波爐加熱90秒或用熱水燙10分鐘左右即可。
春吃秋刀魚，秋吃鰹魚，還有海膽和鮭魚卵？
既然能將食材的美味鎖住半年時間，那麼將來或許可以在春天品嘗到秋天的應季美食秋刀魚，在秋天品嘗到4、5月捕撈的鰹魚，春夏季節都能吃到冬天捕撈的大間鮪魚。
不僅如此，像一年四季都可捕獲的沙丁魚、鯖魚、竹莢魚等青魚可以在豐收時進行集中處理。這樣，大家就能隨時品嘗到這些壽司和生魚片了。此外，那些原本因不夠新鮮而無法食用、只能轉作飼料和肥料的魚肉，很可能也可以通過這種冷凍技術得到有效利用，從而為實現永續發展目標作出貢獻。
東信水產計畫加快研發速度，增加壽司配料種類，比如壽司店的人氣配料海膽和鮭魚卵。關於銷售方式，該公司表示：「目前只在電商平臺進行銷售，今後如果能改善環境，確保放置冷庫的空間，那麼也會在店裡出售。」現在，網上出售包括海鮮丼和烤魚在內的冷凍商品。之前，公司拿到了120袋的訂單，是顧客為置辦年貨下的單。看來產品銷量正在逐漸上升。
可為長照設施提供並培養兒童的良好飲食習慣
或許在不久的將來，人們就可以在沒有專業廚師的情況下，隨時隨地品嘗地道的握壽司和海鮮丼。除一般家庭食用之外，東信水產還預測到豪華野營等旅遊市場及海外市場對這種冷凍商品的需求。小菅將光表示：「現在已經在我們預料之外的地方發揮作用了。」近日，埼玉縣一家養老院剛訂購了約30袋冷凍海鮮丼。
老年人抵抗力較弱，他們居住的設施大多會將生鮮食物拒之門外。尤其是，嚴禁會因異尖線蟲引發食物中毒的青魚。就算菜單裡寫有「壽司」，端上來的也幾乎都是加了煎蛋、葫蘆條、黃瓜的粗卷壽司、油炸豆腐壽司等「助六壽司」。
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！