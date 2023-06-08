2023/06/08,
職場

調查：逾6成Z世代、5成千禧世代曾遭遇職場性騷擾，盼雇主積極解決

調查：逾6成Z世代、5成千禧世代曾遭遇職場性騷擾，盼雇主積極解決
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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報告指出，經歷過騷擾的人中，約8成曾回報其雇主，然而，有3分之1的Z世代，和4分之1的千禧世代，認為問題處理得不夠有效。一名來自波蘭的Z世代女性受訪者表示，在工作場域中，性騷擾常被「刻意隱瞞」（吃案），女性害怕成通報這類事件，因為她們擔心問題不被重視。

（中央社）近日政壇性騷案連環爆，據勤業眾信7日發布的調查，逾6成Z世代、約5成千禧世代受訪者表示，過去12個月中曾在工作場所經歷騷擾（Harassment）或微侵犯行為，期望雇主更積極解決問題。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情促使民眾重新評估工作在生活中的角色，並尋求更多生活與工作間的平衡，間接導致「大辭職」現象，使員工擁有更多話語權。

勤業眾信聯合會計師事務所7日發布「2023年千禧世代趨勢調查」報告，訪問涵蓋來自44個地區、超過2萬2000名Z世代和千禧世代，研究其與工作的關係轉變，及如何根據價值觀做出生活方式和職業決策。

報告歸納出「通膨導致的高成本增加生活壓力」、「致力達到工作與生活平衡」、「重視職場騷擾問題」及「環境永續變遷」4大趨勢，為影響勞動市場的因子，提醒企業正視目前勞動力所面臨的挑戰，創造更健康和具挑戰性的工作環境，促進員工發展和幸福感。

針對職場騷擾問題，報告指出，性別平等、多元共榮和LGBT+成為年輕世代關心的重點；逾6成的Z世代和約5成的千禧世代受訪者表示，在過去12個月中曾在工作場所經歷過騷擾或微侵犯行為。不適當的電子郵件、身體接觸和身體侵犯，則是最常見的騷擾類型。

報告中，一名來自波蘭的Z世代女性受訪者表示，在工作場域中，性騷擾常被「刻意隱瞞」（吃案），女性害怕成通報這類事件，因為她們擔心問題不被重視。

報告指出，經歷過騷擾的人中，約8成曾回報其雇主，然而，有3分之1的Z世代，和4分之1的千禧世代，認為問題處理得不夠有效。

同時，在多數情況之下，女性、非二元性別和LGBT+受訪者，不太可能向雇主報告騷擾行為，也不太認為組織對此得以作出良好回應。

這份研究定義，Z世代受訪者出生於1995年至2004年之間，千禧世代受訪者出生於1983年至1994年之間。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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