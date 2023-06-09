烏克蘭大壩遭毀，一篇看懂如何影響俄烏戰況，官員：車諾比核災以來最嚴重環境浩劫

烏克蘭大壩遭毀，官員示警車諾比核災以來最大浩劫

（中央社）烏克蘭外交部副部長梅爾尼克表示，第聶伯羅（Dnipro）大壩被摧毀，是車諾比核災以來，歐洲所遭遇的「最嚴重環境浩劫」。

《哈芬登郵報》（Huffington Post）報導，烏克蘭赫爾松（Kherson）地區的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩昨天凌晨遇襲，引發嚴重水患。

梅爾尼克（Andrjj Melnyk）將這起事件與1986年恐怖的車諾比核災相提並論，當時車諾比核電廠內發生意外事故，導致後續多人因輻射相關問題死傷。

梅爾尼克推文寫道：「這是車諾比核災以來，歐洲最嚴重的環境浩劫。只不過這次是莫斯科使用大規模毀滅性武器來對付烏克蘭人。誰還想跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）談判？」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也說，此事「可能是歐洲數十年來最嚴重的技術災難，置數以千計平民於險境」，是「令人髮指的戰爭罪行」。

水壩遇襲以來發生了什麼事？

根據英國國防部說法，爆炸發生9小時後，「整個水壩的東半部和大多數水電和公用基礎設施都被洪水沖走」。

英國國防部指出：「新卡科夫卡水庫在潰決前，水位處於歷史高點，導致大量的水淹沒下游地區。」

英國情報單位表示，事態有可能變得更糟，還說「水壩結構有可能在接下來幾天內進一步惡化，導致更多淹水災情」。

聯合國也表示，這起攻擊事件也將為數以千計民眾帶來「嚴重」後果。

水壩遭破壞一事何以重要？

這代表烏克蘭各地的住家、糧食、安全用水和生計即使沒有被摧毀，也會受到嚴重破壞。

烏克蘭先前曾表示，俄烏戰爭已造成規模530億歐元的環境破壞，光是水壩遭毀一事，就可能帶來嚴重人道後果。

漏油問題：

烏克蘭警告，這座水壩上的水力發電廠被摧毀，會釋放機油進入河流中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）7日表示：「至少會形成150公噸的浮油，隨著水流進入黑海。我們無法預測淹水地區有多少儲存的化學物質、化肥和油品最終將流入河川及大海。」

這也對赫爾松南部的供水系統和當地農業構成影響。

供水隱憂：

克里米亞半島2014年起遭俄羅斯占領至今，當地用水仰賴烏克蘭本土供應，一旦停止供水，農民無法種植作物，取得飲用水也成了問題。

核電問題：

札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠需要這座水庫供水，作為核廠6個反應爐的冷卻系統一環。目前雖然沒有急迫的危機，但聯合國國際原子能總署（IAEA）警告，核廠用來冷卻反應爐的水撐不到6個月。

供電系統遭摧毀：

根據負責運作這座水力發電廠的公司說法，這座發電廠「遭徹底摧毀」且「無法復原」，不過由於電廠遭俄羅斯占領，並未對烏克蘭提供太多電力。公司矢言，一旦俄羅斯撤離，將興建一座新的電廠。

為何水壩被毀被視為戰爭罪？

雖然調查人員仍在水壩出事的具體證據，不過澤倫斯基聲稱水壩是由「俄羅斯占領者布設炸彈炸毀」。

俄羅斯否認這項指控，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示這是「基輔政權犯下的另一項恐怖主義罪行」。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示：「蓄意特別攻擊民生基礎設施是戰爭罪行。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）說，這是「令人髮指的行為，再次顯示俄羅斯攻打烏克蘭的殘暴」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，大壩遭到破壞，是人道經濟和生態層面的「巨大災難」。

烏克蘭水壩被毀不只衝擊生態，一篇看懂如何影響俄烏戰況

（中央社）烏克蘭南部卡科夫卡水壩毀損導致洪流溢出氾濫，第聶伯河下游左右兩岸數以千計居民倉皇撤離，俄烏互控大壩被毀是對方所為。這對當地生態及烏軍反攻造成的衝擊不輕。

水壩位於烏南俄佔城鎮

英國廣播公司（BBC）整理指出，卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）位於烏克蘭南部赫爾松州的新卡科夫卡市，新市目前為俄國所佔。

卡科夫卡水壩建於蘇聯時代，是烏克蘭從北向南流入黑海的第聶伯河上6座水壩之一，目前赫爾松州下游左岸（南岸）為俄佔區，右岸（北岸）握於烏克蘭。水壩建有水力發電廠。

水壩肩負克里米亞供水與核電廠冷卻

卡科夫卡水壩控制蓄水龐大的水庫，水庫為上游居民供水，也為160公里外的札波利沙核電廠提供冷卻水，核電廠目前由俄國控制。

國際原子能總署（IAEA）表示水壩毀損暫不至危及核電廠安全，即便水位降至低於12.7公尺，當地也有替代水源供核電廠之用。12.7公尺是卡科夫卡水壩能往上游打水供核電廠的最低水位。

這座水壩也是引水至克里米亞的重要渠道。俄國2014年兼併克里米亞後，烏克蘭經常從新卡科夫卡掐斷供水，俄國去年2月底侵烏後奪下新卡科夫卡解除隱患，如今水位因水壩受損下降，克里米亞供水恐又有問題。

當地農業與生態盡毀

影像顯示水壩出現大型破口，水流溢出導致下游赫爾松地區洪氾。烏克蘭水壩管理機構UkrHydroEnerho指出，卡科夫卡水力發電廠「整個被毀」無法修復。

洪氾導致下游農地與數十座鄉鎮很快淪為水鄉澤國，第聶伯河左右兩岸居民被迫撤離家園；由於農地被沖毀，對烏克蘭南部富庶農業區的衝擊恐持續好幾年。

官員與專家憂心，當地農田被毀及日後灌溉受阻，水力發電廠毀導致油汙流入河海，當地一些生態系統受損恐無法回復。