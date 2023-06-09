烏克蘭大壩遭毀，一篇看懂如何影響俄烏戰況，官員：車諾比核災以來最嚴重環境浩劫
我們想讓你知道的是
札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠需要這座水庫供水，作為核廠6個反應爐的冷卻系統一環。目前雖然沒有急迫的危機，但聯合國國際原子能總署（IAEA）警告，核廠用來冷卻反應爐的水撐不到6個月。
烏克蘭大壩遭毀，官員示警車諾比核災以來最大浩劫
（中央社）烏克蘭外交部副部長梅爾尼克表示，第聶伯羅（Dnipro）大壩被摧毀，是車諾比核災以來，歐洲所遭遇的「最嚴重環境浩劫」。
《哈芬登郵報》（Huffington Post）報導，烏克蘭赫爾松（Kherson）地區的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩昨天凌晨遇襲，引發嚴重水患。
梅爾尼克（Andrjj Melnyk）將這起事件與1986年恐怖的車諾比核災相提並論，當時車諾比核電廠內發生意外事故，導致後續多人因輻射相關問題死傷。
梅爾尼克推文寫道：「這是車諾比核災以來，歐洲最嚴重的環境浩劫。只不過這次是莫斯科使用大規模毀滅性武器來對付烏克蘭人。誰還想跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）談判？」
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也說，此事「可能是歐洲數十年來最嚴重的技術災難，置數以千計平民於險境」，是「令人髮指的戰爭罪行」。
- 水壩遇襲以來發生了什麼事？
根據英國國防部說法，爆炸發生9小時後，「整個水壩的東半部和大多數水電和公用基礎設施都被洪水沖走」。
英國國防部指出：「新卡科夫卡水庫在潰決前，水位處於歷史高點，導致大量的水淹沒下游地區。」
英國情報單位表示，事態有可能變得更糟，還說「水壩結構有可能在接下來幾天內進一步惡化，導致更多淹水災情」。
聯合國也表示，這起攻擊事件也將為數以千計民眾帶來「嚴重」後果。
- 水壩遭破壞一事何以重要？
這代表烏克蘭各地的住家、糧食、安全用水和生計即使沒有被摧毀，也會受到嚴重破壞。
烏克蘭先前曾表示，俄烏戰爭已造成規模530億歐元的環境破壞，光是水壩遭毀一事，就可能帶來嚴重人道後果。
漏油問題：
烏克蘭警告，這座水壩上的水力發電廠被摧毀，會釋放機油進入河流中。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）7日表示：「至少會形成150公噸的浮油，隨著水流進入黑海。我們無法預測淹水地區有多少儲存的化學物質、化肥和油品最終將流入河川及大海。」
這也對赫爾松南部的供水系統和當地農業構成影響。
供水隱憂：
克里米亞半島2014年起遭俄羅斯占領至今，當地用水仰賴烏克蘭本土供應，一旦停止供水，農民無法種植作物，取得飲用水也成了問題。
核電問題：
札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠需要這座水庫供水，作為核廠6個反應爐的冷卻系統一環。目前雖然沒有急迫的危機，但聯合國國際原子能總署（IAEA）警告，核廠用來冷卻反應爐的水撐不到6個月。
供電系統遭摧毀：
根據負責運作這座水力發電廠的公司說法，這座發電廠「遭徹底摧毀」且「無法復原」，不過由於電廠遭俄羅斯占領，並未對烏克蘭提供太多電力。公司矢言，一旦俄羅斯撤離，將興建一座新的電廠。
- 為何水壩被毀被視為戰爭罪？
雖然調查人員仍在水壩出事的具體證據，不過澤倫斯基聲稱水壩是由「俄羅斯占領者布設炸彈炸毀」。
俄羅斯否認這項指控，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示這是「基輔政權犯下的另一項恐怖主義罪行」。
英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示：「蓄意特別攻擊民生基礎設施是戰爭罪行。」
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）說，這是「令人髮指的行為，再次顯示俄羅斯攻打烏克蘭的殘暴」。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，大壩遭到破壞，是人道經濟和生態層面的「巨大災難」。
烏克蘭水壩被毀不只衝擊生態，一篇看懂如何影響俄烏戰況
（中央社）烏克蘭南部卡科夫卡水壩毀損導致洪流溢出氾濫，第聶伯河下游左右兩岸數以千計居民倉皇撤離，俄烏互控大壩被毀是對方所為。這對當地生態及烏軍反攻造成的衝擊不輕。
- 水壩位於烏南俄佔城鎮
英國廣播公司（BBC）整理指出，卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）位於烏克蘭南部赫爾松州的新卡科夫卡市，新市目前為俄國所佔。
卡科夫卡水壩建於蘇聯時代，是烏克蘭從北向南流入黑海的第聶伯河上6座水壩之一，目前赫爾松州下游左岸（南岸）為俄佔區，右岸（北岸）握於烏克蘭。水壩建有水力發電廠。
- 水壩肩負克里米亞供水與核電廠冷卻
卡科夫卡水壩控制蓄水龐大的水庫，水庫為上游居民供水，也為160公里外的札波利沙核電廠提供冷卻水，核電廠目前由俄國控制。
國際原子能總署（IAEA）表示水壩毀損暫不至危及核電廠安全，即便水位降至低於12.7公尺，當地也有替代水源供核電廠之用。12.7公尺是卡科夫卡水壩能往上游打水供核電廠的最低水位。
這座水壩也是引水至克里米亞的重要渠道。俄國2014年兼併克里米亞後，烏克蘭經常從新卡科夫卡掐斷供水，俄國去年2月底侵烏後奪下新卡科夫卡解除隱患，如今水位因水壩受損下降，克里米亞供水恐又有問題。
- 當地農業與生態盡毀
影像顯示水壩出現大型破口，水流溢出導致下游赫爾松地區洪氾。烏克蘭水壩管理機構UkrHydroEnerho指出，卡科夫卡水力發電廠「整個被毀」無法修復。
洪氾導致下游農地與數十座鄉鎮很快淪為水鄉澤國，第聶伯河左右兩岸居民被迫撤離家園；由於農地被沖毀，對烏克蘭南部富庶農業區的衝擊恐持續好幾年。
官員與專家憂心，當地農田被毀及日後灌溉受阻，水力發電廠毀導致油汙流入河海，當地一些生態系統受損恐無法回復。
- 蓄意炸毀？砲擊積累受損致崩塌？
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
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Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
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“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
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第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
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許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
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李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選