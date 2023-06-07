動力電池產量過剩，大摩下調寧德時代目標價，轉向與特斯拉合作發展儲能系統Megapack
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前陣子特斯拉（Tesla）宣佈計劃在上海建造一家工廠，生產其Megapack儲能系統。它們預計該工廠每年將生產約1萬臺Megapack，該廠區就是採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池，該設備可存儲能源並供能，有助於穩定電網。
跨國投資公司摩根士丹利（Morgan Stanley）發布報告，短期內動力電池產能恐會過剩，價格戰無可避免，並調降寧德時代（CATL）的目標價。而電池業者由動力電池轉向發展「儲能事業」，其中，外界特別矚目特斯拉（Tesla）和寧德合作發展儲能系統Megapack。
動力電池恐過剩，大摩調價寧德目標價
近年因為電動車蓬勃發展，電力電池成為重要產業，不過近日卻傳出產能過剩的風險。跨國投資公司摩根士丹利發布報告指出，短期電池產能可能過剩，價格戰不可避免，其中，電池龍頭寧德時代恐面臨市占、淨利下滑的風險，進而調低其目標價。
事實上，早在去（2022）年開始就有許多專家示警電力電池有過剩風險。中國科學院院士歐陽明高曾表示，2025年中國電池產能可能達到3000GWh，而出貨量則僅為1200GWh，產能明顯過剩。
中國作為全球最大的電動車市場之一，根據研究調查機構據SNE Research報告顯示，在2022年全球動力電池市場中，寧德時代和比亞迪（BYD）發展最快。這當中以寧德時代居首位，且遙遙領先各大業者。
據統計2025年中國動力電池的產能可能落在在1000GWh到1200GWh，但是包含電池廠、整車廠與其他跨界企業，對外公佈的產能規劃已達4800GWh，是預計需要產能的4倍多。
中國研究調查機構《環球零碳》報告也指出，目前中國動力電池存在是結構性過剩，也就是高端、優質的產能不足，而低端、劣質的產能過剩的問題。在這樣的情況下，歐美各國推出的動力電池補貼政策，推動電池供應鏈本土化的目標，這也刺激越來越多電池廠到海外擴廠。
動力電池業者轉向發展儲能事業
另一方面，傳統燃油車商也積極建立屬於自己的電力電池供應鏈，加劇產能過剩問題。
6月1日，日本豐田（Toyota）發佈消息指出，預定於2025年在美國投產電力電池，並且再度追加預算至21億美元。這是該公司第2次對美國廠追加投資預算，總體金額達到59億美元。此外，包含福特、通用等車商也有相應擴廠計畫。
而許多電池業者，已經觀察到動力電池過剩的問題，將目光轉向了儲能市場。例如，近年寧德時代陸續和國家能源集團、國家電投、華電集團、三峽集團簽署了戰略合作協議，強化儲能領域的合作。
不過儲能業務毛利偏低，將影響到電池業者的業績表現。寧德時代2022年上半年年報顯示，儲能係統毛利率只有6.43%。寧德時代解釋，儲能和動力電池業務的商業模式、客戶有所不同，儲能的價格機制傳導較慢，對成本變動敏感，導致上半年毛利率偏低。
值得注意的是，前陣子特斯拉（Tesla）宣佈計劃在上海建造一家工廠，生產其Megapack儲能系統。它們預計該工廠每年將生產約1萬臺Megapack，相當於約400GWh的儲能，新工廠計劃於今年第3季度建設，2024年第2季開始生產。
這座即將啟動建設的儲能超級工廠，將會是特斯拉全球第二座儲能超級工廠。Megapack是一款大型電池。該廠區就是採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池，該產品可存儲能源並供能，有助於穩定電網、預防斷電，對於可持續性能源基礎設施帶來完善效應。
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核稿編輯：翁世航
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