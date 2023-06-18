《第三眼：喚醒你的真我》：唯靈主義根本上與兩個特定字詞有關，那就是「覺知」與「意識」
我們想讓你知道的是
剝除一般對「靈性」眩目而不實的包裝，引領真正的靈性尋求者直達「靈性」的核心。穿透各種宗教與靈性教派的層層詮釋，指出成為「個體化的靈魂」的必經之路。
文：吉安．庫馬爾（Gian Kumar）
第四章 覺知與意識
冥想自己是靜止的覺知，擺脫任何二元論，放棄錯誤的想法，
不再認為你只是衍生的意識或任何內外在的事物。
——《八曲仙人之歌》（1.13），約翰．理查茲（John Richards）英譯本
覺知與意識讓前者成為主體，而後者是客體、背景、內容。那表示，覺知是質量，而意識是它的量子。兩者有力場關係，而且是所有生物的感知之本質。它們負責創造心智發明的所有概念，好透過進化而破譯、定義在整體（整個宇宙）中的實存與否。覺知是唯一不變的存在，它原初而永恆，也是能量的最高級屬性，先於我們感知、構想的一切。它是非二元性的超驗狀態。那表示，我們在整個宇宙中看見、觀察到的其餘任何事物，全都是因為覺知而展開，因為它們存在，才能隨著時間的推移引入一個又一個的概念。
在科學界，量子場理論可能很接近在我們的亞原子世界中發現「什麼是真實」的真實性質。然而，關於能量在二元性之中同時表現成波（wave）及粒子（particle），科學家們之間依舊意見分歧。當觀察者注視時，量子力學指出，粒子也可以表現成波。換言之，在觀察底下，電子被迫表現得像粒子，不像波。因此，普通的觀察行為會影響實驗的結果。於是，問題出現了，其實際上並非固體，但它在誰面前展現為固體？這假設有個主體，就本例而言，這個主體超越我們感知到的一切，它是覺知的靈，也是能量的最高階屬性，也是唯一的實相。
印度教經文中的唯靈主義進一步闡述：「實相是究極的一、不變、無空間、無時間、無限制。」會改變的事物不會是真的；實相是絕對、非二元、獨立的，不需要任何支持。那表示，任何時刻都不可能有兩個實相。一個實相是真實，那另外一個，無論我們觀察、感知到什麼，都是幻相。因此，結論是，實際存在的只是能量的最高階屬性，那是「覺知」，也是一切存在的基質；其餘的只是能量波和能量粒子的暫時形態，被我們的意識疊加於實相之上。兩相對照下，它們出現在空間、時間、因果關係中。
因此，關於終極的知識，源頭或決定因素是覺知。那允許心智可以意識到其所觀察的事物。我重申，宇宙中所有物體之所以存在，只是因為這個能量的最高階屬性顯化成心智中的絕對性覺知，在延伸入思想之後，那變得有所意識，可以有意識或無意識地根據同樣的事物來體驗和推斷。我們需要理解我們終極實相的實際性質，究極的一，永遠不死。它是存在性的「無我」狀態，居住在人類的心智內，我們稱之為覺知。
現在，且讓我們探索一下意識（consciousness）到底是什麼？它是對心智的感受有所覺知並有所回應的狀態。它是「我們是什麼」的集中式思考，沒有它，我們沒有其他方法可得知我們存在。總而言之，它是我的醒覺狀態，最終形成我的個體性。在我醒來的那一刻，我就是有所覺知的，而且在那之後，我開始意識到我是誰、我是什麼、我在哪裡。從亞原子到恆星，能量的機率波（probability waves）在整個宇宙中振動著、回響著。這些波保持著無形，除非我們透過眼睛觀察到它們以光能粒子的形式突然出現、消失。它們像池塘裡的水波一樣蕩漾、回響。從變形蟲、藻類、猿類到人類，全都經歷了數十億年的進化。
根據唯靈主義的說法，這些有可能坍縮成粒子的能量波似乎具有覺知的根本特徵，因為如同我們今天所看到的，它們經歷了重大的改變，經歷某種進化、轉化。
因此，我再說一遍，覺知性能量的強度（性質），意味著覺知是這個變形的原因和實質，而且能量有覺知的這種靈性特色已被歸結為無所不包的宇宙能量的最高階屬性。覺知性的能量啟動並展開，才能觀察、量測、決定我們所知關於宇宙的一切。
另一方面，意識是人類生命的最大奧祕。當談到理解我們的抽象意識存在體時，科學會相當令人疑惑。它同意，但似乎並不知道這個有所意識的法則如何喚醒大腦－身體的連結。關於我們的真正實相之性質，即使在今天，無論談的是覺知，還是我們的意識形態，哲學家與科學家也沒有一致的看法。此外，無論談的是心智結構，或超常事件和超自然力量，從信念到信仰，都還是很令人疑惑，而且可核實的證據尚未出現。不幸的是，科學並沒有探索覺知性能量的「潛在力量」，反而比較關心因此產生的意識場。
這種疑惑八成源自於對古代哲學經典的不同詮釋，認為在宇宙意識的形態裡，靈魂是永恆、最終的能量屬性。那表示，假設靈魂從某個生命進入另外一個生命的連續性或永恆性依舊是個謎，那是盲目信仰的問題。不過，有件事是肯定的，假如亞原子波和粒子可以變得有所覺知，並因此變得有所意識，我們就可以安全地假設，當我們清醒、活著時，個體意識的強度便存在。
當我們討論意識時，有三個面向需要牢記在心。首先，對客體而言，意識是局部的；那表示，意識需要客體才能有所意識，而且需要依附發生於心智中的二元因素其中之一。只有在那之後，心智才會依據自己的好惡合理化，並從兩者中選擇。其次，意識完全取決於覺知。只有在你覺知到某樣事物之後，你才可以意識到同樣的事物。其三，意識在當下表達其自身。
唯靈主義的主題根本上與兩個特定的字詞有關，這兩個字詞既獨立，然而又緊密地連結為一體，那就是：覺知與意識。就像太陽與陽光或海洋與波浪在力場關係中被連結為一體，但是在這兩個範例中，前者獨立，而後者依附。它們可以是彼此的同義詞，畢竟，即使我們假設一切事物是一堆量子波，它們的構造和性能確實不同。尋求者當然需要理解兩者之間的差異，也就是說，若一個人想要正確地理解生命主題的話。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。