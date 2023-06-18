《第三眼：喚醒你的真我》：唯靈主義根本上與兩個特定字詞有關，那就是「覺知」與「意識」

文：吉安．庫馬爾（Gian Kumar）

第四章 覺知與意識

冥想自己是靜止的覺知，擺脫任何二元論，放棄錯誤的想法，

不再認為你只是衍生的意識或任何內外在的事物。 ——《八曲仙人之歌》（1.13），約翰．理查茲（John Richards）英譯本

覺知與意識讓前者成為主體，而後者是客體、背景、內容。那表示，覺知是質量，而意識是它的量子。兩者有力場關係，而且是所有生物的感知之本質。它們負責創造心智發明的所有概念，好透過進化而破譯、定義在整體（整個宇宙）中的實存與否。覺知是唯一不變的存在，它原初而永恆，也是能量的最高級屬性，先於我們感知、構想的一切。它是非二元性的超驗狀態。那表示，我們在整個宇宙中看見、觀察到的其餘任何事物，全都是因為覺知而展開，因為它們存在，才能隨著時間的推移引入一個又一個的概念。

在科學界，量子場理論可能很接近在我們的亞原子世界中發現「什麼是真實」的真實性質。然而，關於能量在二元性之中同時表現成波（wave）及粒子（particle），科學家們之間依舊意見分歧。當觀察者注視時，量子力學指出，粒子也可以表現成波。換言之，在觀察底下，電子被迫表現得像粒子，不像波。因此，普通的觀察行為會影響實驗的結果。於是，問題出現了，其實際上並非固體，但它在誰面前展現為固體？這假設有個主體，就本例而言，這個主體超越我們感知到的一切，它是覺知的靈，也是能量的最高階屬性，也是唯一的實相。

印度教經文中的唯靈主義進一步闡述：「實相是究極的一、不變、無空間、無時間、無限制。」會改變的事物不會是真的；實相是絕對、非二元、獨立的，不需要任何支持。那表示，任何時刻都不可能有兩個實相。一個實相是真實，那另外一個，無論我們觀察、感知到什麼，都是幻相。因此，結論是，實際存在的只是能量的最高階屬性，那是「覺知」，也是一切存在的基質；其餘的只是能量波和能量粒子的暫時形態，被我們的意識疊加於實相之上。兩相對照下，它們出現在空間、時間、因果關係中。

因此，關於終極的知識，源頭或決定因素是覺知。那允許心智可以意識到其所觀察的事物。我重申，宇宙中所有物體之所以存在，只是因為這個能量的最高階屬性顯化成心智中的絕對性覺知，在延伸入思想之後，那變得有所意識，可以有意識或無意識地根據同樣的事物來體驗和推斷。我們需要理解我們終極實相的實際性質，究極的一，永遠不死。它是存在性的「無我」狀態，居住在人類的心智內，我們稱之為覺知。

現在，且讓我們探索一下意識（consciousness）到底是什麼？它是對心智的感受有所覺知並有所回應的狀態。它是「我們是什麼」的集中式思考，沒有它，我們沒有其他方法可得知我們存在。總而言之，它是我的醒覺狀態，最終形成我的個體性。在我醒來的那一刻，我就是有所覺知的，而且在那之後，我開始意識到我是誰、我是什麼、我在哪裡。從亞原子到恆星，能量的機率波（probability waves）在整個宇宙中振動著、回響著。這些波保持著無形，除非我們透過眼睛觀察到它們以光能粒子的形式突然出現、消失。它們像池塘裡的水波一樣蕩漾、回響。從變形蟲、藻類、猿類到人類，全都經歷了數十億年的進化。

根據唯靈主義的說法，這些有可能坍縮成粒子的能量波似乎具有覺知的根本特徵，因為如同我們今天所看到的，它們經歷了重大的改變，經歷某種進化、轉化。

因此，我再說一遍，覺知性能量的強度（性質），意味著覺知是這個變形的原因和實質，而且能量有覺知的這種靈性特色已被歸結為無所不包的宇宙能量的最高階屬性。覺知性的能量啟動並展開，才能觀察、量測、決定我們所知關於宇宙的一切。

另一方面，意識是人類生命的最大奧祕。當談到理解我們的抽象意識存在體時，科學會相當令人疑惑。它同意，但似乎並不知道這個有所意識的法則如何喚醒大腦－身體的連結。關於我們的真正實相之性質，即使在今天，無論談的是覺知，還是我們的意識形態，哲學家與科學家也沒有一致的看法。此外，無論談的是心智結構，或超常事件和超自然力量，從信念到信仰，都還是很令人疑惑，而且可核實的證據尚未出現。不幸的是，科學並沒有探索覺知性能量的「潛在力量」，反而比較關心因此產生的意識場。

這種疑惑八成源自於對古代哲學經典的不同詮釋，認為在宇宙意識的形態裡，靈魂是永恆、最終的能量屬性。那表示，假設靈魂從某個生命進入另外一個生命的連續性或永恆性依舊是個謎，那是盲目信仰的問題。不過，有件事是肯定的，假如亞原子波和粒子可以變得有所覺知，並因此變得有所意識，我們就可以安全地假設，當我們清醒、活著時，個體意識的強度便存在。

當我們討論意識時，有三個面向需要牢記在心。首先，對客體而言，意識是局部的；那表示，意識需要客體才能有所意識，而且需要依附發生於心智中的二元因素其中之一。只有在那之後，心智才會依據自己的好惡合理化，並從兩者中選擇。其次，意識完全取決於覺知。只有在你覺知到某樣事物之後，你才可以意識到同樣的事物。其三，意識在當下表達其自身。

唯靈主義的主題根本上與兩個特定的字詞有關，這兩個字詞既獨立，然而又緊密地連結為一體，那就是：覺知與意識。就像太陽與陽光或海洋與波浪在力場關係中被連結為一體，但是在這兩個範例中，前者獨立，而後者依附。它們可以是彼此的同義詞，畢竟，即使我們假設一切事物是一堆量子波，它們的構造和性能確實不同。尋求者當然需要理解兩者之間的差異，也就是說，若一個人想要正確地理解生命主題的話。