認定加密貨幣違反美國證券交易法，美國SEC繼幣安後再提告Coinbase交易所

加密貨幣產業再受到打擊，繼日前起訴幣安（Binance ）後，昨（6）日美國證券交易委員會（SEC）再度對美國最大加密幣交易所Coinbase提出告訴，指控Coinbase用戶交易的加密貨幣，實際上是未登記的「證券」，已經違反美國證券交易法。

繼幣安後，美國SEC再提告Coinbase

SEC是監管美國證券市場和證券業的機構。它的職責包括規範市場、監管業者和保護投資者，並確保市場公平、業者遵守法律，並防止欺詐行為。

SEC於6月5日率先起訴幣安執行長趙長鵬，理由是涉嫌違反證券交易規則。隔日，SEC再度對美國最大加密幣交易所Coinbase提出告訴，引發加密貨幣市場的劇烈波動。

事實上，SEC主席加里根斯勒（Gary Gensler）自今（2023）年年初以來，該委員會已對多家加密公司發起了突擊執法行動。

SEC認為，Coinbase於2019年透過它的交易平台、加密錢包等進行投資服務，這些已經符合SEC對證券的定義，因此將Coinbase的運營完全納入證券法的管轄範圍。它強調，一般的證券市場中的經紀商、交易平台和清算機構的職能是分開的，但Coinbase平台合併了三種功能的新平台。

根斯勒表示，Coinbase的違規行爲，包含未做好對投資者的保護，像是防止欺詐和操縱的規則手冊、適當的披露、防止利益衝突的保障措施，以及規避SEC的例行檢查。

SEC指出，Coinbase每年賺取了數十億美元的收入，但沒有對投資者資訊披露和保護，使投資者面臨巨大風險， 多年來，Coinbase一直無視監管結構，逃避國會和SEC的監管要求。

Coinbase：需要公開透明的規範，而不是訴訟

SEC希望得到的最終判決是：一、永久禁止Coinbase違反證券法相關規定的行為；二、Coinbase交出非法所得，並支付預付利息；三、對Coinbase進行罰款，並要求其為投資者的利益給予適當或必要的公平救濟。

Coinbase法律顧問保羅格里瓦爾（Paul Grewal）回應，在數位資產沒有明確規範下，SEC突襲執法，這傷害了美國的經濟競爭力，而也損害像Coinbase如此遵守法規的公司。他強調，解決方案是透過正常程序立法，並公開透明制定相關規範，且平等適用，而不是進行訴訟。

此外，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席Rostin Behnam也提到，監管單位有責任在金融資產市場上保護投資者，但是這些加密資產中有許多是商品，例如：比特幣（BTC）、以太幣（ETH）。他指出加密貨幣因為「去中心化」特性，致使它和證券不同，並抨擊 SEC的種種監管作法。

不過，在今年1月，Coinbase才和紐約監管機構就洗錢控制不力，達成了1億美元的和解協議。根斯勒日前向《CNBC》表示，這些自詡爲交易所的平台，融合了許多在傳統金融中看不到的功能。這意味著，加密貨幣產業在監管上還有許多漏洞的部分。

目前，全球有幾家大型的加密貨幣交易所，除了上述談及的幣安、Coinbase，還有Kraken、Bitfinex及Huobi等其它知名交易所，它們在不同的國家和地區擁有分支機構。加密貨幣市場十分關注，未來這些平台是否也收到相關告訴。

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核稿編輯：翁世航