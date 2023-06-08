青鳥與VERSE萬本退書風暴後的領悟：文化品牌如何商業擴張？蔡瑞珊與張鐵志的共同考題
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在實體書店和平面出版日薄西山之際，張鐵志與蔡瑞珊的雜誌與書店品牌卻能異軍突起，但又該怎麼做才能平衡文化界的左右派論戰？
文：洪綾襄
2022年9月，規模達250坪的「承風青鳥」於高雄承億酒店盛大開幕後，異軍突起的青鳥書店，成為在台灣唯一能與誠品生活、日本蔦屋（TSUTAYA）兩大品牌比肩的本土書店品牌；但四個月後，卻突然與承億酒店終止合作。
事件起因於經銷商友善書業指稱，承風青鳥從去年8月起，即拖欠經銷商書款；談判後，承億集團創辦人暨董事長戴俊郎在12月底前還清書款，卻也要求退回半數書籍給友善書業，並要對方在三個月還清近萬本退書款項，金額高達上百萬元。這對由兩百多家小型獨立書店共組、以社會企業精神做公益經銷的友善書業來說，是難以承擔的巨款，因而引發業界怒火。
歷經爭議不再強調獨立書店
社員更直指時任承風青鳥顧問、青鳥文化制作創辦人蔡瑞珊坐視大量退書不管，造成友善書業的損失：「華麗無比地開網美書店，卻揮霍獨立書店所剩無幾的銷售力與聲譽」。即使隔天蔡瑞珊便宣布買回所有退書，仍無法平息輿論。戴俊郎也在今年年初，決定與青鳥終止委任合約。
「經營書店已經非常不容易了，做大型店，更不容易，」蔡瑞珊苦笑。
「這一次事件後，我們更確定青鳥和《VERSE》雜誌要推動合併與下一輪募資，往商業化、財務化邁進，不會再強調獨立書店，而是以青鳥聯合《VERSE》雜誌，成為台灣新的文化媒體平台。」青鳥創業夥伴、也是《VERSE》雜誌的創辦人張鐵志坦言。
時間回到2016年，蔡瑞珊毅然決然離開媒體人蘇麗媚夢田文創旗下的閱樂書店店長，押上所有積蓄，在華山文創園區2樓的玻璃屋中，開設了獨立書店「青鳥」。
一開始，蔡瑞珊並沒有太多擴張與展店的野心。不過她深知，一個媒體人闖入獨立書店叢林並不容易，因此她找來文化人張鐵志擔任書店總顧問，提供「思想」方向，讓書店不再只是靜態的空間，而是一個發聲平台；加上自己過去在廣告圈的人脈，以及張鐵志在藝文界的影響力，逐漸以一個全新的文化品牌打響名號。
創新模式開啟藝文空間商機
由於空間營運與企畫能力有目共睹，在各地文化空間的競標上，青鳥屢有斬獲，以非財團、獨立資本的背景下，七年內展店10家。屏東孫立人將軍行館、台北表演藝術中心、基隆太平國小舊校地等指標空間，都被蔡瑞珊分別以「南國青鳥」、「北藝青鳥」、「太平青鳥」進駐。
另一個重要收入來源則是「授權」，特別是配合新建案。早先潤泰新旗下CITYLINK百貨，就是以授權形式與日本蔦屋書店一連開了三家店；興富發跨足商場的首案，也是與誠品合作高雄悅誠文創百貨（於2022年歇業）。
只是蔦屋和誠品的案型，都是動輒成千上百坪的大型空間，其實不少中小型建案也有相關需求。而蔡瑞珊的父親蔡太國也是建商，頗具商業敏感度的她，便於2019年與內湖品牌建商文心建設合作，由文心提供空間，青鳥選書策展，打開了青鳥「品牌授權」的獲利模式。爾後與達永建設合作的「和平青鳥」，以及位於信義路豪宅勤美璞真的「森大青鳥」，也都是循這個模式，蔡瑞珊因此得到了許多獎項肯定。
「我們核心價值是內容與企畫，展店都是有合作邀約，我們看過很喜歡，真正想做才做，」張鐵志說，已有商管學者以青鳥為題，做「連鎖不複製」的個案研究，因為有太多品牌最後還是走上連鎖並複製，目前只有青鳥從18坪到100、200坪，各有不同的主題和店型，才能夠真正做到連鎖不複製。
2020年時，張鐵志籌辦自己的雜誌，但從文化人到雜誌社社長，是截然不同的況味。
張鐵志深知出版寒冬，更應該以文化品牌的模式來經營雜誌，於是他透過內容與整合行銷，為客戶增強價值，其概念師法韓國首爾的獨立書店STILL BOOKS，背後其實是品牌哲學雜誌《MAGAZINE B》的專屬書店，商業模式就是用雜誌的思維來選書、編輯陳設、餐飲，再以空間乘載雜誌圖文內容。在短短幾年間，即使有疫情重創，青鳥和《VERSE》已能自負盈虧。
大清華投資董事長成群傑與青鳥合作「南村青鳥」空間，本身也是《VERSE》天使輪股東。他觀察，張鐵志很有想法，蔡瑞珊的強項則在書店經營和策展，目前兩家公司資本額都不大，但整合後就很有潛力，「文化產業應該就看自己的經營模式，找到最合適的規模，設法把它玩出意義。」
兩家品牌合併創造更大價值
蔡瑞珊坦言，承接「承風青鳥」時，從中小型獨立書店一下子跳到百坪大書店，不僅量體變大，連營運量與服務量都要重新思考，而且一談就是5~10年，和過去短期標案截然不同。「我必須重新思考，永續經營一家大型書店的策略與公司化的必要。」
也因此近期他們開始尋覓新的策略合作方式，而不是財務投資人，除了成群傑、數位時代執行長陳素蘭、KKBOX創辦人林冠群，他們也徵詢國發基金、網家董事長詹宏志、AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有的意見。
「成群傑是第一個建議我們合併的人，因為合併後就可以一起進書，規畫服務與餐飲量能，省下很多重複和浪費，」蔡瑞珊說，他們構想的合併不是擴大，而是更有效地創造品牌價值。
自青鳥與《VERSE》異軍突起以來，文化圈的「批評指教」就沒停過。「每個人都給了我們很多、很棒的建議，但這個過程很痛苦，」連向來自信的張鐵志也只能苦著臉說。面對日新月異的文化潮流，創業恐怕永遠是進行式，這次整合成敗又會是如何？文化圈都很關注。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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