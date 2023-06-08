2023/06/08,
動物

象牙禁令遭「以牙還牙」？河馬、虎鯨、海象成替罪羔羊，英國擬擴大保護範圍

象牙禁令遭「以牙還牙」？河馬、虎鯨、海象成替罪羔羊，英國擬擴大保護範圍
Photo Credit: Michael Siebert from Pixabay

我們想讓你知道的是

生而自由基金會在英國象牙交易禁令生效後一個月展開調查，發現英國三個與古董交易或拍賣相關的網路平台上，還是有621件的象牙產品。好消息是，象牙商品減少了，但令人憂心的是，其他動物牙齒的數量增加了，有些還故意標示「骨頭」來規避追查。

環境資訊中心綜合外電；謝明珊 編譯；林大利 審校

英國2022年實施《象牙法》（Ivory Act）後，減少象牙交易頗有成效，其他動物牙齒卻淪為替代品，網拍上架數悄悄增加。近日，英國提出修正，擬擴大禁令範圍，將虎鯨、河馬、海象、獨角鯨（narwhal）和抹香鯨也列入保護。

以牙換牙？河馬牙齒交易上升

英國於2018年底通過《象牙法》，禁止境內買賣任何時期的象牙製品，僅豁免極少數特例，號稱「全球最嚴厲的象牙禁令」之一。違反《象牙法》者將面臨無上限的罰款或最高5年有期徒刑。不過，法案通過後，英國古董商持續訴訟阻撓，2022年6月才正式實施。

生而自由基金會（Born Free）在禁令生效後一個月展開調查。他們發現，英國三個與古董交易或拍賣相關的網路平台上，還是有621件的象牙產品。好消息是，象牙商品減少了，但令人憂心的是，其他動物牙齒的數量增加了，有些還故意標示「骨頭」來規避追查。

這份2022年發布的調查報告《以牙還牙？》（A Tooth for a Tooth）發現，河馬的牙齒常被視為象牙的替代品，上架數量翻倍。基金會認為事態緊急，呼籲政策制定者立即把河馬、疣豬（Warthog）等的牙齒也列入禁令中，讓這些動物也享有同等保護。

事實上，歐盟執委會2020年的報告就指出，歐盟最常查獲扣押的哺乳類牙齒，正是河馬的牙齒。

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Photo Credit: Carol Tanzola（CC BY-NC-ND 2.0）
英國擬擴大象牙法保護範圍，以避免其他動物牙齒成為替代品（圖為河馬的牙齒）

《BBC》報導，為了不讓其它動物遭殃，英國正在研擬將虎鯨、河馬、海象、獨角鯨和抹香鯨也列入《象牙法》。

英國環境、食品暨鄉村事務部副部長哈里森（Trudy Harrison）表示，我們要傳達的重要訊息是——動物牙齒交易是完全不能接受的事。

這五種物種均面臨氣候變遷和棲地喪失等風險，並列入《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（簡稱 CITES）。公約管制動植物交易，受滅絕威脅程度越高的限制愈嚴格，國際已於1989年全面禁止象牙買賣，但違法交易仍以其它動物牙齒之名持續運作。其中，河馬和抹香鯨都是世界自然保育聯盟紅皮書（IUCN Red List）認定的受脅物種。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：象牙禁令遭「以牙還牙」？ 河馬、虎鯨、海象成替罪羔羊 英國擬擴大保護

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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