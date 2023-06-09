2023/06/09,
中國

中國作家章詒和被禁出境，稱當局提前告知已算「客氣」，體會到名氣與人脈的重要

中國作家章詒和被禁出境，稱當局提前告知已算「客氣」，體會到名氣與人脈的重要
Photo Credit: 章詒和

我們想讓你知道的是

章詒和認為，負責出入境管理的公安部可能覺得自己直接出面不好，便讓文化部官員趁活動之便轉達有關限制出境的決定。而章詒和周遭友人，都是做足出境準備，到了出入境大廳才發現走不了的例子，「那個震驚和憤怒可想而知」。

（中央社）中國作家章詒和被禁止出境。她說，自己不是在機場才知道被邊控，而是提前由他人告知，當局對她已經算「客氣」，她因此體會到名氣與人脈的重要，「有名氣，別人就對你客氣」。

章詒和8日在社群平台臉書上發文，說自己「從昨天開始，宣布為國家囚徒，不得跨出國門一步」。

章詒和透過電話告訴《中央社》記者，她要出國的機票是7月2日。

7日她參加退休前所在單位中國藝術研究院的活動，中國藝術研究院和文化部的高層領導特別讚許了章詒和對圖書館、博物館捐贈物品，還發給她獎狀。「兩個小時的閒談完之後，輕描淡寫地對我說：『您不能出境。』」

她沒有問為什麼，因為這是結論性的話語，「官府的話可以沒有解釋」。

章詒和認為，負責出入境管理的公安部可能覺得自己直接出面不好，便讓文化部官員趁活動之便轉達有關限制出境的決定。

而章詒和周遭友人，都是做足出境準備，到了出入境大廳才發現走不了的例子，「那個震驚和憤怒可想而知」。

譬如北京清華大學退休教授郭于華，4月份時原本要前往香港，出入證件都已辦妥，夫婦倆到了深圳的出入境大廳才被告知不能前去。還有一名北大學者的妻子，要出國看孩子，在機場發現出不了國門；對方也說不出理由，僅表示按照手中名單行事。

章詒和認為，所有不讓出國的消息轉達上，對她是最客氣的了。她因此體會到：名氣非常重要，你有名氣，別人就對你客氣；你知名、有成就、有人脈，別人就不大敢動你，「慘就慘在小老百姓」。

80歲的章詒和筆耕不綴，她說，此時心情已經比較平復，並透露正在寫有關章含之的故事。章含之是民國政治人物章士釗的養女、前中國外交部長喬冠華的第二任妻子。

她說，自己會倍加努力去寫作。「我就發現一個人的成就和知名度，乃至於出身，在中國大陸來講，都是一種保護。」

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章詒和在臉書宣布被中國當局禁止出國，成了「國家囚徒」，並張貼蘇聯異議人士、諾貝爾文學獎得主索忍尼辛在1950年代被送去勞改期間的照片。（圖取自章詒和臉書facebook.com）

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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