新加坡站立喜劇演員提馬航失蹤惹眾怒：「一個好的單口相聲永遠不會把悲劇和死亡變成一個笑話」
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因著地理位置接近，在1965年前還曾是同一個國家，新加坡與馬來西亞兩國人民時常會互相取笑彼此，不過一名新加坡站立喜劇演員Jocelyn Chia卻在近期的一次表演中踩過界，在表演段子提到失聯的馬航MH370航班而引發眾怒。馬來西亞媒體名人Kudsia Kaha對此表示：「我不在乎這個新加坡人說『去你的，馬來西亞』，因為我們也在舞台上取笑他們。但我不會把MH370變成一個笑話。這是不可接受的。」
因著地理位置靠近，在1965年前還曾是同一個國家，新加坡與馬來西亞兩國人民時常會互相取笑或比較彼此的食物和文化，不過有名新加坡站立喜劇演員Jocelyn Chia卻在近期的一次表演中踩過界。
5日Jocelyn Chia上傳了一支在美國紐約知名喜劇俱樂部「Comedy Cellar」的表演片段，因為演出段子提到了馬航MH370航班失聯而引發眾怒。
Jocelyn Chia在表演中提到，新加坡在40年前被馬來西亞「拋棄」，而新加坡在40年後成為了世界一流的國家，接著她說到：「你們呢？馬來西亞，你們現在是什麼？仍然是一個發展中國家。」接著她又開玩笑表示，馬來西亞後來尋求與新加坡重建關係：
「為什麼你（馬來西亞）40年來沒有拜訪過我？」她在獨白中說道。
她用另一種聲音回答說：「我試過了，但你知道，我們的飛機不能飛，」（Jocelyn Chia的TikTok影片上，這段文字還搭配了馬來西亞航空公司的標誌）
「什麼，馬航失踪可不好笑，是吧？」
「有些笑話不會落地。」
Jocelyn Chia的這段演出，明顯意旨2014年3月8日失蹤的馬航370班機，當時載有239名乘客的馬航班機，從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京途中失聯，至今班機依舊下落不明。Jocelyn Chia的演出影片曝光後，惹怒了馬來西亞大眾，MH370機組成員的妻子Intan Maizura Othaman就表示這段演出是「令人髮指的人類縮影！」
被稱為馬來西亞站立喜劇演員之父的哈利夫.依斯干達（Harith Iskander），也在社群媒體Instagram以一段影片回應：
「作為一名喜劇演員，我尊重我們工作所需的言論自由，但在處理某些非常個人或悲慘的素材時，表現出一定程度的敏感和同理心同樣重要。」
「喜劇可以成為社會評論的有力工具，但必須負責任地使用它。」
「喜劇演員應努力創造一個積極和包容的喜劇環境。我一直在取笑新加坡，這是讓我們能共存的友好玩笑的一部分。」
「雖然我們可能仍然是一個發展中國家，但就善良和體貼而言，我們絕對是第一世界，」哈里斯說。
馬來西亞媒體名人Kudsia Kaha也表示：
「我是站立喜劇喜劇演員的忠實支持者，尤其是來自這個地區的喜劇演員。」
「我不在乎這個新加坡人說『去你的，馬來西亞』，因為我們也在舞台上取笑他們。』
「但我不會把MH370變成一個笑話。這是不可接受的。」
「一個好的單口相聲永遠不會把悲劇和死亡變成一個笑話。」
而不只是馬來西亞人，就連新加坡民眾也對這段演出不以為然，一名新加坡人就在臉書上表示，關於馬來西亞的笑話，尤其是關於MH370的笑話，一點都不好笑：
「家人和朋友仍在為失去親人而哀嘆。當我們花數十萬美元買一張紙只是為了買一輛汽車時，我們還認為我們是一流世界的國家。」（註：指在新加坡買車費用昂貴。）
新聞來源
- Singaporean comedian Jocelyn Chia's MH370 joke doesn't land with Malaysians [NSTTV]（新海峽時報）
- Singapore comic enrages Malaysia with MH370 joke, ‘f*** you’ outburst at New York club（南華早報）
- Singaporean comedian draws flak with MH370 joke（The Star）
- Singaporean lawyer-turned-comedian faces backlash for insensitive jokes about MH370 tragedy（The Online Citizen）
延伸閱讀
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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