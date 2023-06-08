2023/06/08,
印太

園區內有針對中國客戶興建的旅館和賭場，中資緬甸「KK園區」遭泰國斷電

園區內有針對中國客戶興建的旅館和賭場，中資緬甸「KK園區」遭泰國斷電
衛星拍攝到的緬甸KK園區。圖片來源：Google Map

我們想讓你知道的是

KK園區的主要支持者為擁有柬埔寨公民身分的中國人佘智江。佘智江註冊於香港的公司亞太國際控股集團曾宣稱，投入150億美元的亞太新城計畫為北京當局「一帶一路」倡議的一部份，對此中國政府否認有任何關連。

（中央社）泰國已切斷對緬甸邊境KK園區的電力供應，在當地有個價值數十億美元、由中國資金支持的開發計畫。分析家認為，這項計畫不過是非法博弈產業和網路詐騙活動的幌子。

密蘇德區（Maesod）警察局長蒙薩（Monsak Kaew-on）告訴《法新社》，泰國當局從5日到6日午夜切斷了位於緬甸克倫邦（Karen）KK園區（Shwe Kokko）的電力。

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Photo Credit：KarteCC BY SA 3.0
KK園區在緬甸的位置

蒙薩指出，由泰方為當地供電的合約結束後，緬甸軍政府未更新合約，因此切斷電力。

緬甸東部邊境法治薄弱，沿邊界許多區域充斥著中國投資，在當地經營賭場、礦業和伐木業。

KK園區裡面有針對中國客戶興建的旅館和賭場，這些設施由與緬甸政府軍有聯繫的少數民族民兵組織克倫族邊防部隊（BGF）經營。

《法新社》無法聯繫上BGF發言人來取得評論。

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Photo Credit: GettyImages
位於克倫邦的Hlaingbwe鎮的Pyi Thar Lin Aye寶，前有克倫族邊防部隊（BGF）。照片攝於2023年3月5日。

根據一份於2020年由美國和平研究所（USIP）提出的報告，KK園區的主要支持者為擁有柬埔寨公民身分的中國人佘智江。

佘智江註冊於香港的公司亞太國際控股集團曾宣稱，投入150億美元的亞太新城計畫為北京當局「一帶一路」倡議的一部份，對此中國政府否認有任何關連。

美國和平研究所的報告中指出，這項開發計畫的特徵包含土地掠奪和中國人湧入，以逃避柬埔寨對組織犯罪的打壓。這些群體後來就在當地設立了賭場和洗錢機構。

佘智江在去年8月因違法經營非法線上賭場而遭泰國當局拘留。根據中國媒體，自2012年起，佘智江一直在逃避中國政府的追捕。

緬甸軍政府對於KK園區被斷電未發表評論。由於老舊過時的輸電網，斷電在緬甸已是家常便飯，尤其是在炎熱的夏季月份，供不應求的情況時常發生。

緬甸國家媒體報導，由軍政府指派的緬甸內政部長於5月31日與中國駐緬大使會面。根據《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar），他們討論的主題包括「緬中邊境和緬泰邊境的網路詐騙和賭博」以及「加強合作以打擊跨境犯罪」。

自從緬甸於1948年脫離英國獨立後，克倫邦就因為各少數民族叛軍與軍方互相爭鬥而四分五裂。

新聞來源：

邊境成法外之地 中資緬甸KK園區遭泰國斷電（中央社）

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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