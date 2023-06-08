TNL+ 2023/06/08,
環境

研究：北極海冰最快於2030年消失、較預期提早10年，恐加劇全球暖化

研究：北極海冰最快於2030年消失、較預期提早10年，恐加劇全球暖化
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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北極海冰是全球眾多氣候系統重要的維持基礎，海冰的功用在於能有效反射太陽光、大幅降低海水吸收熱能，相反地，若海冰消失，海洋吸收太陽熱能的速度便會提升，進一步加速海水變暖，這也會使位於北極圈內的格陵蘭冰原融化速度變快，最終加快海平面上升趨勢。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

科學期刊《自然－通訊》（Nature Communications）於2023年6月6日公布的最新研究指出，北極最快可能於2030年代夏季出現無海冰的窘境，即便國際間努力減少溫室氣體排放，仍難以挽回「北極海冰消失」的情形。

該研究計畫通訊作者、韓國浦項工科大學教授閔勝基（Seung Ki Min）與研究團隊，分析1979年至2019年北極海（Arctic Sea）的衛星數據及氣候模型，以此評估北極海冰的變化狀況。

研究發現，北極海冰減少的主因與人為導致的全球暖化息息相關，先前的預測模型低估北極海冰融化之趨勢，因此北極海冰恐比政府間氣候變化專門委員會（IPCC）所預期的時程，還要提早約10年消失，估計該區域海冰最早將於2030年代的9月份完全融化，就算大幅削減造成暖化的污染，北極海冰仍將於2050年代夏季不復存在。

閔勝基稱：「北極海主要在冬季開始大面積結冰、於夏季逐漸消融，每年9月通常是北極冰含量最低的時候，然後到了冬季結冰的循環又會再次開始。然而，一旦北極夏季的海冰消失，在冬季形成海冰的速度將會隨之放緩，且隨著氣候日趨溫暖，冬季的北極也將難以形成海冰。」

「讓我們感到訝異的是，無論我們多麼努力減緩碳排，夏季出現無海冰的北極幾乎已成定局，這的確有些出乎我們意料。」閔勝基在韓國接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時補充說道。

北極海冰消失將造成哪些衝擊？

美國全球性日報《今日美國》（USA Today）表示，若北極海冰消失成為常態，將加劇北極暖化的強度和速度，從而提高極端氣候發生的頻率。例如北極加速暖化後，大氣環流（Atmospheric circulation）隨之將發生變化，北半球預計會出現更多「高速氣流」（Jet Stream）擾動情形，此現象有可能增加北半球中緯度地區發生熱浪、野火、寒流及豪雨的頻率，屆時北美、歐洲以及亞洲溫帶地區皆會受到衝擊。

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