烏克蘭水壩遭炸毀潰堤重大影響一次看：聯合國警告人道後果，艾爾多安向俄烏提議設國際委員會調查

烏克蘭水庫遭炸毀潰堤事前有跡象？重大影響一次看

（中央社）烏克蘭指控俄羅斯炸毀為克里米亞和札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠供水的大壩，導致第聶伯羅河流域氾濫成災，不僅影響烏軍作戰計畫，洪水湧入周圍城鎮和農田，也對平民構成極大威脅。

英國《衛報》報導，烏克蘭南部具有重要戰略意義的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩6日凌晨遇襲損毀，影像畫面顯示，洪水從水壩缺口傾瀉而出。烏克蘭南部軍事指揮部說，水壩是被俄軍炸毀。俄羅斯扶植的新卡科夫卡市市長則將此稱為「恐怖攻擊行動」。

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

第聶伯羅河（Dnipro）上的新卡科夫卡水壩位於赫爾松市（Kherson）以東約30公里處，這座大壩倒塌潰堤，將對當地及烏軍反攻帶來許多重大影響。

新卡科夫卡水壩的重要性為何？

新卡科夫卡水壩橫跨烏克蘭第聶伯羅河，攔阻溪水形成一個巨大水庫。這座1956年建造的大壩本身高達30公尺、寬達數百公尺，屬於卡科夫卡水力發電廠的一部分。

根據估算，這座水壩的蓄水量為180億立方公尺，約與美國猶他州大鹽湖（Great Salt Lake）相當，一旦決堤，恐使烏軍2022年底奪回的赫爾松市等下游地帶被水淹沒。

在烏克蘭指控俄軍炸毀大壩後不久，赫爾松地區官員敦促居民撤離家園，並警告水位將在5小時內到達臨界點。

俄羅斯今年稍早耗費數週，大肆攻擊烏克蘭基礎建設，這座大壩毀損勢必會影響卡科夫卡水力發電廠運作，使烏克蘭原已存在的能源供應問題雪上加霜。

此外，水壩決堤也可能破壞烏克蘭南部大部分地區的灌溉系統，包括克里米亞。

之前是否就已面臨威脅？

自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，新卡科夫卡水壩因本身的戰略重要性，加上一旦毀壞恐造成重大影響，而成為雙方爭奪的潛在目標。衝突爆發後不久，這座水壩就被俄軍奪下並占領至今。

2022年10月，就在烏軍逐步收復赫爾松與周遭地區之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）敦促西方警告俄羅斯切莫破壞這座大壩，以免烏南大片地區遭受洪災，並指控俄軍在大壩內設置了炸藥。

澤倫斯基說，「摧毀大壩意味帶來一場重大災難」，並將這種行為喻為使用大規模毀滅性武器。

烏克蘭軍事情報部門說：「生態災難的規模恐遠遠超出烏克蘭邊界，整個黑海地區都會受到影響。」

烏軍2022年11月收復赫爾松後，影像畫面顯示，大壩出現了明顯的損壞，俄羅斯將此歸咎於烏軍的砲擊。

今年的情勢發展？

附近村莊的居民5月曾回報出現洪災，他們認為這是俄軍占領新卡科夫卡所致。當地民眾告訴《路透社》記者，水位自4月開始節節高升，有時一天內就上升30公分，此後便一直保持在高位。

烏克蘭官員表示，第聶伯羅河水位上升，導致札波利沙地區被水淹沒，與俄羅斯占領大壩有關。

但他們也說，由於無法進入這座大壩，因此很難確實指出俄軍對水壩造成何種破壞。

俄羅斯能源官員5月表示，這座水壩恐因水位上升至歷史新高而淹沒。

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烏南水壩洪水已2700多人撤離，聯合國警告人道後果

（中央社）烏克蘭南部俄羅斯占領區內的卡科夫卡水壩6日遭破壞，導致第聶伯河潰堤，俄烏官員7日表示已有2700多位居民撤離。聯合國警告數以十萬計人面臨可怕的人道後果。

法新社報導，烏克蘭救難服務的發言人霍倫吉（Oleksandr Khorunzhyi）在電視上表示：「已有1450多人疏散，目前沒有傷亡消息。」他還說赫爾松市的水位已經升高5公尺。

官員曾表示，還有數以千計居民將被迫離開家園，許多人已經正在想辦法自行撤離。

莫斯科扶植的赫爾松州副州長庫茲米奇（Tatyana Kuzmich）則在俄羅斯國家電視台上表示，第聶伯河（Dnipro River）受俄方控制的一岸有1274人撤離，包括38人是從房子的屋頂上獲救，但仍有一些居民受困。

卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸開，俄烏相互指責是罪魁禍首。外洩的滾滾洪水已經造成一座小城市淹水、20幾座村莊被淹沒，並使得1萬7000人必須撤離。

但聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）6日示警，這起事件帶來的環境和人道後果恐怕要深遠許多。「我們嚴重擔憂卡科夫卡水壩破壞事件，……以及這對於前線雙方數以十萬計人帶來的嚴峻人道衝擊。」

聯合國人道事務協調廳援引烏克蘭當局的通報，稱有接近40座村鎮遭到全部或局部淹沒，強調「有數千人一夕間失去家園」，另有好幾千人無法取得飲水、食物和基本服務。

聯合國人道事務協調廳還警告：「俄羅斯控制地區受到的衝擊預料也會嚴重。」

俄國自2014年起占領的克里米亞據稱供水來自卡科夫卡水庫，因此會受到影響。

聯合國人道事務協調廳表示，儘管卡科夫卡水庫外洩的衝擊規模仍在評估中，但「預料會對區域人道情況帶來嚴厲且長期的後果」，例如「洪水和快速流動水勢會把地雷和爆裂軍械帶到原本評估為安全的新地區，使得更多人落入險境」。

聯合國人道事務協調廳表示，緊急人道應變工作正在進行中，以提供1萬6000多人迫切援助，包括供水。

路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日表示，聯合國並無任何獨立資訊可確認卡科夫卡水壩如何破裂，但這是「俄羅斯侵略烏克蘭的又一個毀滅性後果」。

古特瑞斯告訴媒體記者，這是一場「巨大的人道、經濟和生態災難」。「攻擊平民和關鍵民用基礎設施的行為必須停止。我們務必要採取行動，來確保責任追究及國際人道法律得到遵守。」

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艾爾多安向俄烏總統提議，設國際委員會調查水壩破壞