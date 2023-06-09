司諾克假球案：10名中國球員集體淪陷，調查稱梁文博「遊說」其他球員作弊
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世界職業撞球與司諾克協會很努力地調查這一宗複雜的案件，也會對最後處罰的決定感到高興。對很多司諾克球迷來說，這宗案件中真正令人傷心是為什麼中國其中兩名最大牌的球員顏丙濤和趙心童會涉及其中。兩名球員都被認為有潛力成為未來的世界冠軍。
在司諾克撞球（snooker）界最大規模的一宗腐敗案中，中國球員梁文博、李行涉嫌參與假球，被世界職業撞球與司諾克協會（WPBSA）處以終身禁賽。
另外八名涉案的中國球員在相關調查中承認有不當行為，被處以20個月至5年不等的禁賽處罰。
涉案的10人中，世界排名最高的是第11位的前英國錦標賽冠軍趙心童，他被處以1年零8個月禁賽，2021年大師賽冠軍顏丙濤則被禁賽5年。
案件中的指控包括操縱比賽、打假球、唆使其他球員作弊以及賭球。
世界職業撞球與司諾克協會主席傑森・弗格森（Jason Ferguson）表示：「這是一件非常複雜的案件。看到一些年輕而有天賦的球員因為受到兩名資深球員的施壓而違反世界職業撞球與司諾克協會的行為守則，令人痛心。」
「這些行為被認定是全然不可接受，因此對兩名球員強制禁止以任何形式參加受認可的司諾克活動。」
「我感到欣慰的是，委員會沒有從此宗案件裏看到任何證據顯示司諾克運動中存在更廣泛的不當行為風氣。」
「世界職業撞球與司諾克協會將會對任何試圖操縱這項運動的人繼續秉持強硬立場，而今天的結果發出一個清晰的訊息，假球在司諾克當中不會被容忍。」
中國撞球協會則在周三（6月7日）就事件發表聲明表示，將會對涉事球員「從嚴、從重處罰」。
「給中國司諾克蒙羞」
案件調查始於去年8月，當時國際博彩誠信協會（International Betting Integrity Association）發出警報後，世界職業撞球與司諾克協會的體育廉潔部門與體育博彩數據分析提供商「Sportradar」合作，就事件展開詳細調查。
涉案的10名球員在當時已被世界職業撞球與司諾克協會暫時停賽，中國撞球協會也即時暫停了涉案球員的國內參賽資格。
調查發現，梁文博在2022年7月24日至9月28日期間在五場司諾克比賽中打假球或參與打假球，並在2022年7月24日至12月13日間的九場比賽中「拉攏、誘使、慫恿、游說、鼓勵或促成」其他球員打假球。
案件中涉及司諾克運動中其中兩名最被看好的年輕球員——25歲的趙心童和22歲的顏丙濤，分別贏得過大師賽（The Masters）和英國錦標賽冠軍的二人此前曾被廣泛認為，有潛力成為司諾克世界冠軍。
其中顏丙濤在2020年時贏得大師賽，是該項賽事26年來最年輕的冠軍球手。被公認為世界頭號司諾克球員的羅尼・奧沙利文 （Ronnie O'Sullivan）曾多次稱讚顏丙濤，還形容他是「拿撞球桿的費德勒（Roger Federer）」，指他有潛力取代自己的地位。
如今顏丙濤將被禁賽五年。
25歲的趙心童則被處以20個月禁賽，在禁賽前，他是世界排名最高的中國球員。
判決結果公布後， 他於周三凌晨在社交媒體上發佈一份「道歉聲明」，指自己「給中國司諾克蒙羞」。
他稱自己因長期獨自的海外生活「枯燥而閉塞」，「盲從」地仿效他人選擇了用賭球「打發時間」，同時表示自己在賭球和打假球過程中「並沒有從中獲得任何形式的利益回報」。
「我為當時的愚蠢行為付出了沉重的代價，並且每天都在懊悔中度過。」趙心童在聲明中說。
他還稱自己在禁賽後接受了世界職業撞球與司諾克協會提供的心理諮詢協助，表示會「以更好的形象重返賽場」。
這並不是近年迅速集體冒起的中國司諾克球員第一次捲入假球醜聞——2018年，中國球員於德陸和曹宇鵬就因涉賭操縱比賽，分別被處以十年九個月和六年的禁賽，事後中國台協還向於德陸追加國內範圍終身禁賽，當時被指是歷史上中國台協第一次實施頂格處罰。
中國媒體此前曾有報導，中國撞球協會已經察覺到賭球行為可能滲透至中國球員群體，並在2019年成立了由著名司諾克球手丁俊暉領銜的旅英職業球員委員會，監督海外的中國職業球員。
此次涉案的梁文博還是該協會的副主任，去年案件調查開始後，他已被中國台協撤去該職務。
有媒體評論指，與中國很多運動項目不一樣，司諾克職業球員並非由官方體制培養和管理，而是多由各自家庭投資培養，在英國生活和訓練——《中國新聞周刊》引述知情人士稱，這使得中國台協難以對球員進行統一管理。
司諾克歷史曾有過不少名將因涉嫌腐敗而被禁賽，包括昆汀・哈恩（Quinten Hann）、斯蒂芬・李（Stephen Lee）等。
有公開信息和專業網站統計顯示，司諾克撞球選手的培養費用和成本高昂，但收入與網球等其他個人項目相比低很多。
在世界職業撞球與司諾克協會的做出判決後，10名球員可在6月20日之前對處罰決定提出上訴。
目前未知中國台協是否會在之後對涉案球員實施追加處罰，但是該協會在周三的一份聲明中表示，會依據世界撞球協會的調查結果，「對涉事球員做出從嚴、從重處罰」。
「協會將在全行業開展警示教育，並推出系列舉措，將反賭打假進行到底，」中國台協的聲明說，同時表示此後會「進一步加大對旅英職業球員的管理力度」。
另一方面，還有專家曾指出，由於中國刑法在近年增設了「組織參與國（境）外賭博罪」，因此不排除此次涉案的球員當中有可能涉及刑事犯罪。
分析：處罰措施將起「強力阻嚇」作用
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。