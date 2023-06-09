司諾克假球案：10名中國球員集體淪陷，調查稱梁文博「遊說」其他球員作弊

在司諾克撞球（snooker）界最大規模的一宗腐敗案中，中國球員梁文博、李行涉嫌參與假球，被世界職業撞球與司諾克協會（WPBSA）處以終身禁賽。

另外八名涉案的中國球員在相關調查中承認有不當行為，被處以20個月至5年不等的禁賽處罰。

涉案的10人中，世界排名最高的是第11位的前英國錦標賽冠軍趙心童，他被處以1年零8個月禁賽，2021年大師賽冠軍顏丙濤則被禁賽5年。

案件中的指控包括操縱比賽、打假球、唆使其他球員作弊以及賭球。

世界職業撞球與司諾克協會主席傑森・弗格森（Jason Ferguson）表示：「這是一件非常複雜的案件。看到一些年輕而有天賦的球員因為受到兩名資深球員的施壓而違反世界職業撞球與司諾克協會的行為守則，令人痛心。」

「這些行為被認定是全然不可接受，因此對兩名球員強制禁止以任何形式參加受認可的司諾克活動。」

「我感到欣慰的是，委員會沒有從此宗案件裏看到任何證據顯示司諾克運動中存在更廣泛的不當行為風氣。」

「世界職業撞球與司諾克協會將會對任何試圖操縱這項運動的人繼續秉持強硬立場，而今天的結果發出一個清晰的訊息，假球在司諾克當中不會被容忍。」

中國撞球協會則在周三（6月7日）就事件發表聲明表示，將會對涉事球員「從嚴、從重處罰」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 李行是兩名被處以終身禁賽的中國球員之一。

「給中國司諾克蒙羞」

案件調查始於去年8月，當時國際博彩誠信協會（International Betting Integrity Association）發出警報後，世界職業撞球與司諾克協會的體育廉潔部門與體育博彩數據分析提供商「Sportradar」合作，就事件展開詳細調查。

涉案的10名球員在當時已被世界職業撞球與司諾克協會暫時停賽，中國撞球協會也即時暫停了涉案球員的國內參賽資格。

調查發現，梁文博在2022年7月24日至9月28日期間在五場司諾克比賽中打假球或參與打假球，並在2022年7月24日至12月13日間的九場比賽中「拉攏、誘使、慫恿、游說、鼓勵或促成」其他球員打假球。

案件中涉及司諾克運動中其中兩名最被看好的年輕球員——25歲的趙心童和22歲的顏丙濤，分別贏得過大師賽（The Masters）和英國錦標賽冠軍的二人此前曾被廣泛認為，有潛力成為司諾克世界冠軍。

其中顏丙濤在2020年時贏得大師賽，是該項賽事26年來最年輕的冠軍球手。被公認為世界頭號司諾克球員的羅尼・奧沙利文 （Ronnie O'Sullivan）曾多次稱讚顏丙濤，還形容他是「拿撞球桿的費德勒（Roger Federer）」，指他有潛力取代自己的地位。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 梁文博（左）與奧沙利文在2018年大師賽上交手。

如今顏丙濤將被禁賽五年。

25歲的趙心童則被處以20個月禁賽，在禁賽前，他是世界排名最高的中國球員。

判決結果公布後， 他於周三凌晨在社交媒體上發佈一份「道歉聲明」，指自己「給中國司諾克蒙羞」。

他稱自己因長期獨自的海外生活「枯燥而閉塞」，「盲從」地仿效他人選擇了用賭球「打發時間」，同時表示自己在賭球和打假球過程中「並沒有從中獲得任何形式的利益回報」。

「我為當時的愚蠢行為付出了沉重的代價，並且每天都在懊悔中度過。」趙心童在聲明中說。

他還稱自己在禁賽後接受了世界職業撞球與司諾克協會提供的心理諮詢協助，表示會「以更好的形象重返賽場」。

這並不是近年迅速集體冒起的中國司諾克球員第一次捲入假球醜聞——2018年，中國球員於德陸和曹宇鵬就因涉賭操縱比賽，分別被處以十年九個月和六年的禁賽，事後中國台協還向於德陸追加國內範圍終身禁賽，當時被指是歷史上中國台協第一次實施頂格處罰。

中國媒體此前曾有報導，中國撞球協會已經察覺到賭球行為可能滲透至中國球員群體，並在2019年成立了由著名司諾克球手丁俊暉領銜的旅英職業球員委員會，監督海外的中國職業球員。

此次涉案的梁文博還是該協會的副主任，去年案件調查開始後，他已被中國台協撤去該職務。

有媒體評論指，與中國很多運動項目不一樣，司諾克職業球員並非由官方體制培養和管理，而是多由各自家庭投資培養，在英國生活和訓練——《中國新聞周刊》引述知情人士稱，這使得中國台協難以對球員進行統一管理。

司諾克歷史曾有過不少名將因涉嫌腐敗而被禁賽，包括昆汀・哈恩（Quinten Hann）、斯蒂芬・李（Stephen Lee）等。

有公開信息和專業網站統計顯示，司諾克撞球選手的培養費用和成本高昂，但收入與網球等其他個人項目相比低很多。

在世界職業撞球與司諾克協會的做出判決後，10名球員可在6月20日之前對處罰決定提出上訴。

目前未知中國台協是否會在之後對涉案球員實施追加處罰，但是該協會在周三的一份聲明中表示，會依據世界撞球協會的調查結果，「對涉事球員做出從嚴、從重處罰」。

「協會將在全行業開展警示教育，並推出系列舉措，將反賭打假進行到底，」中國台協的聲明說，同時表示此後會「進一步加大對旅英職業球員的管理力度」。

另一方面，還有專家曾指出，由於中國刑法在近年增設了「組織參與國（境）外賭博罪」，因此不排除此次涉案的球員當中有可能涉及刑事犯罪。

分析：處罰措施將起「強力阻嚇」作用