AIT主席羅森柏格訪台：拜會立法院、與侯友宜閉門會議，強調美國不會選邊站

AIT主席羅森柏格來台會各總統參選人，強調美國不會選邊站

（中央社）美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）5日表示，她此次來訪盼與各不同陣營的總統參選人交流，美國不會在明年的台灣大選中選邊站，不論台灣人民選出哪位領袖，美國都將持續與其合作。

羅森柏格5至10日來台訪問，她5日在AIT與台灣媒體座談時主動表示，很高興上次訪台時有機會和跨越台灣各政治光譜的的領袖交流，這週也期待有更多機會，和各陣營已宣布參選總統的人士交流。

羅森柏格致詞時表示，台灣是區域民主燈塔，美國支持並相信明年台灣將舉行一場自由公平、符合民主體制的總統大選，在2024年大選當中，不論台灣民眾選出哪位領袖，美國都會繼續和他合作，「美國不會在台灣大選選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉。」

媒體詢問羅森柏格來台會晤總統參選人，但前台北市長柯文哲恰好不在國內。羅森柏格表示，其實在上次她訪台時，以及台灣政要訪美時，她已經有機會和幾位總統參選人有互動，她也期待未來能繼續延續這樣的做法。

被問到目前哪位總統參選人對美國來說較為「熟悉」，羅森柏格重申，和台灣總統參選人進行互動是美國長期以來的傳統，也是符合美國利益的做法，美國會與台灣未來選出的任何領導人維持強健關係，美國不會在台灣的總統大選中選邊站。

媒體提問，總統蔡英文是否可能代表台灣參加今年美國主辦的亞太經濟合作會議（APEC），羅森柏格表示，台灣是APEC中非常重要的參與夥伴，也是美國主要合作夥伴，台灣過去已派遣了部長級的資深代表前往參與，例如政委鄧振中參與APEC部長級會議，因此未來美方也非常期待台灣持續在APEC當中有更多參與。

對於台美日前簽署21世紀貿易倡議首批協定，未來是否將盡速解決雙重課稅等問題，羅森柏格表示，美國已非常清楚聽到台灣對於雙重課稅議題帶來的挑戰與疑慮，也了解這是個需要解決的問題，但就像財政部長葉倫（Janet Yellen）之前向國會所報告的，目前美方正在尋找方式，希望能解決雙重課稅議題。

羅森柏格訪立院，與游錫堃朝野立委閉門會

美國在台協會主席羅森柏格7日拜會立法院長游錫堃、朝野黨團代表；民進黨立委蔡適應會後受訪表示，羅森柏格訪台是要聽台灣的多元聲音，美國政府表達未來台灣不管是誰執政，都會繼續支持台灣政府。

羅森柏格5日至10日訪台，她7日赴立法院拜會游錫堃與朝野黨團代表，進行約100分鐘閉門會議，會前及會後都未接受媒體訪問，而守在會議室外的媒體，不時聽到會中傳出的爽朗笑聲。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應會後接受媒體聯訪表示，就他了解，這是羅森柏格第一次拜會立法院；羅森柏格這次來台灣，就是來聽台灣多元的聲音，今天與各黨代表聊得很開心，這也表現出台灣不同的聲音與內容。

蔡適應說，他邀請羅森柏格若有機會可以到夜市走走，因為台灣庶民最重要的聲音就是來自夜市。會中有討論政治議題，但大家說好不公開，因此無法轉述。

蔡適應表示，不論未來如何，台灣跟美國是長期合作的盟友，美國政府也表達未來不論台灣是誰執政，會繼續支持台灣政府，因此在2024總統選舉，各總統參選人有提出不同的政見與看法，羅森柏格會去逐一拜會。

羅森柏格如何安排拜會行程，蔡適應說，會中沒有提到，但他認為美國在台協會跟外交部等相關單位，應該都有協助，相信羅森柏格此行收穫滿滿，也讓美國更了解台灣相關總統參選人對公共政策及對外交國防議題的看法。

媒體詢問，羅森柏格是否會拜會國民黨總統參選人侯友宜。與會的國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪提到，羅森柏格會去拜訪侯友宜，也會拜訪各黨總統參選人，做雙向溝通，至於相關時程，他不清楚。

與會者轉述，時代力量立委邱顯智會中提到，討論台美自由貿易相關議題時，不應只討論經濟、政治面向，也應討論環境面向。

侯友宜與AIT主席羅森柏格會面，閉門會議不公開

美國在台協會主席羅森柏格7日晚間與新北市長侯友宜在市府見面，雙方閉門會議不公開。對於侯友宜是否藉此表達訪美意願，市府說，將尊重雙方默契適時發布。

羅森柏格5日至10日訪台，7日在下班時間，前往新北市府拜會侯友宜。此行，是由AIT主動接洽並與市府秘書處聯繫安排，侯友宜以市長身分接待，市府說，並非選舉行程。

據了解，侯友宜與羅森柏格閉門會晤將近1小時，侯友宜最後還與祕書處長饒慶鈺、青年局長邱兆梅等部分局處首長，送羅森柏格到板橋火車站搭車。

市府新聞局晚間以文字表示，關於羅森柏格主席參訪新北市，與侯友宜會晤的相關行程，將尊重雙方默契適時發布。

部分陪同至板橋車站的女性首長則低調表示，僅是前往送行，並未參與閉門會議，相關會談內容，由市府新聞局對外公布。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航