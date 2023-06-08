AIT主席羅森柏格訪台：拜會立法院、與侯友宜閉門會議，強調美國不會選邊站
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羅森柏格表示，台灣是區域民主燈塔，美國支持並相信明年台灣將舉行一場自由公平、符合民主體制的總統大選，在2024年大選當中，不論台灣民眾選出哪位領袖，美國都會繼續和他合作，「美國不會在台灣大選選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉。」
AIT主席羅森柏格來台會各總統參選人，強調美國不會選邊站
（中央社）美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）5日表示，她此次來訪盼與各不同陣營的總統參選人交流，美國不會在明年的台灣大選中選邊站，不論台灣人民選出哪位領袖，美國都將持續與其合作。
羅森柏格5至10日來台訪問，她5日在AIT與台灣媒體座談時主動表示，很高興上次訪台時有機會和跨越台灣各政治光譜的的領袖交流，這週也期待有更多機會，和各陣營已宣布參選總統的人士交流。
羅森柏格致詞時表示，台灣是區域民主燈塔，美國支持並相信明年台灣將舉行一場自由公平、符合民主體制的總統大選，在2024年大選當中，不論台灣民眾選出哪位領袖，美國都會繼續和他合作，「美國不會在台灣大選選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉。」
媒體詢問羅森柏格來台會晤總統參選人，但前台北市長柯文哲恰好不在國內。羅森柏格表示，其實在上次她訪台時，以及台灣政要訪美時，她已經有機會和幾位總統參選人有互動，她也期待未來能繼續延續這樣的做法。
被問到目前哪位總統參選人對美國來說較為「熟悉」，羅森柏格重申，和台灣總統參選人進行互動是美國長期以來的傳統，也是符合美國利益的做法，美國會與台灣未來選出的任何領導人維持強健關係，美國不會在台灣的總統大選中選邊站。
媒體提問，總統蔡英文是否可能代表台灣參加今年美國主辦的亞太經濟合作會議（APEC），羅森柏格表示，台灣是APEC中非常重要的參與夥伴，也是美國主要合作夥伴，台灣過去已派遣了部長級的資深代表前往參與，例如政委鄧振中參與APEC部長級會議，因此未來美方也非常期待台灣持續在APEC當中有更多參與。
對於台美日前簽署21世紀貿易倡議首批協定，未來是否將盡速解決雙重課稅等問題，羅森柏格表示，美國已非常清楚聽到台灣對於雙重課稅議題帶來的挑戰與疑慮，也了解這是個需要解決的問題，但就像財政部長葉倫（Janet Yellen）之前向國會所報告的，目前美方正在尋找方式，希望能解決雙重課稅議題。
羅森柏格訪立院，與游錫堃朝野立委閉門會
美國在台協會主席羅森柏格7日拜會立法院長游錫堃、朝野黨團代表；民進黨立委蔡適應會後受訪表示，羅森柏格訪台是要聽台灣的多元聲音，美國政府表達未來台灣不管是誰執政，都會繼續支持台灣政府。
羅森柏格5日至10日訪台，她7日赴立法院拜會游錫堃與朝野黨團代表，進行約100分鐘閉門會議，會前及會後都未接受媒體訪問，而守在會議室外的媒體，不時聽到會中傳出的爽朗笑聲。
立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應會後接受媒體聯訪表示，就他了解，這是羅森柏格第一次拜會立法院；羅森柏格這次來台灣，就是來聽台灣多元的聲音，今天與各黨代表聊得很開心，這也表現出台灣不同的聲音與內容。
蔡適應說，他邀請羅森柏格若有機會可以到夜市走走，因為台灣庶民最重要的聲音就是來自夜市。會中有討論政治議題，但大家說好不公開，因此無法轉述。
蔡適應表示，不論未來如何，台灣跟美國是長期合作的盟友，美國政府也表達未來不論台灣是誰執政，會繼續支持台灣政府，因此在2024總統選舉，各總統參選人有提出不同的政見與看法，羅森柏格會去逐一拜會。
羅森柏格如何安排拜會行程，蔡適應說，會中沒有提到，但他認為美國在台協會跟外交部等相關單位，應該都有協助，相信羅森柏格此行收穫滿滿，也讓美國更了解台灣相關總統參選人對公共政策及對外交國防議題的看法。
媒體詢問，羅森柏格是否會拜會國民黨總統參選人侯友宜。與會的國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪提到，羅森柏格會去拜訪侯友宜，也會拜訪各黨總統參選人，做雙向溝通，至於相關時程，他不清楚。
與會者轉述，時代力量立委邱顯智會中提到，討論台美自由貿易相關議題時，不應只討論經濟、政治面向，也應討論環境面向。
侯友宜與AIT主席羅森柏格會面，閉門會議不公開
美國在台協會主席羅森柏格7日晚間與新北市長侯友宜在市府見面，雙方閉門會議不公開。對於侯友宜是否藉此表達訪美意願，市府說，將尊重雙方默契適時發布。
羅森柏格5日至10日訪台，7日在下班時間，前往新北市府拜會侯友宜。此行，是由AIT主動接洽並與市府秘書處聯繫安排，侯友宜以市長身分接待，市府說，並非選舉行程。
據了解，侯友宜與羅森柏格閉門會晤將近1小時，侯友宜最後還與祕書處長饒慶鈺、青年局長邱兆梅等部分局處首長，送羅森柏格到板橋火車站搭車。
市府新聞局晚間以文字表示，關於羅森柏格主席參訪新北市，與侯友宜會晤的相關行程，將尊重雙方默契適時發布。
部分陪同至板橋車站的女性首長則低調表示，僅是前往送行，並未參與閉門會議，相關會談內容，由市府新聞局對外公布。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。