《蘭嶼郵差》：我來蘭嶼當郵差，還兼任村民網購詐騙的最後一道防線
我們想讓你知道的是
蘭嶼村民最常上網購買的是寵物飼料、罐頭、貓砂；嬰幼兒的奶粉、尿布、衣物；年輕人射魚用的蛙鞋、手電筒和釣具，以及老人在服用的保健食品、痛風藥……而在那看不到的虛擬消費中，往往既讓人期待，但又怕受傷害。
文：簡偉駿（Laiyu 排灣族族名）
最後一道防線——當村民網購被詐騙，協助處理
「郵差，跟你說，我被騙了啦！」在農會工作的一個姊姊大聲對我說。
這天，我正好到農會找一位平常都不在家的收件人。我直接殺進對方的工作場所抓人簽收。
若無法得知收件人的工作地點，也無從尋找，我們郵差會寫一張領取包裹的通知單，放進對方的信箱或門縫裡。等到隔日或幾天後，他們就會來郵局領取包裹，但若過了一週還是沒來領的話，我們會進行第二次投遞。
「發生什麼事了？」我問。
「我上網訂購鞋子，結果收到的商品，簡直是可以捐到印度了啊，因為那是一雙已經穿過、又髒又舊的二手鞋啊。」她說。
「我後續打去客服詢問，結果客服加我的LINE之後，說了一些有的沒有的甜言蜜語，但還是沒幫我處理。」她更生氣地說。
「都已經過多久了？妳怎麼不早點聯絡我們？還有機會可以幫妳處理退貨呀。」我說。
「上一次，妳不也是買了標榜好吃的蜂蜜，裡頭還有號稱現採的蜂窩，但寄來的卻只是一般的蜂蜜。啊蜂窩跑去哪裡了呢？不要跟我說這種蜜蜂沒有家唷。從那次的經驗，我已告訴過妳，有疑慮，切記要聯絡我呀。」
「好啦，以後不敢再亂買了。我以後有疑慮的話，會去郵局找你。」
唉聲嘆氣的她，仍拿了一瓶咖啡送我。
其實有九成九的村民都跟我說過相同的話，但九成九「都還是會繼續買」，不死心嘛。
有買過、有被騙過的收件人後來都很聰明了，他們會跑來郵局說：「我先付錢。如果產品有問題，我就當面反映。」
有一位嘎米婻，拿著包裹通知書來找我，說要領包裹。（還指定東清村的女婿郵差，那就是我啦。）
她要求我幫忙拆開看是什麼東西。我們彼此都熟識，也信任對方。
當我拿著美工刀劃開包裹，手伸進去將物品稍微拿起來看，發覺，靠，這該不會是……
「嘎米婻，好像是軟軟的東西呢……」我說。
「什麼東西啊？你直接告訴我就好了啊。」她一邊整理包包，一邊不耐煩地說。
「呃……好像是矽膠做的耶。」我彆扭地說。
「蛤？我看看。」
下一秒，她直接把包裹移到自己面前，把內容物拿出來看。
「XX娘勒XXX，我怎麼可能會買這種東西啦？！」她火爆的在郵局營業廳大聲說。
激烈的情緒，引來在場的村民過來關心。
「是什麼東西啊？唉唷，這麼會這樣啦？」別村的嘎米婻說。
「這個我不要啦，我買這個幹麼……」另一位嘎米婻不好意思地說。
「好，沒關係，我幫妳退掉就好……」我說。
「唉唷，嘎米婻～妳剛剛很讓我為難，要我說出來是什麼東西，讓我有點不好意思。」我邊把包裹裝回去，邊安慰對方。
這些廠商也太不專業了，既然要亂寄送情趣用品給收件人簽收付款，至少也要先做個簡單的市場調查，難道不曉得離島蘭嶼幾乎都是年長的長輩嗎？（還真沒禮貌。）
不過，還好嘎米婻有當場拆開看內容物，不然包裹被她帶回去後，整箱的「二、三十支情趣用品」，不曉得要放到哪裡去。
「嘎米婻，有妳的包裹，要收錢的喔。」我說。
這天，我來到漁人部落的早餐店，找收件人交付包裹，並打算收取貨到付款的費用。
當時的早餐店非常忙碌，有很多遊客在等候。嘎米婻其實也記不得自己買了些什麼，但一來不想讓我等候太久，二來她還要照顧店裡的客人，所以她趕緊請老公拿錢付款。
之後，連續幾次收到的包裹都要付款時，我察覺她開始猶豫了。
我同樣也感到非常不對勁，便問：「嘎米婻，妳最近有買東西嗎？怎麼愈買愈多？」
她面有難色。
因此，我開口直說：「沒關係，如果真的有問題，就要跟我說。我很願意幫妳做退回處理。」
我話一說完，嘎米婻像是卸下難以啟齒的重擔。
原來有幾次當她收下包裹後拆開，裡面的內容物竟然都是一些沒有用的雜物，例如牙刷、鞋油、針筒……或是原本已經收到的餐具用品重新又寄一組給她，然後又讓她多付一次錢。
「我實在很不想麻煩你們郵差幫我退貨，所以我都會自認倒楣，認為是自己網購沒注意。但這次很謝謝你願意花時間在我們這幾位老人家身上，處理網購的退貨問題。真的很謝謝你——我們的郵差。」
「弟弟，早上我老婆去郵局幫我領的包裹好像有問題呢。」部落的嘎嘎（哥哥）打電話跟我說。
「是喔，因為你老婆說你有買東西，所以我就沒有太多疑慮，讓她收走了啊。」
「那你下班後可以來我家一趟嗎？我給你看看內容物，再幫我評評理。」
自從我來到蘭嶼當郵差，時常有這種「售後服務項目」，也使得如果有郵務的相關問題，村民偏向找我。
但也不全然都可以在當天就處理完成，還得看收件人住在哪一個部落。有順路當然最好，沒有的話，只能等明天有經過時再去一趟，或請對方來郵局一趟。
「本來是要送給我叔叔的捲線器釣具，誰知道收到的是『小朋友要玩的釣具』。X，他媽的！」
我靠近看，連我都不禁笑了出來。
「真的是很糟糕的直播賣家，我要把他擷取下來，告訴朋友說不要買他的釣具用品。」嘎嘎氣憤地說。
他滑著手機裡的相簿，尋找他所拍下的賣家資料，要秀給我看。
「啊，這個是能夠釣什麼魚啦？你確定要送我這個當生日禮物喔？」這時剛回到家的叔叔看到這一幕。
「沒有啦，叔叔，因為我被賣家騙，所以請弟弟來幫我看一下包裹。」嘎嘎急忙向叔叔解釋。
「沒關係，我們把東西包裝好，把原有的配件都放回去。我幫你處理退貨問題。」
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
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此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
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