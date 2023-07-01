《蘭嶼郵差》：我來蘭嶼當郵差，還兼任村民網購詐騙的最後一道防線

文：簡偉駿（Laiyu 排灣族族名）

最後一道防線——當村民網購被詐騙，協助處理

「郵差，跟你說，我被騙了啦！」在農會工作的一個姊姊大聲對我說。

這天，我正好到農會找一位平常都不在家的收件人。我直接殺進對方的工作場所抓人簽收。

若無法得知收件人的工作地點，也無從尋找，我們郵差會寫一張領取包裹的通知單，放進對方的信箱或門縫裡。等到隔日或幾天後，他們就會來郵局領取包裹，但若過了一週還是沒來領的話，我們會進行第二次投遞。

「發生什麼事了？」我問。

「我上網訂購鞋子，結果收到的商品，簡直是可以捐到印度了啊，因為那是一雙已經穿過、又髒又舊的二手鞋啊。」她說。

「我後續打去客服詢問，結果客服加我的LINE之後，說了一些有的沒有的甜言蜜語，但還是沒幫我處理。」她更生氣地說。

「都已經過多久了？妳怎麼不早點聯絡我們？還有機會可以幫妳處理退貨呀。」我說。

「上一次，妳不也是買了標榜好吃的蜂蜜，裡頭還有號稱現採的蜂窩，但寄來的卻只是一般的蜂蜜。啊蜂窩跑去哪裡了呢？不要跟我說這種蜜蜂沒有家唷。從那次的經驗，我已告訴過妳，有疑慮，切記要聯絡我呀。」

「好啦，以後不敢再亂買了。我以後有疑慮的話，會去郵局找你。」

唉聲嘆氣的她，仍拿了一瓶咖啡送我。

其實有九成九的村民都跟我說過相同的話，但九成九「都還是會繼續買」，不死心嘛。

有買過、有被騙過的收件人後來都很聰明了，他們會跑來郵局說：「我先付錢。如果產品有問題，我就當面反映。」

有一位嘎米婻，拿著包裹通知書來找我，說要領包裹。（還指定東清村的女婿郵差，那就是我啦。）

她要求我幫忙拆開看是什麼東西。我們彼此都熟識，也信任對方。

當我拿著美工刀劃開包裹，手伸進去將物品稍微拿起來看，發覺，靠，這該不會是……

「嘎米婻，好像是軟軟的東西呢……」我說。

「什麼東西啊？你直接告訴我就好了啊。」她一邊整理包包，一邊不耐煩地說。

「呃……好像是矽膠做的耶。」我彆扭地說。

「蛤？我看看。」

下一秒，她直接把包裹移到自己面前，把內容物拿出來看。

「XX娘勒XXX，我怎麼可能會買這種東西啦？！」她火爆的在郵局營業廳大聲說。

激烈的情緒，引來在場的村民過來關心。

「是什麼東西啊？唉唷，這麼會這樣啦？」別村的嘎米婻說。

「這個我不要啦，我買這個幹麼……」另一位嘎米婻不好意思地說。

「好，沒關係，我幫妳退掉就好……」我說。

「唉唷，嘎米婻～妳剛剛很讓我為難，要我說出來是什麼東西，讓我有點不好意思。」我邊把包裹裝回去，邊安慰對方。

這些廠商也太不專業了，既然要亂寄送情趣用品給收件人簽收付款，至少也要先做個簡單的市場調查，難道不曉得離島蘭嶼幾乎都是年長的長輩嗎？（還真沒禮貌。）

不過，還好嘎米婻有當場拆開看內容物，不然包裹被她帶回去後，整箱的「二、三十支情趣用品」，不曉得要放到哪裡去。

「嘎米婻，有妳的包裹，要收錢的喔。」我說。

這天，我來到漁人部落的早餐店，找收件人交付包裹，並打算收取貨到付款的費用。

當時的早餐店非常忙碌，有很多遊客在等候。嘎米婻其實也記不得自己買了些什麼，但一來不想讓我等候太久，二來她還要照顧店裡的客人，所以她趕緊請老公拿錢付款。

之後，連續幾次收到的包裹都要付款時，我察覺她開始猶豫了。

我同樣也感到非常不對勁，便問：「嘎米婻，妳最近有買東西嗎？怎麼愈買愈多？」

她面有難色。

因此，我開口直說：「沒關係，如果真的有問題，就要跟我說。我很願意幫妳做退回處理。」

我話一說完，嘎米婻像是卸下難以啟齒的重擔。

原來有幾次當她收下包裹後拆開，裡面的內容物竟然都是一些沒有用的雜物，例如牙刷、鞋油、針筒……或是原本已經收到的餐具用品重新又寄一組給她，然後又讓她多付一次錢。

「我實在很不想麻煩你們郵差幫我退貨，所以我都會自認倒楣，認為是自己網購沒注意。但這次很謝謝你願意花時間在我們這幾位老人家身上，處理網購的退貨問題。真的很謝謝你——我們的郵差。」

「弟弟，早上我老婆去郵局幫我領的包裹好像有問題呢。」部落的嘎嘎（哥哥）打電話跟我說。

「是喔，因為你老婆說你有買東西，所以我就沒有太多疑慮，讓她收走了啊。」

「那你下班後可以來我家一趟嗎？我給你看看內容物，再幫我評評理。」

自從我來到蘭嶼當郵差，時常有這種「售後服務項目」，也使得如果有郵務的相關問題，村民偏向找我。

但也不全然都可以在當天就處理完成，還得看收件人住在哪一個部落。有順路當然最好，沒有的話，只能等明天有經過時再去一趟，或請對方來郵局一趟。

「本來是要送給我叔叔的捲線器釣具，誰知道收到的是『小朋友要玩的釣具』。X，他媽的！」

我靠近看，連我都不禁笑了出來。

「真的是很糟糕的直播賣家，我要把他擷取下來，告訴朋友說不要買他的釣具用品。」嘎嘎氣憤地說。

他滑著手機裡的相簿，尋找他所拍下的賣家資料，要秀給我看。

「啊，這個是能夠釣什麼魚啦？你確定要送我這個當生日禮物喔？」這時剛回到家的叔叔看到這一幕。

「沒有啦，叔叔，因為我被賣家騙，所以請弟弟來幫我看一下包裹。」嘎嘎急忙向叔叔解釋。

「沒關係，我們把東西包裝好，把原有的配件都放回去。我幫你處理退貨問題。」