印尼總統佐科威向外投信心喊話，保證2024大選後新政府將持續建設新首都，

根據《路透社》報導，本週三（7日）一場由新加坡淡馬錫控股主辦的永續發展的會議上，印尼總統佐科威向所有對建設新首都努山塔拉（Nusantara）有興趣的投資者提供價值26億美元（新台幣9兆848億元）的300項投資計劃，涵蓋住房、交通和能源等領域。

「一切都會好起來的，不用擔心，你們在印尼的投資是安全的，努山塔拉的發展會持續進行。」佐科威說，並補充努山塔拉將成為「被大自然包圍的世界級智慧城市」。

據新加坡媒體《Today Online》報導，佐科威在會議上表示，印尼在新能源和可再生能源具有「非常大的潛力」，該國可以通過地熱、風能、太陽能、生物燃料和水力等自然資源生產434吉瓦的電力。佐科威也舉例，印尼全國有4400條河流，其中就包含有128條大河，這些大河都可以作為水力發電站的水源。

Photo Credit:GettyImages 努山塔拉雨林。

為了吸引私營部門的早期投資，除了提供300項投資計劃，該政府還準備了財政激勵措施以吸引投資，例如免稅期。而在320億美元（約新台幣9850億元）的開發成本中，約20%由印尼政府出資，其餘部分將由國內及國外投資者承擔。

在佐科威的兩個任期內，將國內基礎設施發展作為優先事項，而努山塔拉將會是他一部分的政策遺產，因為他將在2024年2月卸任，結束10年的總統任期。

這也造成投資者擔心在明年總統選舉的權力交接後，新首都的發展可能會因佐科威卸任後失去可行性和未來，例如曾經表示投資意願的日本軟銀集團，該公司於2022年3月正式宣布不會投資該項目，目前也未有私營部門簽署任何投資協議的相關消息。對此，佐科威保證下一任領導人和政府將繼續關注國家建設的發展。

「新加坡的朋友非常了解我們，無論是誰領導印尼，都會將這個偉大的國家變成亞洲的強國和巨人。」他說。並補充：「所以我建議各位不要等太久、不要只是坐視，這是一個千載難逢的機會，印尼非常迷人，所有人都可以參與其中。」

努山塔拉項目負責人Bambang Susantono則在同一個會議上表示，投資該項目將獲得高報酬率，並指出投資電力系統的潛在回報率為11%至13%。他也補充，來自韓國、日本、中國、德國和阿拉伯聯合大公國的各國投資者正在評估投資的可能性，上週約有100位潛在投資者造訪努山塔拉，但該負責人對此沒有詳細說明。

預計2024年，將有16000名公務員、軍人和警察將遷往努山塔拉，而政府大樓的建設正在進行中，但截至2023年3月，現場只看到工人臨時安置點。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒