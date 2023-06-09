自製龍珠：去中心管理比特幣遺產
我們想讓你知道的是
本文介紹的是在不依賴單一組織或個人的前提下，於死後把管理密碼貨幣資產的私鑰，交予遺產的接管人。
港府日前入稟申請禁制令，附上32條YouTube影片鏈接，禁止傳播《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），企圖避免搜索「香港國歌」時，《願榮光》出現於首位的尷尬[1]。我認為這個做法十分聰明，希望港府也能申請禁制所有敗壞的書本，好讓小市民如我積極配合，整理「香港去中央圖書館」時知道該收藏甚麼書目，維護國家安全，免墮法網。
本週轉一下話題，談談遺產。以往不少人問過ChatCKX，密碼貨幣的遺產可以怎樣處理，趁這次，讓我們公開討論這個華人禁忌。
釐清需求：去中心管理比特幣遺產
就像接案子的斜槓，首先我得釐清需求。標題說的「去中心」（in a decentralized way），是指不依賴單一組織或個人。反過來說，使用傳統的遺產安排，把私鑰交予律師並託付於自己死後轉交受益人，可能會出現甚麼問題，這個不難想像。平日我傾向以「分散式」表達「decentralized」，不過在此語境容易產生「把遺產分散出去」的歧異，唯有沿用「去中心」這個說法。
另外，以下討論的方法其實適用於幾乎任何密碼貨幣，標題說「比特幣」是因為比較好懂，畢竟它是一個超然的存在，是「儲存價值的密碼貨幣」的代名詞，分散程度最高，適合作為遺產的載體。題外話，因此我不主張BRC-20等功能。
其次，如果遺產只包含以太幣和其他使用以太坊承載的幣種，可以用一些相對簡單，比較接近地球人習慣的方法去管理遺產，這些日後可以再作討論。但以太幣雖然主流，畢竟不是密碼貨幣的全部，使用solidity智能合約等方法，沒法處理如比特幣、LikeCoin等遺產。
最後，我們關心的是自主管理（self-custody）的比特幣，假如資產存放於中心化交易所（centralized exchnage，CEX），以下方法既不適合也不必要，用戶只需要聯繫客戶服務，了解身後交易所內資產的管理辦法，比如Coinbase就可在提供死亡證後，讓家人接管死者帳號。[2]
反正，只要資產存放於CEX，而假設交易所於某一國家註冊，傳統的法例就應該能處理遺產。再說，既然生前把大部分資產存放於CEX，大概也不會覺得處理遺產時需要使用去中心的方式。
SLIP-39：原理等同龍珠
換言之，本文介紹的是在不依賴單一組織或個人的前提下，於死後把管理密碼貨幣資產的私鑰，交予遺產的接管人。
方法說出來其實相當簡單，只是把私鑰分成幾塊碎片分別交予親友，事前拜托他們於自己死後將碎片交予遺產接管人，再把碎片重新組合成私鑰使用。
當然，雖然說來簡單，還是牽涉一些細節：
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把私鑰分成碎片，不是自行按每幾個字切開，把助記詞平分幾份，比如把24字的助記詞分成第1-8、9-16、17-24詞的3份碎片。
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正確的方法是按SLIP-39標準[3]，以密碼學原理把助記詞分成m份，並指定當中n份可以重新合併出完整的助記詞。
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舉例，你可以把助記詞分成5份碎片，並設定只要掌握當中的3份碎片，就能重新組合出完整的助記詞。
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「n of m」這個選擇，基本原則是n>=2、n
=3；因為如果n小於2，便完全沒有去中心的效果；如果n等於m，雖然也無不可，但萬一當中任何一人丟失碎片，便永遠無法重新組合出助記詞，換言之也缺乏去中心化避免單點故障的意義，也因此m需要是3或以上。
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視乎個人情況，2/3、3/4、3/5、4/6、4/7、5/7等都是合理的安排，可按想要達到的保險程度作決定。
或許你已經發現，假如n=m=7，就是我們熟悉的七龍珠。不過，如果當年拿美星人製作龍珠時考慮到n 以下讓我召喚5位老朋友，由Alice示範如何把私鑰分成3份碎片，分別交予Bob、Carol和Dave，並囑咐3位朋友在自己死後把碎片交到Eve手上。3位朋友裡面，只要其中2位滿足承諾，Eve就能 首先，Alice需要到Github下載打碎和組合助記詞的工具 Alice的電腦並未安裝Node.js，因此先到官網下載並安裝 Alice是Mac用戶，使用Terminal解壓從 Github 下載的 zip 檔，關掉 WiFi 和所有連線，運行： Alice直接拍enter，讓程式生成新助記詞並同時分成3份碎片。如要把現有助記詞拆分成碎片，可以輸入自己的助記詞（請DYOR - do your own research） Alice按程序提示，分別回覆3（m）、2（n）、bob、carol、dave Alice 分別抄下屬於 Bob、Carol 和 Dave 的碎片 7. Alice抄下24字助記詞自用，無需亦不應向Bob、Carol和Dave透露 8. Alice把3份助記詞碎片分別交予Bob、Carol和Dave，囑咐3位於自己去世後把碎片交予Eve 除了以上步驟，還有些注意事項（best practices）： 以上方法不會暴露Alice的錢包地址和資產。 mnemonic-secret-sharing為以前LikeCoin開發團隊實際使用的工具，網上還有其他工具可供選擇，如SLIP-39[4]和 Mnemonic Shares 網頁[5]等。這些工具看起來比較「人性化」，但也因此產生若干風險，比如你要怎樣知道一個網頁有否在伺服器端存下你的助記詞等。選用的話，請務必DYOR。 考慮人選時注意各種層面的分散，最理想的是Bob、Carol、Dave互不認識；最差的是Bob、Carol、Dave三者為好友或親人。 Bob、Carol、Dave不需要也不應該知道除自己外還有多少人、甚麼人持有私鑰碎片。 所有數位溝通，需使用端對端加密的工具如Signal[6]。透露私鑰碎片前，應該確認對方身分。 除了私鑰碎片，Alice最好同時提供更多資訊予托管人，比如Eve的加密聯繫方法，Eve以外的備選承繼人等等。 Alice可加入除身故外，其他把碎片交予Eve的條件，比如失聯一年，失去人身自由半年等等。 Eve可預先得悉Alice過身後會有人聯繫，碎片的組合方法，資產放在哪些區塊鏈等資料，但沒必要知道碎片托管人的具體身分。 每年演習，確認Bob、Carol、Dave保存好私鑰碎片，避免丟失、沒法辨識自己字跡，誤以為Alice開玩笑等各種潛在問題。 Bob、Carol、Dave的人選除了親朋好友，只要符合以上原則，也可以是機構和律師等。 明白到以上原理，應該就能想到「七龍珠」的具體用法還有很多變化，比如說，遺產除了是資產，也可以是資料和藝術作品，況且對於一位作者來說，作品就是資產。 又例如，以上方法同時產生的效果是，Bob、Dave、Carol充當了Alice私鑰的分散式備份。事實上，Ledger上月弄得滿城風雨的Recover功能，使用的正是這個方法，但分別是Bob、Dave、Carol都是由Ledger選定，而且身分公開，且是註冊公司，總得聽命於某些政府。 最後，不厭其煩地再次提醒，私鑰以及其碎片是你的資產的藏寶圖，不能公開，也不應以手機拍照，備份到雲端。以上我為作出了「完美」的錯誤示範，貼出了Alice的私鑰碎片，有興趣的讀者大可一嚐駭客滋味，透過線索組合出Alice的私鑰，偷取裡頭的資產。為免大家空手而回，我特意發送了一些LIKE和3個本文的Writing NFT到Alice的默認LikeCoin地址，各位手快的話請高抬貴手，不要一次過全部轉走，留點樂趣給手慢的讀者。 注： 文章獲授權轉載，轉自《區塊鏈社會學》週報，原文可見於此。 【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！ 責任編輯：Alex
步驟演示
召喚神龍 組合出助記詞。
https://github.com/likecoin/mnemonic-secret-sharing
運行該工具需要使用到Node.js，建議最低用v14。
https://nodejs.org/en/download
node index.js
如你是Windows用戶，可使用Command進行以上操作；至於Linux的用戶⋯⋯不需我多講了吧。
注意事項
弄髒雙手 召喚神龍
核稿編輯：Alvin
以下讓我召喚5位老朋友，由Alice示範如何把私鑰分成3份碎片，分別交予Bob、Carol和Dave，並囑咐3位朋友在自己死後把碎片交到Eve手上。3位朋友裡面，只要其中2位滿足承諾，Eve就能
首先，Alice需要到Github下載打碎和組合助記詞的工具
Alice的電腦並未安裝Node.js，因此先到官網下載並安裝
Alice是Mac用戶，使用Terminal解壓從 Github 下載的 zip 檔，關掉 WiFi 和所有連線，運行：
Alice直接拍enter，讓程式生成新助記詞並同時分成3份碎片。如要把現有助記詞拆分成碎片，可以輸入自己的助記詞（請DYOR - do your own research）
Alice按程序提示，分別回覆3（m）、2（n）、bob、carol、dave
Alice 分別抄下屬於 Bob、Carol 和 Dave 的碎片
7. Alice抄下24字助記詞自用，無需亦不應向Bob、Carol和Dave透露
8. Alice把3份助記詞碎片分別交予Bob、Carol和Dave，囑咐3位於自己去世後把碎片交予Eve
除了以上步驟，還有些注意事項（best practices）：
以上方法不會暴露Alice的錢包地址和資產。
mnemonic-secret-sharing為以前LikeCoin開發團隊實際使用的工具，網上還有其他工具可供選擇，如SLIP-39[4]和 Mnemonic Shares 網頁[5]等。這些工具看起來比較「人性化」，但也因此產生若干風險，比如你要怎樣知道一個網頁有否在伺服器端存下你的助記詞等。選用的話，請務必DYOR。
考慮人選時注意各種層面的分散，最理想的是Bob、Carol、Dave互不認識；最差的是Bob、Carol、Dave三者為好友或親人。
Bob、Carol、Dave不需要也不應該知道除自己外還有多少人、甚麼人持有私鑰碎片。
所有數位溝通，需使用端對端加密的工具如Signal[6]。透露私鑰碎片前，應該確認對方身分。
除了私鑰碎片，Alice最好同時提供更多資訊予托管人，比如Eve的加密聯繫方法，Eve以外的備選承繼人等等。
Alice可加入除身故外，其他把碎片交予Eve的條件，比如失聯一年，失去人身自由半年等等。
Eve可預先得悉Alice過身後會有人聯繫，碎片的組合方法，資產放在哪些區塊鏈等資料，但沒必要知道碎片托管人的具體身分。
每年演習，確認Bob、Carol、Dave保存好私鑰碎片，避免丟失、沒法辨識自己字跡，誤以為Alice開玩笑等各種潛在問題。
Bob、Carol、Dave的人選除了親朋好友，只要符合以上原則，也可以是機構和律師等。
明白到以上原理，應該就能想到「七龍珠」的具體用法還有很多變化，比如說，遺產除了是資產，也可以是資料和藝術作品，況且對於一位作者來說，作品就是資產。
又例如，以上方法同時產生的效果是，Bob、Dave、Carol充當了Alice私鑰的分散式備份。事實上，Ledger上月弄得滿城風雨的Recover功能，使用的正是這個方法，但分別是Bob、Dave、Carol都是由Ledger選定，而且身分公開，且是註冊公司，總得聽命於某些政府。
最後，不厭其煩地再次提醒，私鑰以及其碎片是你的資產的藏寶圖，不能公開，也不應以手機拍照，備份到雲端。以上我為作出了「完美」的錯誤示範，貼出了Alice的私鑰碎片，有興趣的讀者大可一嚐駭客滋味，透過線索組合出Alice的私鑰，偷取裡頭的資產。為免大家空手而回，我特意發送了一些LIKE和3個本文的Writing NFT到Alice的默認LikeCoin地址，各位手快的話請高抬貴手，不要一次過全部轉走，留點樂趣給手慢的讀者。
注：
文章獲授權轉載，轉自《區塊鏈社會學》週報，原文可見於此。
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南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。