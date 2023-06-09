自製龍珠：去中心管理比特幣遺產

港府日前入稟申請禁制令，附上32條YouTube影片鏈接，禁止傳播《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），企圖避免搜索「香港國歌」時，《願榮光》出現於首位的尷尬[1]。我認為這個做法十分聰明，希望港府也能申請禁制所有敗壞的書本，好讓小市民如我積極配合，整理「香港去中央圖書館」時知道該收藏甚麼書目，維護國家安全，免墮法網。

圖片由作者提供 Apple Music流行榜：薑糖請放心，Tim Cook一定會配合中國香港政府下架《願榮光歸香港》，讓姜濤重登冠軍

本週轉一下話題，談談遺產。以往不少人問過ChatCKX，密碼貨幣的遺產可以怎樣處理，趁這次，讓我們公開討論這個華人禁忌。

釐清需求：去中心管理比特幣遺產

就像接案子的斜槓，首先我得釐清需求。標題說的「去中心」（in a decentralized way），是指不依賴單一組織或個人。反過來說，使用傳統的遺產安排，把私鑰交予律師並託付於自己死後轉交受益人，可能會出現甚麼問題，這個不難想像。平日我傾向以「分散式」表達「decentralized」，不過在此語境容易產生「把遺產分散出去」的歧異，唯有沿用「去中心」這個說法。

另外，以下討論的方法其實適用於幾乎任何密碼貨幣，標題說「比特幣」是因為比較好懂，畢竟它是一個超然的存在，是「儲存價值的密碼貨幣」的代名詞，分散程度最高，適合作為遺產的載體。題外話，因此我不主張BRC-20等功能。

其次，如果遺產只包含以太幣和其他使用以太坊承載的幣種，可以用一些相對簡單，比較接近地球人習慣的方法去管理遺產，這些日後可以再作討論。但以太幣雖然主流，畢竟不是密碼貨幣的全部，使用solidity智能合約等方法，沒法處理如比特幣、LikeCoin等遺產。

最後，我們關心的是自主管理（self-custody）的比特幣，假如資產存放於中心化交易所（centralized exchnage，CEX），以下方法既不適合也不必要，用戶只需要聯繫客戶服務，了解身後交易所內資產的管理辦法，比如Coinbase就可在提供死亡證後，讓家人接管死者帳號。[2]

反正，只要資產存放於CEX，而假設交易所於某一國家註冊，傳統的法例就應該能處理遺產。再說，既然生前把大部分資產存放於CEX，大概也不會覺得處理遺產時需要使用去中心的方式。

SLIP-39：原理等同龍珠

換言之，本文介紹的是在不依賴單一組織或個人的前提下，於死後把管理密碼貨幣資產的私鑰，交予遺產的接管人。

方法說出來其實相當簡單，只是把私鑰分成幾塊碎片分別交予親友，事前拜托他們於自己死後將碎片交予遺產接管人，再把碎片重新組合成私鑰使用。

當然，雖然說來簡單，還是牽涉一些細節：

把私鑰分成碎片，不是自行按每幾個字切開，把助記詞平分幾份，比如把24字的助記詞分成第1-8、9-16、17-24詞的3份碎片。 正確的方法是按SLIP-39標準[3]，以密碼學原理把助記詞分成m份，並指定當中n份可以重新合併出完整的助記詞。 舉例，你可以把助記詞分成5份碎片，並設定只要掌握當中的3份碎片，就能重新組合出完整的助記詞。 「n of m」這個選擇，基本原則是n>=2、n =3；因為如果n小於2，便完全沒有去中心的效果；如果n等於m，雖然也無不可，但萬一當中任何一人丟失碎片，便永遠無法重新組合出助記詞，換言之也缺乏去中心化避免單點故障的意義，也因此m需要是3或以上。 視乎個人情況，2/3、3/4、3/5、4/6、4/7、5/7等都是合理的安排，可按想要達到的保險程度作決定。