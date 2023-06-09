2023/06/09,
科技

自製龍珠：去中心管理比特幣遺產

自製龍珠：去中心管理比特幣遺產
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我們想讓你知道的是

本文介紹的是在不依賴單一組織或個人的前提下，於死後把管理密碼貨幣資產的私鑰，交予遺產的接管人。

港府日前入稟申請禁制令，附上32條YouTube影片鏈接，禁止傳播《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），企圖避免搜索「香港國歌」時，《願榮光》出現於首位的尷尬[1]。我認為這個做法十分聰明，希望港府也能申請禁制所有敗壞的書本，好讓小市民如我積極配合，整理「香港去中央圖書館」時知道該收藏甚麼書目，維護國家安全，免墮法網。

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Apple Music流行榜：薑糖請放心，Tim Cook一定會配合中國香港政府下架《願榮光歸香港》，讓姜濤重登冠軍

本週轉一下話題，談談遺產。以往不少人問過ChatCKX，密碼貨幣的遺產可以怎樣處理，趁這次，讓我們公開討論這個華人禁忌。

釐清需求：去中心管理比特幣遺產

就像接案子的斜槓，首先我得釐清需求。標題說的「去中心」（in a decentralized way），是指不依賴單一組織或個人。反過來說，使用傳統的遺產安排，把私鑰交予律師並託付於自己死後轉交受益人，可能會出現甚麼問題，這個不難想像。平日我傾向以「分散式」表達「decentralized」，不過在此語境容易產生「把遺產分散出去」的歧異，唯有沿用「去中心」這個說法。

另外，以下討論的方法其實適用於幾乎任何密碼貨幣，標題說「比特幣」是因為比較好懂，畢竟它是一個超然的存在，是「儲存價值的密碼貨幣」的代名詞，分散程度最高，適合作為遺產的載體。題外話，因此我不主張BRC-20等功能。

其次，如果遺產只包含以太幣和其他使用以太坊承載的幣種，可以用一些相對簡單，比較接近地球人習慣的方法去管理遺產，這些日後可以再作討論。但以太幣雖然主流，畢竟不是密碼貨幣的全部，使用solidity智能合約等方法，沒法處理如比特幣、LikeCoin等遺產。

最後，我們關心的是自主管理（self-custody）的比特幣，假如資產存放於中心化交易所（centralized exchnage，CEX），以下方法既不適合也不必要，用戶只需要聯繫客戶服務，了解身後交易所內資產的管理辦法，比如Coinbase就可在提供死亡證後，讓家人接管死者帳號。[2]

反正，只要資產存放於CEX，而假設交易所於某一國家註冊，傳統的法例就應該能處理遺產。再說，既然生前把大部分資產存放於CEX，大概也不會覺得處理遺產時需要使用去中心的方式。

SLIP-39：原理等同龍珠

換言之，本文介紹的是在不依賴單一組織或個人的前提下，於死後把管理密碼貨幣資產的私鑰，交予遺產的接管人。

方法說出來其實相當簡單，只是把私鑰分成幾塊碎片分別交予親友，事前拜托他們於自己死後將碎片交予遺產接管人，再把碎片重新組合成私鑰使用。

當然，雖然說來簡單，還是牽涉一些細節：

  1. 把私鑰分成碎片，不是自行按每幾個字切開，把助記詞平分幾份，比如把24字的助記詞分成第1-8、9-16、17-24詞的3份碎片。

  2. 正確的方法是按SLIP-39標準[3]，以密碼學原理把助記詞分成m份，並指定當中n份可以重新合併出完整的助記詞。

  3. 舉例，你可以把助記詞分成5份碎片，並設定只要掌握當中的3份碎片，就能重新組合出完整的助記詞。

  4. 「n of m」這個選擇，基本原則是n>=2、n=3；因為如果n小於2，便完全沒有去中心的效果；如果n等於m，雖然也無不可，但萬一當中任何一人丟失碎片，便永遠無法重新組合出助記詞，換言之也缺乏去中心化避免單點故障的意義，也因此m需要是3或以上。

  5. 視乎個人情況，2/3、3/4、3/5、4/6、4/7、5/7等都是合理的安排，可按想要達到的保險程度作決定。

或許你已經發現，假如n=m=7，就是我們熟悉的七龍珠。不過，如果當年拿美星人製作龍珠時考慮到n

步驟演示

以下讓我召喚5位老朋友，由Alice示範如何把私鑰分成3份碎片，分別交予Bob、Carol和Dave，並囑咐3位朋友在自己死後把碎片交到Eve手上。3位朋友裡面，只要其中2位滿足承諾，Eve就能 召喚神龍 組合出助記詞。

  1. 首先，Alice需要到Github下載打碎和組合助記詞的工具
    https://github.com/likecoin/mnemonic-secret-sharing
    運行該工具需要使用到Node.js，建議最低用v14。

  2. Alice的電腦並未安裝Node.js，因此先到官網下載並安裝
    https://nodejs.org/en/download

  3. Alice是Mac用戶，使用Terminal解壓從 Github 下載的 zip 檔，關掉 WiFi 和所有連線，運行：
    node index.js
    如你是Windows用戶，可使用Command進行以上操作；至於Linux的用戶⋯⋯不需我多講了吧。

  4. Alice直接拍enter，讓程式生成新助記詞並同時分成3份碎片。如要把現有助記詞拆分成碎片，可以輸入自己的助記詞（請DYOR - do your own research）

  5. Alice按程序提示，分別回覆3（m）、2（n）、bob、carol、dave

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  6. Alice 分別抄下屬於 Bob、Carol 和 Dave 的碎片

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7. Alice抄下24字助記詞自用，無需亦不應向Bob、Carol和Dave透露

8. Alice把3份助記詞碎片分別交予Bob、Carol和Dave，囑咐3位於自己去世後把碎片交予Eve

注意事項

除了以上步驟，還有些注意事項（best practices）：

  1. 以上方法不會暴露Alice的錢包地址和資產。

  2. mnemonic-secret-sharing為以前LikeCoin開發團隊實際使用的工具，網上還有其他工具可供選擇，如SLIP-39[4]和 Mnemonic Shares 網頁[5]等。這些工具看起來比較「人性化」，但也因此產生若干風險，比如你要怎樣知道一個網頁有否在伺服器端存下你的助記詞等。選用的話，請務必DYOR。

  3. 考慮人選時注意各種層面的分散，最理想的是Bob、Carol、Dave互不認識；最差的是Bob、Carol、Dave三者為好友或親人。

  4. Bob、Carol、Dave不需要也不應該知道除自己外還有多少人、甚麼人持有私鑰碎片。

  5. 所有數位溝通，需使用端對端加密的工具如Signal[6]。透露私鑰碎片前，應該確認對方身分。

  6. 除了私鑰碎片，Alice最好同時提供更多資訊予托管人，比如Eve的加密聯繫方法，Eve以外的備選承繼人等等。

  7. Alice可加入除身故外，其他把碎片交予Eve的條件，比如失聯一年，失去人身自由半年等等。

  8. Eve可預先得悉Alice過身後會有人聯繫，碎片的組合方法，資產放在哪些區塊鏈等資料，但沒必要知道碎片托管人的具體身分。

  9. 每年演習，確認Bob、Carol、Dave保存好私鑰碎片，避免丟失、沒法辨識自己字跡，誤以為Alice開玩笑等各種潛在問題。

  10. Bob、Carol、Dave的人選除了親朋好友，只要符合以上原則，也可以是機構和律師等。

弄髒雙手　召喚神龍

明白到以上原理，應該就能想到「七龍珠」的具體用法還有很多變化，比如說，遺產除了是資產，也可以是資料和藝術作品，況且對於一位作者來說，作品就是資產。

又例如，以上方法同時產生的效果是，Bob、Dave、Carol充當了Alice私鑰的分散式備份。事實上，Ledger上月弄得滿城風雨的Recover功能，使用的正是這個方法，但分別是Bob、Dave、Carol都是由Ledger選定，而且身分公開，且是註冊公司，總得聽命於某些政府。

最後，不厭其煩地再次提醒，私鑰以及其碎片是你的資產的藏寶圖，不能公開，也不應以手機拍照，備份到雲端。以上我為作出了「完美」的錯誤示範，貼出了Alice的私鑰碎片，有興趣的讀者大可一嚐駭客滋味，透過線索組合出Alice的私鑰，偷取裡頭的資產。為免大家空手而回，我特意發送了一些LIKE和3個本文的Writing NFT到Alice的默認LikeCoin地址，各位手快的話請高抬貴手，不要一次過全部轉走，留點樂趣給手慢的讀者。

注：

  1. 律政司入稟高院申禁制令　禁公眾傳播《願榮光歸香港》（6-6-2023，明報）
  2. Coinbase: How do I gain access to a deceased family member's Coinbase account?
  3. https://github.com/satoshilabs/slips/blob/master/slip-0039.md
  4. SLIP-39: https://slip39.com/
  5. https://iancoleman.io/slip39/
  6. https://www.signal.org/

文章獲授權轉載，轉自《區塊鏈社會學》週報，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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