半導體人才戰：碩士班沒畢業就幾乎被搶光！半導體業已不見得是理工科學子首選？
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從學生的角度來看，為何連出自電機、電子、物理、資工等半導體主力科系的大學生，不想繼續走這條路，反而投入太空科學及工程領域？中央大學太空科學與工程學系系主任趙吉光博士觀察，原因至少有三個。
文：劉煥彥
全台半導體產業大喊人力及人才不足，有意投身半導體的人才，求職門檻不若過去高聳，但奇妙的是，如今新生代的理工科系大學生，不見得都把半導體業視為未來求職首選。
同樣奇妙的是，身為國內太空教育先鋒的國立中央大學太空科學與工程學系（含研究所），數十年來都是冷灶，每年學生招不滿是常態，近幾年卻吸引愈來愈多各大學半導體主力科系（電機、電子、物理、化學、資工等）的大學畢業生報考，佔比甚至過半。
更令人意外的是，過去兩年來，中大太空所的碩士畢業生，幾乎在畢業前就被相關廠商「預訂一空」，大約每個星期就有兩家企業上門找太空系要人才。
為何在半導體工作機會遍地開花之下，有相關系所大學生寧願投入太空所及太空產業，廠商更是大搶人？
政策支持＋低軌衛星趨勢，太空人才需求水漲船高
若從人才需求來看有兩股動力，第一是政府政策支持發展太空產業、2023年把國家太空中心（TASA）改組為行政法人、每年預算翻倍，人才需求自然水漲船高。
第二，低軌衛星通信（LEO）成為國際趨勢，國內科技大廠不能自外，甚至已看到商機，因此也開始儲備人才。
國家太空中心1月初正式改制為行政法人，英文名稱也從NSPO改為TASA，取發音接近美國國家航空暨太空總署NASA之便。
根據當時太空中心說明，「自製氣象衛星「獵風者」（Triton）已就緒，今年整裝待發；此外還有福衛八號、合成孔徑雷達衛星、B5G低軌通訊衛星計畫進行中」。
「未來，還要進一步完備國家發射場域，並啟動小型衛星載具計畫。」
為了因應如此繁多的計畫，太空中心今年大規模徵才，預計招募近百人，且希望未來三年招募300人。
電子五哥鎖定低軌衛星，鴻海進度最超前
同樣的，國內科技業看到了LEO帶來的全新發展及商機，其中在電子五哥中以鴻海的進度最超前，也有其他的電子五哥評估進入這個領域。
鴻海研究院已經與中央大學太空系合作開發一顆低軌通信衛星（立方衛星），預計今年發射升空。
鴻海在2022年鴻海科技日曾展出這顆立方衛星的模型，董事長劉揚偉在本月法說會也提到，低軌衛星將完成最終測試階段，預計今年第四季發射升空。鴻海將推動低軌衛星星系產業化，打造下一代高度韌性網路基礎架構。
電子五哥、新創公司、太空中心供應商，全都找上門要人才
中央大學太空科學與工程學系系主任趙吉光博士接受《今周刊》專訪時表示，碩士班同學幾乎被廠商搶光，在過去兩年比較明顯，來徵才的業者從大公司（像電子五哥）、新創公司、轉進太空產業的中小企業，到太空中心／中山科學研究院的供應商都有。
「它們（電子五哥）需要人才，你看到它們有投錢、投資在人身上，就知道是玩真的。太空中心或中科院的供應商，它們如果拿到經費（案子），也要有人才來執行。」
他觀察，有意進軍太空產業的國內科技業者，不可能從頭到尾都自己研發，所以從大學入手是最快的方式，而且想物色的年輕太空人才領域，從衛星、地面站到天線都有。
至於廠商找中大太空系學生的方式，除了招募碩士畢業生，另一個常用途徑就是產學博士班。
趙吉光說明，若博士生是想走工程方向而非科學方向，同樣很容易被廠商搶光，因為廠商希望學生一進博士班，就能資助他或她到四年後畢業，並且作業界希望做的題目，這樣博士拿到就直接就業。
鐳洋科技揪中央大學成立太空研發中心，攻立方衛星技術
此外，專攻陣列天線及先進射頻研發的鐳洋科技，今年2月中與中央大學在桃園青埔成立太空研發中心，雙方將共同打造立方衛星整測實驗室，以深化台灣的立方衛星產業鏈。
中央大學校長周景揚當時表示，太空科學是中大的重要研究領域，中大擁有全國獨一無二的太空科學與工程學系、太空科學與科技研究中心、太空與遙測研究中心。透過產官學緊密合作，將能加速國內精進自行研發能力及發射衛星酬載與立方衛星，創造三贏。
鐳洋科技董事長王奕翔則指出，鐳洋在PCB、衛星天線及航太零組件都有一定優勢，是多家歐美大廠極力接洽的對象，惟缺少發射場域及飛行履歷自證實力。透過與中央大學的太空研發中心，可望深化國內自製立方衛星產業鏈的合作。
「很多這些同學來念中央太空所，是為了興趣！」
至於從學生的角度來看，為何連出自電機、電子、物理、資工等半導體主力科系的大學生，不想繼續走這條路，反而投入太空科學及工程領域？
趙吉光觀察，原因至少有三個。
第一，如果是進半導體業，「不是每個人都想顧機台」。就算想要走研發，非台清交成的半導體主力科系畢業生，也不見得會受到晶圓代工業者青睞。
第二，「很多這些半導體系所同學來念中央太空所，是為了興趣！」
他說明，台灣的學生學習動機最強，是在高中升大學時，但很多人的學習興趣在大學四年被摧毀殆盡、慢慢磨光。
「我們碰到有些同學，過去沒有機會接觸太空，或是當初選的大學科系不是自己要的，所以想回頭過來選太空。」
第三，部分同學是出於就業動機，因為樂觀看待未來太空領域的就業市場。
中大太空系所多次更名，可追溯至1962年
中央大學的太空科學與工程學系（含研究所），歷史可以追溯至1962年，中大在台灣復校時成立的地球物理研究所，在1968年至1983年陸續成立了大氣物理系的學士班、碩士班及博士班。
1990年及1993年，中大成立了國內第一個太空科學研究所的碩士班及博士班。
到了2017年，太空科學研究所更名為太空科學與工程研究所，並於2018年將「大氣科學學系太空組」學士班和「太空科學與工程研究所」碩士班與博士班，合併為「太空科學與工程學系」的學士班、碩士班及博士班。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。