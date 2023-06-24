【小說】阮越清《告白者》選摘：或許我已不再是間諜或臥底，但我絕對是個幽靈
我們想讓你知道的是
《告白者》延續其一鳴驚人處女作《同情者》的刺激、緊湊的情節外，同樣運用第一人稱的獨白與倒敘法，描述主角離開美國的後續故事。透過主角的自我對話呈現自我存在與各種主義的反思，深刻地叩問殖民與被殖民、難民等社會面向。
文：阮越清（Viet Thanh Nguyen）
或許我已不再是間諜或臥底，但我絕對是個幽靈。
我怎麼可能不是呢？畢竟我頭上有兩個洞，洞裡頭滲出黑色墨水，而我就用那墨水寫下這些字。多麼奇妙的狀況啊，雖然我已經死了，卻仍在樂園的小房間裡寫著這些句子。這勢必使我成為幽靈寫手吧，因此我很輕易——哪怕有點令人發毛——把我的筆浸入從那雙孔湧出的墨水中。那兩個洞一個是我自己鑽的，一個是我最好的朋友兼血盟兄弟阿邦鑽的。阿邦，把槍放下。你只能殺死我一次。
倒也未必。我仍然是個雙面人和雙心人，其中一張臉和其中一顆心或許還是完整的。有兩顆心，我便能夠從雙方角度看待任何議題，儘管我曾經往臉上貼金，以為這是種天賦，可現在我已明白它其實是種詛咒。有兩顆心的人除了是變種人之外，還會是什麼？也許甚至算怪物。對，我承認！我不只是一個，而是兩個。不只是我，而是你。不只是我，而是我們。
你問我我們應該怎麼稱呼，我們已經度過很長一段沒有名字的日子。我猶豫著，沒有直接回答你，因為我習慣不直接回答問題。我有很多壞習慣，每次有人強制戒除我一個壞習慣——我從未心甘情願地放棄這種事——我總是會哼哼唧唧、眼淚汪汪地重拾舊習。
且拿這些文字為例好了。我在寫字，而寫字是最壞的習慣。當大部分的人努力榨取他們的人生，為五斗米折腰，邊享受陽光邊吸收維生素D，獵捕同類好跟對方繁衍或純粹交配，並拒絕思考死亡的事，我則在樂園一角用紙筆消磨時間，變得愈來愈蒼白瘦弱，挫敗像水蒸氣一樣由我頭頂冒出，悲慟的汗水黏在我身上。
我可以告訴你我護照上的名字是什麼：武名。我預期要來巴黎這裡時就給自己冠上這個名字。巴黎，或者如我們的法國老師們教我們的說法：光之城。阿邦和我搭乘由雅加達起飛的班機，在晚上抵達機場。我們一跨出飛機就感到如釋重負，因為我們來到了避難所，所有難民的狂熱夢想，尤其是那些不止淪為難民一兩次、而是已經歷第三回的人：一九五四年，我出生後九年；一九七五年，我還年輕且堪稱俊俏時；以及一九七九年，區區兩年前。是否真如美國人愛說的老話，「事不過三」？阿邦嘆口氣，然後把飛機上提供的眼罩拉下來蓋住眼睛。咱們只能期盼法國比美國好。
如果用海關人員來評斷國家的優劣，這個期盼只怕要落空了。檢查我護照的那個人就跟所有保全人員一樣面無表情，只是看看我的照片再看看我。他蒼白的臉似乎顯露不滿，因為某人竟准許我進入他心愛的國家，我這個沒有上唇又沒有留小鬍子來掩飾前述事實的男人。你是越南人，這個白人說道，這是我首度涉足我父親的祖國以來別人對我說的第一句話。
對！我是武名！我連同我能使出的最好法國口音，給了海關警察我最阿諛奉承的微笑，逢迎到有點咄咄逼人的程度。但我父親是法國人，也許我也是法國人？他的官僚腦袋消化了下這句陳述，並終於露出笑容時，我心想：啊！我用法語說了第一個笑話！但他說的是：不......你......絕對......不是......法國人。看......你的......名字......就知道。然後他在我的護照蓋上入境日期：一九八一年七月十八日，往檯面對側一甩，眼睛已經越過我的肩膀看向下一個懇求者。
我跟阿邦在護照查驗站的另一頭會合。我們終於踩在高盧的土地上了，這是我父親在他的教區學校裡教我稱呼法國的方式，因此這座機場是以近代史上最偉大的法國人夏爾．戴高樂命名，也就很適合了。這個英雄從納粹手中解放法國，同時繼續奴役我們越南人。啊，矛盾哪！人性永遠揮之不去的體臭！沒人能豁免，即使是每天洗澡的美國人或越南人，或是沒有天天洗澡的法國人。不論我們的國籍為何，我們都漸漸習慣自身矛盾的香味。
怎麼了？他說。你又哭了嗎？
我沒哭，我哭著說。我只是覺得終於回家，太感動了。
阿邦現在已經習慣我突如其來地掉眼淚了。他嘆口氣，牽起我的手。他的另一隻手拎著唯一的包包，是聯合國送的廉價粗布圓筒行李袋。他的行李袋在時尚度方面跟我的皮革包完全沒得比，那個皮革包是我從南加州的西方學院畢業時，我的昔日導師克勞德送我的。克勞德眼中含著淚光告訴我：我離開菲利普斯埃克塞特學院去上耶魯大學時，我爸就送了我一個這樣的背包。
雖然他是個把審訊和暗殺視為家常便飯的中情局幹員，他對某些事還是很感情用事，像是我們的友情以及高級男士用品。我基於同樣的懷舊理由而緊緊抱著皮革包。儘管這背包並不大，不過就和阿邦的行李袋一樣，它也沒有裝滿。如同大部分的難民，我們幾乎沒有任何實質的隨身物品，不過我們的行囊中裝滿夢想和幻念、創傷和疼痛、悲傷和失落，當然，還有鬼魂。由於鬼魂沒有重量，我們要帶多少就帶多少。
經過行李輸送帶時，只有我們沒有拖著行李箱，或是推著被行李和觀光客期待壓得喘不過氣的手推車。我們不是觀光客、僑民、返國者、外交人員或商務人士，或任何一類有頭有臉的旅客，不是，我們是難民，而我們在一架名為國際噴射客機的時光機器裡的乘坐經驗，不足以使我們在一座再教育營裡受苦的一年時光，或是在名為加朗島的印尼島嶼上的難民營度過的兩年時光，統統都一筆勾消。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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