【小說】阮越清《告白者》選摘：或許我已不再是間諜或臥底，但我絕對是個幽靈

文：阮越清（Viet Thanh Nguyen）

或許我已不再是間諜或臥底，但我絕對是個幽靈。

我怎麼可能不是呢？畢竟我頭上有兩個洞，洞裡頭滲出黑色墨水，而我就用那墨水寫下這些字。多麼奇妙的狀況啊，雖然我已經死了，卻仍在樂園的小房間裡寫著這些句子。這勢必使我成為幽靈寫手吧，因此我很輕易——哪怕有點令人發毛——把我的筆浸入從那雙孔湧出的墨水中。那兩個洞一個是我自己鑽的，一個是我最好的朋友兼血盟兄弟阿邦鑽的。阿邦，把槍放下。你只能殺死我一次。

倒也未必。我仍然是個雙面人和雙心人，其中一張臉和其中一顆心或許還是完整的。有兩顆心，我便能夠從雙方角度看待任何議題，儘管我曾經往臉上貼金，以為這是種天賦，可現在我已明白它其實是種詛咒。有兩顆心的人除了是變種人之外，還會是什麼？也許甚至算怪物。對，我承認！我不只是一個，而是兩個。不只是我，而是你。不只是我，而是我們。

你問我我們應該怎麼稱呼，我們已經度過很長一段沒有名字的日子。我猶豫著，沒有直接回答你，因為我習慣不直接回答問題。我有很多壞習慣，每次有人強制戒除我一個壞習慣——我從未心甘情願地放棄這種事——我總是會哼哼唧唧、眼淚汪汪地重拾舊習。

且拿這些文字為例好了。我在寫字，而寫字是最壞的習慣。當大部分的人努力榨取他們的人生，為五斗米折腰，邊享受陽光邊吸收維生素D，獵捕同類好跟對方繁衍或純粹交配，並拒絕思考死亡的事，我則在樂園一角用紙筆消磨時間，變得愈來愈蒼白瘦弱，挫敗像水蒸氣一樣由我頭頂冒出，悲慟的汗水黏在我身上。

我可以告訴你我護照上的名字是什麼：武名。我預期要來巴黎這裡時就給自己冠上這個名字。巴黎，或者如我們的法國老師們教我們的說法：光之城。阿邦和我搭乘由雅加達起飛的班機，在晚上抵達機場。我們一跨出飛機就感到如釋重負，因為我們來到了避難所，所有難民的狂熱夢想，尤其是那些不止淪為難民一兩次、而是已經歷第三回的人：一九五四年，我出生後九年；一九七五年，我還年輕且堪稱俊俏時；以及一九七九年，區區兩年前。是否真如美國人愛說的老話，「事不過三」？阿邦嘆口氣，然後把飛機上提供的眼罩拉下來蓋住眼睛。咱們只能期盼法國比美國好。

如果用海關人員來評斷國家的優劣，這個期盼只怕要落空了。檢查我護照的那個人就跟所有保全人員一樣面無表情，只是看看我的照片再看看我。他蒼白的臉似乎顯露不滿，因為某人竟准許我進入他心愛的國家，我這個沒有上唇又沒有留小鬍子來掩飾前述事實的男人。你是越南人，這個白人說道，這是我首度涉足我父親的祖國以來別人對我說的第一句話。

對！我是武名！我連同我能使出的最好法國口音，給了海關警察我最阿諛奉承的微笑，逢迎到有點咄咄逼人的程度。但我父親是法國人，也許我也是法國人？他的官僚腦袋消化了下這句陳述，並終於露出笑容時，我心想：啊！我用法語說了第一個笑話！但他說的是：不......你......絕對......不是......法國人。看......你的......名字......就知道。然後他在我的護照蓋上入境日期：一九八一年七月十八日，往檯面對側一甩，眼睛已經越過我的肩膀看向下一個懇求者。

我跟阿邦在護照查驗站的另一頭會合。我們終於踩在高盧的土地上了，這是我父親在他的教區學校裡教我稱呼法國的方式，因此這座機場是以近代史上最偉大的法國人夏爾．戴高樂命名，也就很適合了。這個英雄從納粹手中解放法國，同時繼續奴役我們越南人。啊，矛盾哪！人性永遠揮之不去的體臭！沒人能豁免，即使是每天洗澡的美國人或越南人，或是沒有天天洗澡的法國人。不論我們的國籍為何，我們都漸漸習慣自身矛盾的香味。

怎麼了？他說。你又哭了嗎？

我沒哭，我哭著說。我只是覺得終於回家，太感動了。

阿邦現在已經習慣我突如其來地掉眼淚了。他嘆口氣，牽起我的手。他的另一隻手拎著唯一的包包，是聯合國送的廉價粗布圓筒行李袋。他的行李袋在時尚度方面跟我的皮革包完全沒得比，那個皮革包是我從南加州的西方學院畢業時，我的昔日導師克勞德送我的。克勞德眼中含著淚光告訴我：我離開菲利普斯埃克塞特學院去上耶魯大學時，我爸就送了我一個這樣的背包。

雖然他是個把審訊和暗殺視為家常便飯的中情局幹員，他對某些事還是很感情用事，像是我們的友情以及高級男士用品。我基於同樣的懷舊理由而緊緊抱著皮革包。儘管這背包並不大，不過就和阿邦的行李袋一樣，它也沒有裝滿。如同大部分的難民，我們幾乎沒有任何實質的隨身物品，不過我們的行囊中裝滿夢想和幻念、創傷和疼痛、悲傷和失落，當然，還有鬼魂。由於鬼魂沒有重量，我們要帶多少就帶多少。

經過行李輸送帶時，只有我們沒有拖著行李箱，或是推著被行李和觀光客期待壓得喘不過氣的手推車。我們不是觀光客、僑民、返國者、外交人員或商務人士，或任何一類有頭有臉的旅客，不是，我們是難民，而我們在一架名為國際噴射客機的時光機器裡的乘坐經驗，不足以使我們在一座再教育營裡受苦的一年時光，或是在名為加朗島的印尼島嶼上的難民營度過的兩年時光，統統都一筆勾消。