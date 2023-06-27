《走入西藏》：在西藏向小販問了價錢卻不買？那就別想走
我們想讓你知道的是
台灣旅客對於小販的糾纏有時會不好意思直接拒絕，而會習慣性地說「 等一下」，讓當地小販以為你有意購買而在旁邊等著，不會去招攬其他客人。這樣的認知差異很容易造成誤會。如果最後遊客仍堅持不買，可能就會上演全武行。
文：李茂榮、陳卓君
不要拔藏刀！
剛開始帶團進西藏時，路上所見都是乞丐和小販，尤其是布達拉宮和八角街等景點附近，常見到多名小販同時圍著觀光客央求買東西。我會提醒客人，盡量不要和這些小販打交道，只要開口問了價錢，不管最後買或不買都可能惹上麻煩，嚴重的甚至有生命威脅。
很多團員都以為這是危言聳聽，想說只不過是買個東西照顧小販的生活，有這麼嚴重嗎？ 但等到真的碰上了麻煩，才知道要從這群小販中全身而退有多麼困難。
小販搶生意，就算見血也不在乎
二○○五年，我帶團從那木措回到拉薩時，途中在以溫泉享有盛名的羊八井停留，讓客人可以在漫長的行程接近尾聲時，好好泡溫泉紓壓休息。大部分的客人在羊八井觀光區內的游泳池畔閒晃，還有兩名團員在附近逛地攤。這些藏人攤販所賣的通常都是天珠、綠松石、轉經筒、耳環、項鍊、藏刀、佛像、佛頭等。
休息時間過了四十分鐘，突然從停車場一邊傳來老藏人的喊叫聲，「 殺人囉！ 殺人囉！」打破原本優閒的氣氛。我和導遊一聽到叫聲，趕緊把客人集中到游泳池邊的涼亭內，避免客人受到無妄之災。
此時我們兩個人突然想到外面還有兩名團員在逛攤買東西，不約而同地跳起來大叫，「 殺人？ 會不會是我的客人被殺了？」一面暗忖：該不會是客人因為殺價與攤販吵架，結果被殺了吧我和導遊兩個人急忙往外衝，邊跑邊拔出隨身攜帶的藏刀，和匆忙衝進來警告大家的老藏人擦身而過。
老藏人一見到我們拔藏刀，對著我們大喊，「 不要拔藏刀！ 不要拔藏刀！」但我們一心只想救客人，完全不理會他。等我和導遊兩個人跑到停車場旁的攤位，就見到兩個藏族小販手拿著至少三尺長的藏刀互砍，看著手中不到二十公分長的藏刀，我們兩人馬上收起藏刀向兩旁彈開，閃得遠遠的。
我定睛一看，其中一人的頭皮已被削去了一塊，血流如注，而對手的手腕可能因為擋刀也正在流著血。原本逛地攤的團員，則躲在幾十個圍觀的藏人小販中。
一見到團員平安無事，我和導遊趕緊請所有人上車，就怕公安一來，在場的我們全成了證人或關係人，免不了要做筆錄，這一拖下去，整團就不知道哪時才走得成。萬一筆錄答得不好，說不定還會牽連我們。離開後，目擊整起事件的團員才告訴我，那兩個藏人之所以會互砍，是因為我的團員本來要向第一家小販買東西，但價格談不攏就離開了。沒想到走到隔壁攤子時，聽到整個討價還價過程的老闆馬上說：「 你開的價錢我賣給你。」此話一出，馬上得罪了第一家攤販，認為第二家小販不夠意思搶了他的生意，才會氣到拿起藏刀互砍。
問了價錢卻不買？ 那就別想走！
那次事件，讓我見識到藏人對於買賣道義的看重，一個不小心就可能踩到地雷。我就曾見過有觀光客拗不過小販哀求，買了其中一個小販的東西，卻引來其他小販兜售。已經買好東西的觀光客當然是拒絕買，沒想到這些小販卻沒好氣地說：「 同樣的東西你跟他買，卻不跟我買，是不是看不起我？」說得理直氣壯。
被小販嗆聲事小，萬一不幸被群起圍攻，情況就難收拾了。二○ ○ 六年， 我帶團到布達拉宮參觀，才一到門口就有團員與小販起了糾紛。原來是團員向小販問了價錢後，就被小販纏住。為了能讓團員順利入內參觀，我出面替客人解圍，沒想到卻惹惱了小販，朝我胸膛揍了一拳，罵道：「 都是你，不是客人不要買，是你叫客人不要買的。」我耐著性子說：「 你不要這樣，我們現在要進去布達拉宮參觀，實在沒有時間跟你買東西。」話一說完， 我轉身趕緊帶著客人離開。
參觀完後，我知道那些小販一定記得我們這群沒有買東西的旅行團，為了避免客人又因為買東西的事情被小販攔下、招惹事端，我特地在後門出口向所有團員宣布，「 跨出這個大門，向前走二十公尺就會見到我們的車子。這段路程，要請大家配合一件事情：絕對不要跟小販搭話。我在這裡先拜託你們，否則我們可能會離開不了。」沒想到，在客人上車之前還是有狀況發生了。
在這短短二十公尺的路上，每個客人身邊至少都跟著一、兩個小販，不停喊著：「 五塊」、「 十塊」、「 幫我買一個，讓我有飯吃嘛！」我正慶幸所有團員沿路上都沒搭理時，有個團員在踩上巴士階梯的時候，可能覺得連十塊錢都不願意幫忙實在過意不去，就回頭問那個一路上跟著她的小販說：「 多少錢？」
小販一聽到有人問價錢，馬上提高價碼，「 二十塊錢！」原本那個團員是好心想幫忙，卻因為小販獅子大開口，一氣之下就不想買了，頭也不回地踩上第二個階梯。這一舉動卻惹怒了小販，把我的客人硬是從車上拉了下來，大罵「 妳問了價錢卻不買，是不是要觸我霉頭啊？」。
我要導遊趕緊上前拉開正在拉扯的雙方，連司機也上前幫忙了。拉扯間，導遊撥開小販拉住女團員的手，可能力道過大，小販向後跌了一個踉蹌，馬上不甘示弱地大喊，「 打人囉！ 你怎麼可以打我！」這一喊不得了，旁邊五、六十名小販一聽到藏族女人大喊被打，紛紛圍過來看是誰敢欺負一個弱女子，準備幫族人出氣。當下我要所有客人趕緊上車出發，沒想到車正準備開動時，小販們就把車子團團圍住，想把司機拖下車，讓我們走不了。混亂之際，有小販直接從司機旁的窗戶伸手鬆開司機座位旁的門鎖，打開門，直接拿藏刀砍向司機的大腿。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。