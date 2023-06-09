德國擴大印太軍事部署，澳洲專家：讓中國更難以「欺負鄰居」

（中央社）德國近年在印太地區擴大軍事部署，國防部長最近出訪新加坡、印度等國，參與亞洲安全事務的態度比過去積極，澳洲專家指出德國已成為「團隊的一員」，此舉將讓中國「欺負鄰居」變得更複雜。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）2日起訪問新加坡、印尼、印度等國，前後長達一週；他在新加坡參加「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）會議時表示，印太地區的緊張情勢對歐洲至關重要，「德國有義務維繫當地的和平與安全，將在未來幾年強化行動」。

澳洲國立大學（ANU）國際安全與情報專家布拉克斯蘭德（John Blaxland）接受德國《世界報》（Die Welt）訪問時表示，佩斯托瑞斯的這段話等於表示「我們也能加入」，中國聽到肯定不開心，因為將讓「欺負鄰居」這件事變得更複雜。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）研究部門負責人勒梅休（Hervé Lemahieu）表示，德國藉此表態「印太地區的和平與安全對全世界有重要意義」。

德國近年將外交重心轉向亞洲，2020年首度針對印太地區制定完整的外交方針，2021年派巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）到太平洋巡弋，並與澳洲、日本等國聯合軍事演習，捍衛「以規則為基礎的國際秩序和海上自由航行」，這是德國海軍暌違近20年後首次駛進南海。

去年8月，德國首度派空軍前往亞洲，6架歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）在24小時內飛抵新加坡，德國空軍總司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）指出目的是「展現一天之內到亞洲的能力」。

佩斯托瑞斯在「香格里拉對話」演講時宣布，明年將派一艘巡防艦和一艘補給艦前往印太地區，目的是在南海等地「保護基於規則的國際秩序，這些規則我們已經簽署，應該從中受益」，並再度派空軍到澳洲參與軍演。

根據德國國防部公布的講稿，佩斯托瑞斯還指出，國際秩序正面臨嚴重考驗，如果非法入侵烏克蘭的俄羅斯獲勝，對「修正主義強權」（revisionist powers）而言將是攻擊及無端使用武力可行、且可能成功的訊號，這點同樣適用在印太地區。這番話顯然針對中國而來。

布拉克斯蘭德對德國積極參與亞洲安全表示歡迎；他說，幾年前還有人嘲笑德國軍隊在亞洲的活動，現在情況不同，德國透過部署軍艦及參與軍演，表達維持現狀和不願看到局勢惡化的意願，在安全事務成為「團隊的一員」。

不過，勒梅休研判，如果亞洲真的發生戰爭，歐洲聯盟（EU）和德國比較可能在邊緣地區扮演次要角色，不至於主動參戰。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺