後疫情時代全球陷危「飢」 台灣弱勢家庭因通膨額外辛苦，第34屆飢餓三十帶你深入國內外救援現場 合力翻轉危「飢」

台灣世界展望會會長李紹齡指出，疫情衝擊、氣候變遷、戰火衝突交相影響下，目前全球正陷入近代史上最大糧食危機、出現最熱八年的極端天氣型態及最多流離失所人口，「這些議題離我們並不遙遠，如氣候變遷、戰火衝突所導致的全球性通膨，正深切影響每一個人的生活，台灣社會底層家庭生活更加辛苦，感謝過去33年來共數百萬人次的台灣民眾響應飢餓三十，不僅救援飢餓兒童，更援助台灣因急難、意外陷入困境的家庭。地球已經扁平化！任何地方的危機都會影響我們，邀請大家再次共感飢餓，以行動搶救我們共有的未來。」

第34屆飢餓三十代言人林柏宏，也現身分享他在四月底實地走訪正經歷連續三年旱災的東非索馬利蘭，直擊兒童因糧荒嚴重營養不良，許多家庭缺乏飲用水，甚至一天只吃一餐的情形。透過展望會的服務工作，不僅支撐他們度過難關，更能以發展不同生計能力、拓展食物來源、復育綠地等方式，因應氣候變遷挑戰，「當我看見當地兒童的真實生活很震撼，也看到展望會為當地帶來的服務、建設與培力。我發現，只要每個人付出一點點，就能為遠方孩子的生活帶來非常大且長久的改變，甚至陪伴他們實現夢想，讓他們有能力幫助其他人。」他說。

Photo Credit : 世界展望會

第34屆飢餓三十協辦單位富邦金控林茂生副總亦分享：「富邦金控秉持取之社會、用之於社會的理念，自2014年開始和展望會的合作旅程，透過展望會的服務將愛心帶到斯里蘭卡、印度、烏克蘭等人道救援需求角落，今年除了持續捐款支持，我們也號召員工參與線上講座，希望更深入了解救援第一線情況。」

國內外救援千萬人次，飢餓三十牽起危難時相互扶持的手

在蘭嶼從事社工服務逾十年的台灣世界展望會東區辦事處總督導曾幸錞表示，疫情後許多從事臨時工的家庭收入銳減，在台灣偏鄉，許多單親、隔代教養家庭的主要照顧者是家中唯一經濟支柱，當他們生病、遭遇意外變故，光前往都會區就醫的各項費用就很驚人，而養病期間收入歸零，不但家中可能斷炊，孩子甚至得輟學協助家計。「曾有展望會服務的單親家庭孩子，因家長車禍過世，必須休學扛起喪葬費、房租與醫療欠款，過程中若無外界支持，很難獨自撐過去。」此時展望會及時提供急難救助金、特況家庭補助金，社工員也持續關心，協助連結資源緩解生活費、債務等難題，除了讓孩子能繼續學業，也一起陪孩子走過傷痛，「每一個人都可能突然遭遇困難，在危難時若有人適時拉一把，可能就不會跌倒。」她說。

去年「飢餓三十」匯聚民眾愛心投入國內外援助計畫，協助包含台灣在內共57國、近1,500萬人次度過危機。今年台灣世界展望會與富邦金控攜手協辦「第34屆飢餓三十人道救援行動」，以「翻轉危飢·救要現在」為主題號召各界響應，預計在台灣幫助逾6萬人次弱勢兒少與家庭，藉由特殊景況家庭補助、急難醫療補助、居家修繕、防減災等服務工作，順利走過人生低谷，更馳援至少28國、42項海外人道救援計畫，為飽受天災、糧荒、戰亂所苦的兒童與家庭伸出援手，扶持危難中搖搖欲墜的生命，並培養他們在未來回應災難的韌力。

免費線上講座、半半市集，帶你深入救援現場

飢餓三十是國內參與人數最多、影響層面最廣的公益活動，多年來成為校園生命教育活動首選、開啟民眾關懷視野，今年更特別於6/8、7/5晚間7點半舉辦兩場免費線上講座，邀請民眾與敘利亞第一線救援人員/難民青年、長年服務台灣偏鄉的社工督導對談，聆聽隱藏在國內外最脆弱角落、不為人知的故事，歡迎有興趣的民眾踴躍前往報名網頁報名參加，或洽詢台灣世界展望會報名。

除了在線救援，展望會也將於七月份，由南到北巡迴舉辦「半半市集」活動，邀請北中南民眾透過「齊飢體驗車」實地感受救援現場情境，同時串連愛心，以一份價錢購買半份食物、將另一半食物化為捐款，幫助遠方飢餓兒童獲得溫飽。「半半市集」將於7/1-2前往高雄漢神巨蛋、7/8-9在台中大遠百、7/22-23前進台北花博園區，歡迎民眾偕親朋好友前來，在別具意義的週末市集中享用一半的美味，用愛的半分飽，為飢餓兒童傳遞另一半分享的祝福。

翻轉危飢，救要現在！從捐助一日生命糧、守護氣候難民、關懷國內特況與急難家庭等，一起響應飢餓三十，為身處危難的飢餓兒童與家庭撐住希望。特別感謝富邦金控（協辦單位）、momo購物網、英業達股份有限公司、東和鋼鐵企業股份有限公司、四零四科技股份有限公司、華碩電腦、聯華電子股份有限公司、禾伸堂企業股份有限公司、諾瓦材料科技股份有限公司、長興材料工業股份有限公司、金豐禾企業股份有限公司、豐邑機構、財團法人九華山地藏庵、巨輪興業股份有限公司、宏恩集團、大瓏企業股份有限公司、介旺有限公司、禮元投資股份有限公司、泰郡建設有限公司的愛心支持，匯聚善的力量、形成循環，也減緩大型災難對世界、對我們每一個人所帶來的衝擊。

了解「飢餓三十」及線上捐款，請至台灣世界展望會官網 www.worldvision.org.tw

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