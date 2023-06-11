【小說】《潰雪》選摘：你不能在元宇宙販毒，因為看著某個東西可嗨不起來
我們想讓你知道的是
你將讀到30年來元宇宙從開始到擴張的真正故事。科幻小說家都會想像未來，但是很少有人像尼爾．史蒂文森一樣，在書出版後的30年間親身看著小說中所幻想的世界，被全球大公司Google、Amazon、蘋果、微軟……等努力實現。
文：尼爾．史蒂文森（Neal Stephenson）
阿浩靠近大街時看見兩對小情侶，多半是用父母的電腦跑來元宇宙四人約會，他們正從〇號埠爬下來。〇號埠是地方入口埠，也是單軌車站。
當然了，他看見的並非真人。他的電腦根據光纖電纜傳來的詳細規格描繪出移動圖像，他眼前所見也是其中一部分。那些都是稱為替身的軟體。他們是大家在元宇宙內用來交流的視聽軀體。阿浩的替身現在也在大街上，如果從單軌下來的兩對情侶朝他的方向看，便會看見他，就像他看見他們一樣。他們可以展開對話：阿浩人在洛杉磯的你來儲，四個青少年多半在芝加哥郊區的一張沙發上，各自捧著一臺筆電。但就跟在現實世界一樣，他們多半不會交談。兩對情侶都是好孩子，而他是孤身一人的雜種，替身服裝老套卻帶著兩把刀；他們不會想跟他打交道的。
只要不超過裝備的限制，你可以隨心所欲選擇替身的模樣。如果你很醜，你可以把你的替身做得很美。就算你剛起床，你的替身還是可以一身華美衣衫，外加一臉專業妝容。在元宇宙，你可以看起來像隻大猩猩、龍，或是一根會說話的大老二。只要在大街上走個五分鐘，這些你都看得到。
阿浩的替身看起來就像阿浩，差別在於，無論阿浩在現實世界穿什麼，他的替身總是一身黑色皮革和服。大多數類型的駭客都不會用浮誇的替身進來，因為他們知道，比起會說話的老二，成像真實的人類臉孔要複雜多了。大概就像真正懂衣服的人會分辨廉價灰色羊毛西裝和昂貴手工灰色羊毛西裝的細微差異。
你不能像寇克艦長從高空傳送下來一樣直接在元宇宙的任何地方現身。附近的人會覺得困惑又討厭，也會破壞隱喻。一般認為憑空現身（或消失回到現實世界）是一種最好在自宅範圍內執行的私密功能。最近大多數替身在結構上都算正確，剛創造出來的時候都像嬰兒一樣赤身裸體，所以無論如何，你上大街之前都必須把自己打理得像樣一點，除非你本質上就是某種不得體的東西，而且你並不在乎。
如果你是個散客，沒有所謂的自宅，舉例來說，從大眾終端機進來的人，你就會從港埠現身。大街上有二百五十六個直達埠，間隔二百五十六公里平均分布於圓周。每個間隔進一步以地方埠切分二百五十六次，相隔恰好一公里（敏銳的駭客符號學學生會注意到二百五十六這個數字強迫症般重複出現，這是二的八次方——就連那個八看起來也頗可口，它是二的二次方再乘以二）。港埠是機場的功能類比：你就是在這裡從其他地方進入元宇宙。在港埠現身後，你就可以走上大街，或是跳上單軌，或是怎樣都可以。
兩對從單軌下來的小情侶負擔不起客製替身，也不知道怎麼自己寫，只能買現成替身。其中一個女孩的替身很不賴。一般人會覺得她的替身在電視置入行銷產品之中頗具自我時尚主張。看起來她應該是買替身建構組（註冊商標）自己拼裝，用各色零件拼湊出客製化模型，看起來甚至可能有幾分神似擁有者。她的約會對象看起來也不差。
另一個女孩是布蘭蒂，她的約會對象則是克林特。布蘭蒂和克林特都是熱門的現成模型。當窮苦白人女學生要去元宇宙約會，她們總是直奔當地沃瑪特（Wal-Mart）電玩區買一個布蘭蒂。使用者可以從三種胸部尺寸中選擇：不太可能、不可能，以及荒唐可笑。布蘭蒂的臉部表情也相當有限：可愛噘嘴、可愛撩人、活潑感興趣、微笑接納、可愛迷糊。她的睫毛有半英寸長，軟體如此廉價，因此只渲染出一些硬實的烏黑薄片。當布蘭蒂拍動睫毛，你幾乎能感覺到微風吹拂。
克林特就是男生版的布蘭蒂。他的帥臉稜角分明，表情非常有限。
阿浩心不在焉地想著，不知道這兩對怎麼會湊在一起。他們的社會階級顯然迥異。可能是兄弟姊妹吧。不過他們接著走下手扶梯，消失在人群中，化為大街的一部分；大街上有夠多克林特和布蘭蒂了，足以自成種族。
大街相當繁忙。來此的大多數人都是美洲人和亞洲人——此時的歐洲仍是清晨。因為美洲人的人數優勢，路人看起來有點浮誇、超現實的感覺。對亞洲人來說，現在是中午，他們都穿著深藍色西裝。對美洲人來說，現在是派對時間，無論電腦渲染得出什麼模樣，大概都能在他們身上看到。
阿浩一跨過分隔他們社區和大街的那條線，彩色形狀就像發現新鮮路殺的禿鷹一樣開始從四面八方俯衝而至。動態廣告禁止進入阿浩的社區，但幾乎任何東西都可以進入大街。
一架飛過的戰鬥機突然起火，脫離軌道，以兩倍的音速直接朝他而來，在他面前五十英尺的位置刨入大街地面，破碎，然後爆炸，化為一團亂七八糟的殘骸和火焰，掃過路面朝他襲來，火勢增長包圍他，因此他眼前只見完美模擬渲染的洶湧火焰。
然後顯像凍結，一個男人現身在阿浩面前。他是一名駭客，經典的鬍子、蒼白皮膚、瘦巴巴體型，身穿過大的絲質防風外套，想藉此讓自己看起來稱頭些；外套上有其中一個元宇宙大遊樂園的標誌。阿浩認識這傢伙；他們以前老是在商展相遇。他過去兩個月以來一直想雇用阿浩。
「阿浩，我不懂你為什麼一直拒絕我。我們很有賺頭——港圓和日圓——而且我們的酬勞和福利可以彈性調整。我們正在組一個劍與巫術之類的東西，用得上像你一樣擁有那些技能的駭客。來跟我談談，好嗎？」
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。