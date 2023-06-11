【小說】《潰雪》選摘：你不能在元宇宙販毒，因為看著某個東西可嗨不起來

文：尼爾．史蒂文森（Neal Stephenson）

阿浩靠近大街時看見兩對小情侶，多半是用父母的電腦跑來元宇宙四人約會，他們正從〇號埠爬下來。〇號埠是地方入口埠，也是單軌車站。

當然了，他看見的並非真人。他的電腦根據光纖電纜傳來的詳細規格描繪出移動圖像，他眼前所見也是其中一部分。那些都是稱為替身的軟體。他們是大家在元宇宙內用來交流的視聽軀體。阿浩的替身現在也在大街上，如果從單軌下來的兩對情侶朝他的方向看，便會看見他，就像他看見他們一樣。他們可以展開對話：阿浩人在洛杉磯的你來儲，四個青少年多半在芝加哥郊區的一張沙發上，各自捧著一臺筆電。但就跟在現實世界一樣，他們多半不會交談。兩對情侶都是好孩子，而他是孤身一人的雜種，替身服裝老套卻帶著兩把刀；他們不會想跟他打交道的。

只要不超過裝備的限制，你可以隨心所欲選擇替身的模樣。如果你很醜，你可以把你的替身做得很美。就算你剛起床，你的替身還是可以一身華美衣衫，外加一臉專業妝容。在元宇宙，你可以看起來像隻大猩猩、龍，或是一根會說話的大老二。只要在大街上走個五分鐘，這些你都看得到。

阿浩的替身看起來就像阿浩，差別在於，無論阿浩在現實世界穿什麼，他的替身總是一身黑色皮革和服。大多數類型的駭客都不會用浮誇的替身進來，因為他們知道，比起會說話的老二，成像真實的人類臉孔要複雜多了。大概就像真正懂衣服的人會分辨廉價灰色羊毛西裝和昂貴手工灰色羊毛西裝的細微差異。

你不能像寇克艦長從高空傳送下來一樣直接在元宇宙的任何地方現身。附近的人會覺得困惑又討厭，也會破壞隱喻。一般認為憑空現身（或消失回到現實世界）是一種最好在自宅範圍內執行的私密功能。最近大多數替身在結構上都算正確，剛創造出來的時候都像嬰兒一樣赤身裸體，所以無論如何，你上大街之前都必須把自己打理得像樣一點，除非你本質上就是某種不得體的東西，而且你並不在乎。

如果你是個散客，沒有所謂的自宅，舉例來說，從大眾終端機進來的人，你就會從港埠現身。大街上有二百五十六個直達埠，間隔二百五十六公里平均分布於圓周。每個間隔進一步以地方埠切分二百五十六次，相隔恰好一公里（敏銳的駭客符號學學生會注意到二百五十六這個數字強迫症般重複出現，這是二的八次方——就連那個八看起來也頗可口，它是二的二次方再乘以二）。港埠是機場的功能類比：你就是在這裡從其他地方進入元宇宙。在港埠現身後，你就可以走上大街，或是跳上單軌，或是怎樣都可以。

兩對從單軌下來的小情侶負擔不起客製替身，也不知道怎麼自己寫，只能買現成替身。其中一個女孩的替身很不賴。一般人會覺得她的替身在電視置入行銷產品之中頗具自我時尚主張。看起來她應該是買替身建構組（註冊商標）自己拼裝，用各色零件拼湊出客製化模型，看起來甚至可能有幾分神似擁有者。她的約會對象看起來也不差。

另一個女孩是布蘭蒂，她的約會對象則是克林特。布蘭蒂和克林特都是熱門的現成模型。當窮苦白人女學生要去元宇宙約會，她們總是直奔當地沃瑪特（Wal-Mart）電玩區買一個布蘭蒂。使用者可以從三種胸部尺寸中選擇：不太可能、不可能，以及荒唐可笑。布蘭蒂的臉部表情也相當有限：可愛噘嘴、可愛撩人、活潑感興趣、微笑接納、可愛迷糊。她的睫毛有半英寸長，軟體如此廉價，因此只渲染出一些硬實的烏黑薄片。當布蘭蒂拍動睫毛，你幾乎能感覺到微風吹拂。

克林特就是男生版的布蘭蒂。他的帥臉稜角分明，表情非常有限。

阿浩心不在焉地想著，不知道這兩對怎麼會湊在一起。他們的社會階級顯然迥異。可能是兄弟姊妹吧。不過他們接著走下手扶梯，消失在人群中，化為大街的一部分；大街上有夠多克林特和布蘭蒂了，足以自成種族。

大街相當繁忙。來此的大多數人都是美洲人和亞洲人——此時的歐洲仍是清晨。因為美洲人的人數優勢，路人看起來有點浮誇、超現實的感覺。對亞洲人來說，現在是中午，他們都穿著深藍色西裝。對美洲人來說，現在是派對時間，無論電腦渲染得出什麼模樣，大概都能在他們身上看到。

阿浩一跨過分隔他們社區和大街的那條線，彩色形狀就像發現新鮮路殺的禿鷹一樣開始從四面八方俯衝而至。動態廣告禁止進入阿浩的社區，但幾乎任何東西都可以進入大街。

一架飛過的戰鬥機突然起火，脫離軌道，以兩倍的音速直接朝他而來，在他面前五十英尺的位置刨入大街地面，破碎，然後爆炸，化為一團亂七八糟的殘骸和火焰，掃過路面朝他襲來，火勢增長包圍他，因此他眼前只見完美模擬渲染的洶湧火焰。

然後顯像凍結，一個男人現身在阿浩面前。他是一名駭客，經典的鬍子、蒼白皮膚、瘦巴巴體型，身穿過大的絲質防風外套，想藉此讓自己看起來稱頭些；外套上有其中一個元宇宙大遊樂園的標誌。阿浩認識這傢伙；他們以前老是在商展相遇。他過去兩個月以來一直想雇用阿浩。

「阿浩，我不懂你為什麼一直拒絕我。我們很有賺頭——港圓和日圓——而且我們的酬勞和福利可以彈性調整。我們正在組一個劍與巫術之類的東西，用得上像你一樣擁有那些技能的駭客。來跟我談談，好嗎？」