從連載漫畫到動畫電影，《灌籃高手》就是一部名留青史、名作中的名作
我們想讓你知道的是
電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》不只在日本大賣，在中國、韓國也很熱門。原作漫畫的連載始於1990年，可說是古典領域的作品了，然而卻跨越時光和國境，時至今日，依舊受人熱愛。其中原因是什麼呢？
文：堀田純司
名留青史，名作中的名作
在孕育出諸多名作、佳作的漫畫世界中，還有一種更高層級的「歷史性作品」。我想任誰應該都會認同，井上雄彥的漫畫《灌籃高手》就是這樣一部作品。
這個故事在現代更是大放異彩。2022年12月，原作者井上雄彥親自擔任導演、腳本製作的動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映。2023年5月時，票房在國內已突破138億圓，非常賣座。同時也吸引了眾多的中國、韓國粉絲前往觀看。
尤其中國的觀看人數更超越日本、韓國，光是上映第一天，就有超過290萬8000人，四天後即突破1000萬人。
作品備受歡迎，也受到政治圈的關注。中國的駐日大使吳江浩，甚至在記者俱樂部的記者會上提及《灌籃高手》。吳大使過去口氣苛薄，反映出中日兩國因為地緣政治學的緊張現狀。然而一提到這部作品，卻隨即露出隨和的表情，表示：「這部作品在中國也大受好評，擁有更勝日本國內的人氣。」
漫畫《灌籃高手》1990年開始連載於《少年Jump》雜誌。主角是櫻木花道。他是個紅髮的不良少年，進入湘北高中就讀。他在這所學校邂逅名為赤木晴子的少女，在她的勸說下，自鳴得意地加入籃球社。
櫻木花道剛開始厭惡基礎練習，總會蹺掉社團活動。但後來逐漸發覺籃球的樂趣，並萌生自己是個「籃球人」的自覺。為了隊友，更重要的是，為了贏過勁敵，他開始認真投入練習。
作品中不只描寫他一個人的心路歷程，還有其他高中生們透過籃球，正面成長的模樣。這部故事不只具有卓越的娛樂性，更有讓所有讀者熱血沸騰的經典名言。
舉例來說――
「人是可以改變的。」
主角花道在進入高中後，才終於開始打籃球。剛開始總是被人瞧不起，揶揄他是「初學者」，但最後大家認可他是個運動員，並成為球隊不可或缺的選手。
不只花道一個人改變。以主將之姿帶領湘北的赤木剛憲，在一年級時，球技也不成熟。就連企圖把籃球社逼到無法出賽的三井壽，後來也改過自新。也有像指導者安西光義教練那樣，成人之後，才從一個惡魔教練，變成菩薩教練的人。
「即使天賦異稟，還是會受挫。」
花道之所以能進步，是因為他天生擁有優異的身體素質和運動能力，是具有難得資質的「天才」。但與生俱來的才華，並不代表人生的一切。世上既有像三井那樣，身懷才華卻受挫的球員，也有像宮城良田那樣，即使身材嬌小，依舊化為利器運用，而活躍於球場的球員。
「挫折和苦惱會使人堅強。」
失敗絕對不可恥。人跨過敗北和內心糾結，反而會因此變強。就連花道畢生的勁敵、一切都受到上天眷顧的天才流川楓，在碰壁之後，更加成長茁壯。只不過――
「要是放棄，比賽在當下就結束了。」
一旦產生放棄的想法，一切就此劃下句點。
讀者確實吸收了這句經典名句，使得《灌籃高手》超越普通暢銷作品，成為「時代的共同體驗」，而且歷久彌堅。
「安西教練…!! 我想打籃球……」
作品中的著名台詞、場面超越作品框架，向外擴散。就像《星際大戰》的「I am Your Father」一樣，在各種場面被引用。
本作在國內的累計銷售量已超過1億2000萬部（取自電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》官方網站）。在國外也廣受支持，NBA裡也有死忠的粉絲，諸如羅賓・羅培茲（Robin Lopez）和布魯克・羅培茲（Brook Lopez）這對兄弟檔。在中國尤其受歡迎，因為90年代動畫版造成廣大的迴響，變成傳說之作。
《灌籃高手》特有的寫實名言
這部故事為何會如此受人喜愛呢？什麼東西是現實社會有，《灌籃高手》中的世界卻沒有的呢？答案是「網路」。由於故事舞臺是90年代初期，當然沒有智慧型手機或社群網站。陵南高中裡，口頭禪是「要注意」的相田彥一，得要親自跑到現場偵察其他學校的選手才行。
因此，電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》當中，登場人物回憶過去的「媒體」，都是些類比的物件，例如雜誌、照片，或者是一雙穿舊的籃球鞋。至於傳遞重要訊息的手段，則是親筆寫的信。
說起來，主角們原本就是一群目中無人的問題兒童，也不善於表達。是與其訴諸言語，不如付出行動的類型。因此，如果他們活在現代，大概也不擅長「發文」，只會用球技表現一切吧。在原作漫畫中，他們魄力驚人的球技，有著前所未見的衝擊性。這點在電影版中，也以驚人的步調呈現。這是動畫特有的畫面，也是實際運動場合看不見的場面。
現代社會四處充滿言語。多虧社群網站，人際關係變得更容易用肉眼看見。這固然是一種進步，也是一件好事。但虛擬世界的進步實在太過快速，當中的矛盾有時也令人感到懷疑。
另一方面，在電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》中，有揮灑的汗水、熾熱的氣息、躍動的肉體。身在現場的人，只能膽戰心驚地看著比賽的走向，並烙印在眼中。這部作品讓從前的粉絲回想起這種「逼真」的魅力，同時也被新的粉絲所接受。
還有一點。籃球在當時絕非像棒球這樣的主流運動。說白了，是尚未開拓的冷門領域。如果這部作品是在情報過多的現代社會推出，經過事前市場調查後，或許會被評為「賣座機率很低」的作品。
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。