經貿「脫中入美」的關鍵一步，台美21世紀貿易倡議初步談成五項議題

文：周鉅原（紐約市立大學經濟系教授）、郭永興（台中科技大學國貿系教授）

台美21世紀貿易倡議初步達成五項議題

日前台美21世紀貿易倡議談判首批的協定完成簽署，談成包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題。這是1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判所達成的成果。不僅標幟台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵一步。

後續的台美談判將涵蓋包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，將涵蓋過去WTO沒有的議題（WTO extra）。

已經達成的初步成果中，即便是WTO已有的貿易便捷化（Trade Facilitation Agreement，TFA），台美雙方更進一步的提升相關行政手續的改善，可以說是WTO plus。日後全部貿易倡議的談判完成之後，將涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也符合高標準貿易協定的相關內容。

也許有人認為這一次台美雙方的貿易協定沒有涵蓋關稅減讓，所以引不起國內廠商的重視，這是見樹不見林的看法。拜登政府就任以來，重要的貿易協定都是著重在產業合作，貿易規則的規範非關注傳統的關稅減讓。例如美國和歐盟的技術合作平台（Trade and Technology Council, TTC），以及目前進行中的印太經濟架構協定（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），所以台美21世紀貿易倡議協定也不例外。

貿易便捷化非常關鍵

在美國國內不進行關稅減讓之貿易談判的時代趨勢下，這次台美21世紀貿易倡議有良好成果。就貿易便捷化的成就來看，學者曾經在WTO架構下簽訂的Trade Facilitation Agreement做過嚴謹的估計，根據美國智庫彼德森研究所（Peterson Institute for International Economics）研究，貿易便捷化的實施，將降低貿易交易成本，可使全球貿易成長一兆億美元，而且開發中國家受惠的程度比工業國家為多。

雖然台美雙方都已簽署TFA，但是這一次貿易倡議協定比WTO架構下的貿易便捷化協定，便利度更進一步的提高。根據美國貿易談判總署網站公佈的資料，未來台美雙方將在跨境的物品和勞務通關手續上，講求透明，公平和可靠的手續，減少關務行政對貿易流通的成本。這種intangible benefit並不低於關稅減讓的優惠。

Photo Credit: 中央社 台美21世紀貿易倡議首批協定1日於華府美國在台協 會（AIT）總部，由駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執 行理事藍鶯（Ingrid Larson）（中）代表雙方簽署，行政院政委鄧振中（左）、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）（右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。 （行政院經貿談判辦公室提供） 中央社記者曾智怡傳真 112年6月1日

台灣中小企業得以參與國際經貿投資

其他在首批協定中的成就，包括雙方將增強中小企業參與國際經貿投資活動的能力，這是拜登政府在加強高科技的供應鏈韌性之外，積極對中小企業投資貿易機會的一種表現。

消極方面，可以杜絕一般對貿易協定只有關注大型企業的批評；從積極面來看，眾所周知，台灣的中小企業佔全部產業家數的90%以上，這個協定可以幫助台灣為數眾多的中小企業，可更加積極的參與國際貿易和投資的機會，這是台美雙方互惠互利的具體表現。

其他的項目，諸如反貪腐章節內容涵蓋完善內國反貪腐法制、促進公務員廉政措施、鼓勵私部門建立內部法規措施、強化資訊公開、深化誠信經營、促進社會參與等面向，確認台美雙方遵循聯合國反貪腐公約及依據台美雙方早已經簽訂的《WTO政府採購協定》（Government Procurement Agreement）。以透明、公正方式進行政府公共採購的義務，為台灣持續精進反貪腐與國際接軌奠定重要基礎。

反貪腐列為首批貿易倡議談判議題，也是超越WTO原定標準（WTO plus）的一個具體表現。這將提升台灣的投資環境，有效的吸引更多的外資進入台灣。

後續台美將再展開七項議題（勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法）的談判，談判完成後，將會擴充協定內容，成為一塊塊的積木，堆積成塔，用模組式的方式，建立具體而全面性自由貿易協定的預備版本。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總，曾經擔任貿易談判總署副代表Wendy Cutlter（代表美國在美韓自由貿易協定和TPP談判中擔綱）最近的看法是，2024年美國大選之後，自由貿易協定的政治氛圍將有極大的改變。目前進行中的印太經濟架構協定，延伸為全面性的多邊自由貿易協定不無可能。

由此次談判成功有助於台美FTA協議，乃至協助進入CPTPP

同時，國會山莊對於印太經濟架構協定（IPEF）這麼龐大的貿易行政協定，拜登總統居然決定繞過國會審查的手續，頗不以為然。同時IPEF的成員也期盼這個行政協定，應該有法律上的拘束力，而且不會受到可能政黨輪替的影響。

所以將來情勢的演變，也有可能促使國會再度授權通過《貿易促進法》（Trade Promotion Act），使美國推動調降關稅的自由貿易協定。日後等到美國國內機會成熟，21世紀台美貿易倡議協定談判的進展，將有助於台灣與美國簽署FTA協議，或者台灣在美國協助下進入CPTPP都是有可能的。

Photo Credit: 中央社 台美21世紀貿易倡議首批協定美東時間1日在華府簽 署。至於下階段議題與啟動時程，行政院政務委員鄧振中表示，目前考慮先處理勞工、環保與農業3個議題，但需要再跟美方確認。 中央社記者江今葉華盛頓攝 112年6月2日

「脫中入美」重要的一步

從另外一個角度思考，台美21世紀貿易倡議談判首批成果，將有助於台灣經貿「脫中入美」。關務行政及貿易便捷化將有助於生鮮農產品出口到美國市場。服務業與中小企業的規章，有助於台灣中小型服務業進軍美國市場。