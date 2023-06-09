經貿「脫中入美」的關鍵一步，台美21世紀貿易倡議初步談成五項議題
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就風險分散與替業者創造國際經貿空間來說，台美21世紀貿易倡議，若能有良好配套措施，將能幫助台灣農業、服務業、中小企業的業者，拓展美國豐厚的消費市場，並且降低對中國市場的依賴。
文：周鉅原（紐約市立大學經濟系教授）、郭永興（台中科技大學國貿系教授）
台美21世紀貿易倡議初步達成五項議題
日前台美21世紀貿易倡議談判首批的協定完成簽署，談成包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題。這是1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判所達成的成果。不僅標幟台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵一步。
後續的台美談判將涵蓋包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，將涵蓋過去WTO沒有的議題（WTO extra）。
已經達成的初步成果中，即便是WTO已有的貿易便捷化（Trade Facilitation Agreement，TFA），台美雙方更進一步的提升相關行政手續的改善，可以說是WTO plus。日後全部貿易倡議的談判完成之後，將涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也符合高標準貿易協定的相關內容。
也許有人認為這一次台美雙方的貿易協定沒有涵蓋關稅減讓，所以引不起國內廠商的重視，這是見樹不見林的看法。拜登政府就任以來，重要的貿易協定都是著重在產業合作，貿易規則的規範非關注傳統的關稅減讓。例如美國和歐盟的技術合作平台（Trade and Technology Council, TTC），以及目前進行中的印太經濟架構協定（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），所以台美21世紀貿易倡議協定也不例外。
貿易便捷化非常關鍵
在美國國內不進行關稅減讓之貿易談判的時代趨勢下，這次台美21世紀貿易倡議有良好成果。就貿易便捷化的成就來看，學者曾經在WTO架構下簽訂的Trade Facilitation Agreement做過嚴謹的估計，根據美國智庫彼德森研究所（Peterson Institute for International Economics）研究，貿易便捷化的實施，將降低貿易交易成本，可使全球貿易成長一兆億美元，而且開發中國家受惠的程度比工業國家為多。
雖然台美雙方都已簽署TFA，但是這一次貿易倡議協定比WTO架構下的貿易便捷化協定，便利度更進一步的提高。根據美國貿易談判總署網站公佈的資料，未來台美雙方將在跨境的物品和勞務通關手續上，講求透明，公平和可靠的手續，減少關務行政對貿易流通的成本。這種intangible benefit並不低於關稅減讓的優惠。
台灣中小企業得以參與國際經貿投資
其他在首批協定中的成就，包括雙方將增強中小企業參與國際經貿投資活動的能力，這是拜登政府在加強高科技的供應鏈韌性之外，積極對中小企業投資貿易機會的一種表現。
消極方面，可以杜絕一般對貿易協定只有關注大型企業的批評；從積極面來看，眾所周知，台灣的中小企業佔全部產業家數的90%以上，這個協定可以幫助台灣為數眾多的中小企業，可更加積極的參與國際貿易和投資的機會，這是台美雙方互惠互利的具體表現。
其他的項目，諸如反貪腐章節內容涵蓋完善內國反貪腐法制、促進公務員廉政措施、鼓勵私部門建立內部法規措施、強化資訊公開、深化誠信經營、促進社會參與等面向，確認台美雙方遵循聯合國反貪腐公約及依據台美雙方早已經簽訂的《WTO政府採購協定》（Government Procurement Agreement）。以透明、公正方式進行政府公共採購的義務，為台灣持續精進反貪腐與國際接軌奠定重要基礎。
反貪腐列為首批貿易倡議談判議題，也是超越WTO原定標準（WTO plus）的一個具體表現。這將提升台灣的投資環境，有效的吸引更多的外資進入台灣。
後續台美將再展開七項議題（勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法）的談判，談判完成後，將會擴充協定內容，成為一塊塊的積木，堆積成塔，用模組式的方式，建立具體而全面性自由貿易協定的預備版本。
亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總，曾經擔任貿易談判總署副代表Wendy Cutlter（代表美國在美韓自由貿易協定和TPP談判中擔綱）最近的看法是，2024年美國大選之後，自由貿易協定的政治氛圍將有極大的改變。目前進行中的印太經濟架構協定，延伸為全面性的多邊自由貿易協定不無可能。
由此次談判成功有助於台美FTA協議，乃至協助進入CPTPP
同時，國會山莊對於印太經濟架構協定（IPEF）這麼龐大的貿易行政協定，拜登總統居然決定繞過國會審查的手續，頗不以為然。同時IPEF的成員也期盼這個行政協定，應該有法律上的拘束力，而且不會受到可能政黨輪替的影響。
所以將來情勢的演變，也有可能促使國會再度授權通過《貿易促進法》（Trade Promotion Act），使美國推動調降關稅的自由貿易協定。日後等到美國國內機會成熟，21世紀台美貿易倡議協定談判的進展，將有助於台灣與美國簽署FTA協議，或者台灣在美國協助下進入CPTPP都是有可能的。
「脫中入美」重要的一步
從另外一個角度思考，台美21世紀貿易倡議談判首批成果，將有助於台灣經貿「脫中入美」。關務行政及貿易便捷化將有助於生鮮農產品出口到美國市場。服務業與中小企業的規章，有助於台灣中小型服務業進軍美國市場。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選