朋友問我：性騷擾明明沒有身體傷害，女生為何深感創傷？
我們想讓你知道的是
提問的是一個聰明自信，教育程度和事業成就都遠高於平均的女生，她無法理解女性對於私密影像被公開的深邃恐懼，也覺得男性的肢體接觸是自己可以選擇接受與否的性邀約——講白話就是摸一下又不會少一塊肉，反應這麼大幹麼？而這種想法，剛好非常接近許多男性不能理解的癥結......
文：麟左馬
性騷擾明明沒有身體傷害，女生為何深感創傷？
提問的是女生，一個聰明自信，教育程度和事業成就都遠高於平均的女生。
她一來無法理解《人選之人》劇中女性對於私密影像被公開的深邃恐懼，二來對來自男性的肢體接觸持開放態度，視為是自己可以選擇接受與否的性邀約。而她的結論是：性騷擾控訴是一種女性拿傳統自我壓迫後，轉向男性的獵巫。
最有趣的是，她問出了一個自己認為非常男性視角的觀點：性騷擾明明沒有身體傷害，女生為何深感創傷？講白話就是：摸一下又不會少一塊肉，反應這麼大幹麼？
私密影像流出和性騷擾兩個現象，她不能理解的女性創傷感，剛好非常接近許多男性不能理解的癥結。底下三個面向將說明，身體傷害之外，在這種事件裡受害的原因，不只是她所認為的女性拿傳統壓迫自己、自我弱化、缺乏自信、應變能力不足的自致後果。
安全感破裂
就從住宅被闖入來設想好了。家是很多人能做自己的放鬆所在，不只是穿內褲翹二郎腿，也是可以脫下社會化的外殼，用本能生存的喘息之處，旁若無人。
一旦有人拿到你家鑰匙，隨時有權進入，而你無法換鎖，世界上你唯一能純做自己的空間就消失了。更糟糕的情況是，對方還能隨時進來傷害你。豈不是連覺都睡不得？整個人連稍事休息的基礎權利都被剝奪。
私密影像流出的處境跟住宅被闖入非常接近，都是私領域被迫開放的隱私傷害。這還只在隱私權的部分，但私密影像被流出，對女性和對男性而言，造成的額外傷害，絕對不只在他人觀看甚至批評的社交損害，還有第三點將提出的傷害風險提升。
但無論是裸照外流或偷拍，還是在工作場所這種本來應該獲得基本尊重的場景裡，被迫面對外來攻擊，足以讓人對世界的安全感破裂。如果住宅入侵的情境無法讓你體會安全感破裂，不如想想高雄氣爆：日常信任會平坦安全的道路，隨時可以出街散步，就算分心滑個手機也能安全返家。不料地底的管線會爆炸，灼傷你全身肌膚，或者瞎眼斷足。
這就是安全感破裂的感覺：本應該安全的世界，隨時可以讓你體無完膚。失去日常非常可怕，望周知。
失去控制的權勢下位
神劇〈紙牌屋〉台詞引用了王爾德：「Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power.」性是權力的展現，而且絕對不是誰插入誰的問題而已。
性侵跟性騷擾的嚴重程度有別，根據提問，這裡只解釋性騷擾和私密影像外流。畢竟如果需要解釋性侵是嚴重傷害，就太絕望了。
提問者的原句：「那些感受上的不舒服，真的往裡去想，是不是其實都是弱化女性與自我的原因？」搭配提問者無法理解裸照流出被看見的恐懼，認為主因是怕被人評議或者影響婚戀，都只是社會建構。她認為一個合格的女性應該要能夠跳脫這種不合理的社會建構，甩脫傳統加壓在女性身上的恥感。
可惜，除了不是每位女性都有她的優秀，足以獨立甩脫社會建構的恥感，更大的問題是：這些傷害不只是恥感，還有位階羞辱。位階羞辱是純粹的權力展演，不只是性別議題。
就算沒有當兵被長官狗幹的經驗，你我也難免被老闆洗臉、被客戶挑剔、被長輩情緒勒索。而且這些行為，對方換個對象和換段關係，都不會發生。你看過你客戶敢叫他客戶禮拜一早上回覆他禮拜五下班才丟出去的工作嗎？
他可以對你做出對別人不敢做的事，就是料定不會有後果，或者後果完全在他可承受範圍之內。換言之，他吃定你沒辦法把他怎麼樣，你的權力位階就是不如他。挑戰對方的忍耐程度，本身就是一種權力鬥爭，連小孩刻意惹大人生氣也一樣：看你能奈我何？
性騷擾的本質，絕對不是性吸引力或者調情，也沒有任何恭維被騷擾者魅力的成分在。它就是用你失去對自己身體的控制權，來強化他對你的控制感，純剝削、非往來。反正他這樣做又沒有後果，純利無損，幹嘛不做？
受騷擾的另一方，無論是被射髒褲子或者被人手伸進胸衣裡摸，都受到強大的無力感襲擊。對方就這樣捅破自己賴以為人的基本尊重，在自己身上予取予求。受迫的無力感令人受創，可以理解吧？
傷害風險提升
最後是真正的性別差異問題：女性成為男性慾望對象的時候，受到攻擊的風險會增加。很可惜，這不是社會建構，而是生物事實，我們無法用道德或任何教養來完全消除這個處境。
裸照或私密影像最大的問題就在這裡，而不只是男性想象力所能及的，身體受公眾評價，這麼簡單的傷害程度。她們光是被視為色情片主角，或者豔照女郎，就更可能被男性選擇成為侵害對象。身心遭受未來傷害的風險提升，或許能回答這個女性提問者的疑問。
提問女性跟我十幾歲就相識，身子跟腦子都很性感，工作和居家都在治安和生活品質特別高的區域，本人很幹練、自信無比。她的預設身體接觸是一種性邀約，她有決定是否接受的自由，而且對方無法硬來。可能是因為傷害她的成本很高，而追求她的獲益更高，所以她一向遇到的身體接觸都是好感與邀約，鮮少強迫與權力展示的處境，非常幸運，能樂觀得像個不會受傷害的人。
大概是因為這種優位處境，她才會覺得自己是男性視角在看這現象。
可惜能有這麼優異處境的女性是少數，甚至很多女性仍然需要與她嫌惡的傳統與恥感推磨，處於光是被蕩婦羞辱就能喪失升遷機會，甚至丟工作，或被男性欺辱的外在世界。要求她們改變自己內在的恥感來應對他人的惡意，太嚴厲了。我建議不要苛求受害者。
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。