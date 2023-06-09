土耳其坎城影后稱《枯草》為女性困境而演，保守勢力轟「西方奴隸」呼籲封殺
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梅薇迪茲達並不是第一位在土耳其受到批評的藝術界人物。艾爾多安執政20多年來，許多知名藝術家、歌手、詞曲創作者及喜劇演員都因作品而面臨恐嚇、鎮壓及威脅。土耳其政府試圖禁播電視劇、節目及外國音樂的例子也很多，理由範圍通常很廣，包括內容宣揚恐怖主義、鼓勵吸毒、侮辱總統、與當地家庭價值觀抵觸或提供不實文化資訊等。
（中央社）女星梅薇迪茲達以《枯草》摘下坎城影后，她獲獎後表示，同為土耳其女性，她不必揣摩劇中角色的內心戲及困境。此言馬上點燃土耳其保守勢力怒火，批她詛咒祖國、淪為可悲的西方奴隸，呼籲封殺她的作品。
梅薇迪茲達（Merve Dizdar）5月底以《枯草》（About Dry Grasses，暫譯）一片勇奪坎城影展影后。她上台感謝劇組及導演後，朗讀了一篇獻給土耳其女性的演說，內容簡短且動人：「我在電影中所飾演的努瑞（Nuray）一角，是為信仰及生存而努力的女性，她必須為此付出代價」。
「我本來想花一些時間去揣摩及理解我的角色，遺憾的是，在我所居住的地理環境中，身為一名女性，代表從我出生那天起，努瑞或努瑞們的感受已深植我心。」
「我將這個獎項獻給所有無論如何都不會放棄希望的姐妹，及在土耳其等待好日子到來的叛逆靈魂」。她這番言論道盡土耳其近年女權不斷惡化的狀況，也引發保守執政黨正義發展黨（AK Party）不滿。
正義發展黨負責公共及媒體關係的副主任艾韋利（Emre Cemil Ayvali）怒批梅薇迪茲達是恐怖分子，並在推文中將她形容為「可悲的西方奴隸」。
梅薇迪茲達近日接受土耳其媒體《報紙牆》（Gazete Duvar）採訪時表示，她拒絕接受這樣的批評，並說她獲得了一名女性能夠獲得的最重大獎項。「這就是為什麼我想把它獻給所有的女性。
「這場演說關乎我的人生。很遺憾有人從那種角度看待。我接受建設性的批評，但我不認為這是批評。」
土耳其廣播電視最高委員會副主席烏斯魯（Ibrahim Uslu）推文指責梅薇迪茲達不尊重土耳其。「首先，你必須學會尊重你的國家。只有這樣，你才能期待這個國家的公民祝賀你獲獎」。
但梅薇迪茲達沒有打算要吞下這些砲火，她在5月28日土耳其總統決選後不久便接受《路透社》採訪。當時她說，「我出生的國家，這裡的女性，我們都在掙扎……我們知道做女人有多難，我就此發表了演說」。
正義發展黨還有許多成員批評梅薇迪茲達，其中包括文化部副部長姜姆（Serdar Cam）。根據土耳其媒體報導，姜姆批梅薇迪茲達「詛咒她的祖國」。土耳其保守派另敦促國營電視台停播以梅薇迪茲達為主角的節目，及停止補助她的電影。
數位倡議兼新聞組織《全球之聲》（Global Voices）6日報導，姜姆等人似乎沒有留意到，正義發展黨掌權下，土耳其對女性施加的限制性環境，導致無數女性喪命或尋短，包括5月14日首輪選舉後兩天自殺的艾金（Kübra Ergin）。
20歲的艾金在留下紙條中寫道：「我累了。他們偷走了我的青春。身為一名女人，我從來沒有感受到自由。因為這個國家的人民，我無法度過童年，也無法度過青春」。
近年來，正義發展黨對性別平等採取若干有爭議的立場，包括提議對墮胎權、事後藥及剖腹生產施以限制。雖然在土耳其懷孕第10週前，或在有醫療風險的情況下於第20週終止妊娠仍是合法。《全球之聲》指出，在土耳其，實際上不可能找到醫院進行人工流產。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2014年指女權主義者不理解母性。據報導，他在伊斯坦堡一場峰會上說，「有些人可以理解這一點，另一些人則不能。你無法向女權主義者解釋這點，因為她們不接受母性的概念」。
艾爾多安的「經典」言論還包括，性別平等「違背人性」，職業婦女「有缺陷」。土耳其國家宗教團體今年1月也說，女性不能獨自旅行。
土耳其5月大選前夕，正義發展黨與數個盼能廢除保護女性免受家庭暴力法的政黨結盟。親庫德族政黨人民民主黨（HDP）前共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）發文示警，如果正義發展黨與友黨勝選，這可能是最後一場女性可以投票的選舉。
同時，正義發展黨兩名女性成員出聲抗議廢除女性免受家庭暴力法的提議，卻因此成為攻擊目標，還被自家黨員排擠。
根據記錄女性受暴力侵害案的平台「紀念碑追蹤者」（Anit Sayac），2022年有397名女性死於暴力。
土耳其保守勢力雖然砲火隆隆，當地藝術家、反對派政客及記者紛紛聲援梅薇迪茲達。聲樂家德格遜（Guvenc Dagustun）即在專欄中大讚這位影后：「梅薇迪茲達的成功，是選舉期後唯一讓我微笑的事。這讓我充滿了希望。我個人感謝梅薇迪茲達讓我感到如此自豪及快樂」。
反對黨共和人民黨（CHP）籍的安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）也推文寫道：恭喜梅薇迪茲達獲得坎城影展影后。「我把它獻給所有苦苦掙扎的靈魂，他們正在土耳其等待應得的美好時光」。
「我們很自豪」。
梅薇迪茲達並不是第一位在土耳其受到批評的藝術界人物。艾爾多安執政20多年來，許多知名藝術家、歌手、詞曲創作者及喜劇演員都因作品而面臨恐嚇、鎮壓及威脅。
土耳其政府試圖禁播電視劇、節目及外國音樂的例子也很多，理由範圍通常很廣，包括內容宣揚恐怖主義、鼓勵吸毒、侮辱總統、與當地家庭價值觀抵觸或提供不實文化資訊等。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。