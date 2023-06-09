土耳其坎城影后稱《枯草》為女性困境而演，保守勢力轟「西方奴隸」呼籲封殺

（中央社）女星梅薇迪茲達以《枯草》摘下坎城影后，她獲獎後表示，同為土耳其女性，她不必揣摩劇中角色的內心戲及困境。此言馬上點燃土耳其保守勢力怒火，批她詛咒祖國、淪為可悲的西方奴隸，呼籲封殺她的作品。

梅薇迪茲達（Merve Dizdar）5月底以《枯草》（About Dry Grasses，暫譯）一片勇奪坎城影展影后。她上台感謝劇組及導演後，朗讀了一篇獻給土耳其女性的演說，內容簡短且動人：「我在電影中所飾演的努瑞（Nuray）一角，是為信仰及生存而努力的女性，她必須為此付出代價」。

「我本來想花一些時間去揣摩及理解我的角色，遺憾的是，在我所居住的地理環境中，身為一名女性，代表從我出生那天起，努瑞或努瑞們的感受已深植我心。」

「我將這個獎項獻給所有無論如何都不會放棄希望的姐妹，及在土耳其等待好日子到來的叛逆靈魂」。她這番言論道盡土耳其近年女權不斷惡化的狀況，也引發保守執政黨正義發展黨（AK Party）不滿。

正義發展黨負責公共及媒體關係的副主任艾韋利（Emre Cemil Ayvali）怒批梅薇迪茲達是恐怖分子，並在推文中將她形容為「可悲的西方奴隸」。

梅薇迪茲達近日接受土耳其媒體《報紙牆》（Gazete Duvar）採訪時表示，她拒絕接受這樣的批評，並說她獲得了一名女性能夠獲得的最重大獎項。「這就是為什麼我想把它獻給所有的女性。

「這場演說關乎我的人生。很遺憾有人從那種角度看待。我接受建設性的批評，但我不認為這是批評。」

土耳其廣播電視最高委員會副主席烏斯魯（Ibrahim Uslu）推文指責梅薇迪茲達不尊重土耳其。「首先，你必須學會尊重你的國家。只有這樣，你才能期待這個國家的公民祝賀你獲獎」。

但梅薇迪茲達沒有打算要吞下這些砲火，她在5月28日土耳其總統決選後不久便接受《路透社》採訪。當時她說，「我出生的國家，這裡的女性，我們都在掙扎……我們知道做女人有多難，我就此發表了演說」。

正義發展黨還有許多成員批評梅薇迪茲達，其中包括文化部副部長姜姆（Serdar Cam）。根據土耳其媒體報導，姜姆批梅薇迪茲達「詛咒她的祖國」。土耳其保守派另敦促國營電視台停播以梅薇迪茲達為主角的節目，及停止補助她的電影。

數位倡議兼新聞組織《全球之聲》（Global Voices）6日報導，姜姆等人似乎沒有留意到，正義發展黨掌權下，土耳其對女性施加的限制性環境，導致無數女性喪命或尋短，包括5月14日首輪選舉後兩天自殺的艾金（Kübra Ergin）。

20歲的艾金在留下紙條中寫道：「我累了。他們偷走了我的青春。身為一名女人，我從來沒有感受到自由。因為這個國家的人民，我無法度過童年，也無法度過青春」。

近年來，正義發展黨對性別平等採取若干有爭議的立場，包括提議對墮胎權、事後藥及剖腹生產施以限制。雖然在土耳其懷孕第10週前，或在有醫療風險的情況下於第20週終止妊娠仍是合法。《全球之聲》指出，在土耳其，實際上不可能找到醫院進行人工流產。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2014年指女權主義者不理解母性。據報導，他在伊斯坦堡一場峰會上說，「有些人可以理解這一點，另一些人則不能。你無法向女權主義者解釋這點，因為她們不接受母性的概念」。

艾爾多安的「經典」言論還包括，性別平等「違背人性」，職業婦女「有缺陷」。土耳其國家宗教團體今年1月也說，女性不能獨自旅行。

土耳其5月大選前夕，正義發展黨與數個盼能廢除保護女性免受家庭暴力法的政黨結盟。親庫德族政黨人民民主黨（HDP）前共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）發文示警，如果正義發展黨與友黨勝選，這可能是最後一場女性可以投票的選舉。

同時，正義發展黨兩名女性成員出聲抗議廢除女性免受家庭暴力法的提議，卻因此成為攻擊目標，還被自家黨員排擠。

根據記錄女性受暴力侵害案的平台「紀念碑追蹤者」（Anit Sayac），2022年有397名女性死於暴力。

土耳其保守勢力雖然砲火隆隆，當地藝術家、反對派政客及記者紛紛聲援梅薇迪茲達。聲樂家德格遜（Guvenc Dagustun）即在專欄中大讚這位影后：「梅薇迪茲達的成功，是選舉期後唯一讓我微笑的事。這讓我充滿了希望。我個人感謝梅薇迪茲達讓我感到如此自豪及快樂」。

反對黨共和人民黨（CHP）籍的安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）也推文寫道：恭喜梅薇迪茲達獲得坎城影展影后。「我把它獻給所有苦苦掙扎的靈魂，他們正在土耳其等待應得的美好時光」。

「我們很自豪」。

梅薇迪茲達並不是第一位在土耳其受到批評的藝術界人物。艾爾多安執政20多年來，許多知名藝術家、歌手、詞曲創作者及喜劇演員都因作品而面臨恐嚇、鎮壓及威脅。

土耳其政府試圖禁播電視劇、節目及外國音樂的例子也很多，理由範圍通常很廣，包括內容宣揚恐怖主義、鼓勵吸毒、侮辱總統、與當地家庭價值觀抵觸或提供不實文化資訊等。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀