《雪豹》：面對亞洲的苦痛，我們不敢正視卻也無法撇開眼睛
我們想讓你知道的是
1973年，作者彼得・馬修森與動物學家喬治・夏勒深入西藏邊界尼泊爾境內的多爾泊區，目的是研究當地特有的喜馬拉雅藍羊。不過，兩個人還有另一個目的，就是希望能一窺雪山中最珍貴美麗的傳奇生物——雪豹。
文：彼得．馬修森（Peter Matthiessen）
九月二十八日 被遺忘的桃花源
日出時分，小遠征軍在博卡拉城外的一株巨大無花果樹下集合——包括兩個白人、四個高山嚮導、十四名挑夫。高山嚮導來自尼泊爾東北部那木契市集附近的著名山地部落雪巴族，族人常陪伴登山客爬大雪峰；他們是最近幾世紀由西藏東部下來的佛教徒牧人——雪巴在藏語中是「東部人」的意思——從語言、文字、外貌都可以看出源自西藏。
挑夫中有一位也是雪巴人、兩位是西藏難民，其他都是印歐民族和蒙古族的混血。挑夫們大抵赤足，穿著破破爛爛的短褲或大褲襠、馬褲腿的印度長褲，裹著各種舊背心、披肩和頭巾，正對著高高的簍子挑三揀四。除了自己的食物和毛毯，他們必須背負重達八十磅的擔子，用一條拖繩套在額頭，然後吊掛在傴僂的背上。各種登山行程起步前，總有人一再拿起行李掂掂重量，指責負擔過重之類，並且尖聲討價還價。
挑夫們大多是職業不固定、習性也不太穩定的當地人，以惹麻煩出名。但他們的工作確實很辛苦，酬勞也少得可憐——每天一美元左右。他們陪伴遠征，通常離家不超過一星期，再下去就得換人，估量行李和嫌東嫌西的過程又將重演一次。今天將近兩個鐘頭過去了，直到烏雲密布，十四名挑夫才全部安撫妥當，一列潰不成軍的隊伍往西前進。
我們很高興動身出發。博卡拉的外緣地帶簡直就像任何熱帶的郊區——小破寮搖搖欲墜，處是瓦礫、泥巴、雜草、臭水溝、噁心的香味、鮮豔的塑膠破片、等待豬隻來吃的髒果皮堆，亂糟糟的；加上小孩無精打采、大人心不在焉、狗垂喪著頭、雞隻皮包骨；豬狗因為沒有更好的東西吃，只好吃隨處散列在路邊的人糞。天氣好的時候，這種情形還能忍受。在雨季的末尾，這些卑微小人物每天早晨蹲在雨窪中抹肥皂洗身子、擰衣服，人生的泥淖活像融進他們發黃的皮膚裡了。
我們走過時，一雙雙棕色的眸子盯著我們瞧。面對亞洲的苦痛，我們不敢正視卻也無法撇開眼睛。在印度，人們普遍都很可憐，所以我們只注意到個別的詳情：有人彎掉一條腿，有人瞎了一隻眼睛，一隻生病的印度野犬正在啃枯草，一位乾癟癟的老婦人掀起紗麗在路邊大便。但瓦拉納西卻有加爾各答等都市已放棄的人生希望，加爾各答對溝渠中的死人和垂死者好像已安之若素了。
破壞之神「濕婆」在辛辣的食物中、蜂擁的腳踏車喜孜孜的鈴聲中、憤怒的公車喇叭聲中、寺廟猴子的吱吱喳喳中，甚至河邊火葬場燒焦的人肉氣味中猖狂跳舞。人們滿面笑容——這是最大的奇蹟。瓦拉納西酷熱難當、臭氣沖天，吵鬧聲尖得刺耳。火紅的日出時分，燕子像亡靈飛越浩瀚沉默的河面，但我們看到一個被人牽著走的盲女卻笑容可掬；戴白頭巾的印度紳士藹然含笑望著罵他的公車司機；吹笛子的乞童笑咪咪的；一個行動遲緩的老太婆將河流中掬來的聖水澆在一尊塗紅的石象身上，她也是笑咪咪的。我們好喜歡他們的笑容。
火葬場和死亡業附近，有座河邊宮殿畫了幾隻帶有糖果條紋的巨虎。
博卡拉郊區有位老印度教徒撐坐在簍子裡，由四名僕人用竹竿抬著走，他一定是要去瓦拉納西——看來像是最後一次到恆河「聖母」那兒、最後一次到火葬場四周的黑暗廟宇，到那些招待所去，等著加入河邊白衣屍體的行列，等著被放在柴堆上燒：服務人員會把這一隻黃黃的腳、那一隻乾縮的手肘推回火裡，然後將遺體耙下火燒台，鏟進流水中。剩下的肉屑仍足以養活出沒在灰燼邊的長頭食屍犬，而悶不吭聲的白色大聖牛則把擔架上捆紮遺體的草繩吃得一絲不剩。
老人內部早已被鯨吞了。由他那失明又貪婪的目光、凹陷的眼睛、顫動的嘴巴，可以看出現在進駐他體內的是誰、往外瞪視的又是誰。
我路過時向「死神」頷首，耳中聽見自己踩在路上的足音。老人已消失在鬼魅世界，沒有留下一點痕跡。
灰色的河濱道路，灰色的天空，一隻雜色鶺鴒從一塊岩石輕輕飛到湍流中的溪石上。
有人徒步旅行：一位纖柔的婦人背著一大簍小銀魚；另一位背著一籃石頭，彎腰駝背，使我的輕便背包相形見絀。她的石頭將由其他的博卡拉婦女捶成石礫，無數雙褐色的手同心操勞，要開出一條南行到印度的新路。
一群戴大紅披肩的馬加爾婦人在陽光下移動，左鼻孔戴著重重的黃銅飾品。旭日初升，一隻紅冠公雞快速爬上路邊一棟村舍的茅草屋頂；有個小女孩開始斷斷續續唱歌。在東西綿延一千八百哩的大堡壘，亦即「雪之家」喜馬拉雅山脈中，光線順著天空一路照下來，照亮了雪白的安納普魯群峰。
芙蓉、雞蛋花、九重葛，這些熱帶花朵在雪峰下露面，變成壯烈的山水之花。獮猴在青草地來回奔跑，一隻佛法僧目的翠鳥在金色陽光下翻飛。卷尾鳥、佛法僧鳥、擬啄木鳥和埃及白兀鷹都是常見的鳥類，我和喬治．B．夏勒（George B. Schaller.）在東非初識，而這些鳥在東非都有近親。鴕鳥也是古洪積世常見的亞洲鳥類，他很想知道埃及白兀鷹遇到鴕鳥蛋會有什麼反應。在非洲，埃及兀鷹被認為是會使用工具的物種，因為牠善用尖喙啣石頭將鴕鳥蛋砸破。
直到最近，這些尼泊爾低地還是闊葉常綠的婆羅雙樹林，常有大象、老虎和印度大河馬出沒。伐木和偷獵使這些動物絕跡，除了東南方的腊普提河谷等最後淨土，大象的神聖足跡已經消失了；一九五二年人類在印度中部看到最後一頭野生的印度豹；亞洲獅只剩吉爾森林還有寥寥數隻；老虎幾乎在每一個地方都已變成傳奇動物。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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